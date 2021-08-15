У пошуках загубленого на Говерлі хлопчика задіяно 150 осіб, квадрокоптер і собак, - ДСНС

Для пошуку шестирічного хлопчика Олексія Стефанціва, який загубився вчора під час сходження на Говерлу, використовують квадрокоптер і службових собак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

"Всього до пошукових робіт залучено 156 осіб та 19 од. техніки, 3 собаки, квадрокоптер, а саме:

- ДСНС - 57 осіб, 2 собаки, 10 од. техніки (з них 1 квадрокоптер);

- Нацполіція - 37 осіб, 4 од. техніки і 1 собака;

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- НГУ - 30 осіб та 2 од. техніки;

- ЗСУ - 11 осіб;

- волонтери - 13 осіб та 2 од. техніки;

- працівники Карпатського національного природного парку - 8 осіб та 1 од. техніки", - наголошується в повідомленні.

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