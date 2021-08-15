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У пошуках загубленого на Говерлі хлопчика задіяно 150 осіб, квадрокоптер і собак, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

У пошуках загубленого на Говерлі хлопчика задіяно 150 осіб, квадрокоптер і собак, - ДСНС

Для пошуку шестирічного хлопчика Олексія Стефанціва, який загубився вчора під час сходження на Говерлу, використовують квадрокоптер і службових собак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

"Всього до пошукових робіт залучено 156 осіб та 19 од. техніки, 3 собаки, квадрокоптер, а саме:

- ДСНС - 57 осіб, 2 собаки, 10 од. техніки (з них 1 квадрокоптер);

- Нацполіція - 37 осіб, 4 од. техніки і 1 собака;

Читайте також: Хлопчик 2015 року народження загубився під час підйому групи туристів на Говерлу. Триває пошук, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

- НГУ - 30 осіб та 2 од. техніки;

- ЗСУ - 11 осіб;

- волонтери - 13 осіб та 2 од. техніки;

- працівники Карпатського національного природного парку - 8 осіб та 1 од. техніки", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу. ФОТО
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Топ коментарі
+12
Вот надо родителям счет выставить за поисковую операцию!
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15.08.2021 12:10
+10
Не, до меня не доходит как можно потерять 6-летнего ребенка
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15.08.2021 12:34
+8
Милостивий Боже! Всесильний Батьку ! Допоможи ,
щоб знайшли швидко загубленого хлопчика живим і
здоровим.
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15.08.2021 12:47
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Вот надо родителям счет выставить за поисковую операцию!
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15.08.2021 12:10 Відповісти
Счьот виставляють, якщо задіяно вертоліт. Принаймі так у Татрах і на Кавказі
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15.08.2021 12:21 Відповісти
Бред. Особенно про вертолёт. Его же не скроешь, невозможны нелегальные полёты. В Кавказе, любые расходы на спасработы, проводятся до тех пор, пока есть надежда на спасение человека, и финансируются только из государственного бюджета.
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15.08.2021 13:31 Відповісти
Ща набегут моралфаги-яжатца, семейку шельмовать, да себя выгораживать.
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15.08.2021 12:12 Відповісти
В связи с этим, только один вопрос, зачем родители брали с собой 6-ти летнего ребёнка для восхождения на Говерлу, чем они вообще думали?
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15.08.2021 12:19 Відповісти
Подивись відосіки зеленського ішака, не лізь у теми від яких ти далекий
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15.08.2021 12:23 Відповісти
Яке тобі діло кацапчику ? В тебе свої скрепи. І тут вони не в пошані.
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15.08.2021 12:28 Відповісти
Не, до меня не доходит как можно потерять 6-летнего ребенка
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15.08.2021 12:34 Відповісти
Мельчик убежал куда подальше от таких мук как лезть в гору а родители были заняты своими делами...
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15.08.2021 12:45 Відповісти
Милостивий Боже! Всесильний Батьку ! Допоможи ,
щоб знайшли швидко загубленого хлопчика живим і
здоровим.
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15.08.2021 12:47 Відповісти
Звісно , що це прикрий випадок - зникнення шестирічноі дитини в лісі , де повно диких звірів , але ж
там були батьки хлопчика , куди вони дивилися , чорти би їх побрали !
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15.08.2021 12:55 Відповісти
Докладаю.
Родители мальчика - ослы.
Для восхождения обычно нанимают проводников.
Плотят им 1000 грн в сутки.
Те дюже хотят заработать и гонят так, что 40-летние мужики падают.
Вода, которой обеспечивают проводники туристов, вызывает дизентерию.
Никаких аптечек у проводников не имеется.
Ребенок мог на привале отойти в кустики и заблудиться, а тупые родители в это время тоже дристали неподалеку..
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15.08.2021 13:02 Відповісти
Суровое описание , но взможно вы правы🤨
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15.08.2021 13:06 Відповісти
Дык один мой знакомый вчера оттуда.
До вершины дойти не смог. 39 лет, здоровый мужик.
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15.08.2021 13:09 Відповісти
Моя дружина з грижею хребта змогла.
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15.08.2021 13:16 Відповісти
Але сказала, що це перший і останній раз)
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15.08.2021 13:17 Відповісти
То она не пила той воды, а имела свою.
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15.08.2021 13:20 Відповісти
На Говерлу маршрут нескладний, тим більше, там завжди купа народу. Як можна дитину загубити- не знаю. Дуже переживаю, як батько троїх хлопців.
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15.08.2021 13:15 Відповісти
На Говерле можно потеряться? Её со времён специалиста по пчёлам обошли, засрали, обосрали...Может ребёнка не там ищут?
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15.08.2021 13:26 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти куди поділася дитина,адже і доросла людина зранку до тепер по горах не пройшла би і 10км а тут дитина.А чи не забули ,,горе батьки ,,дитину ще в потязі,в автобусі або вдома?Якщо вони не помітили відразу пропажу то уявляю в якому вони були стані.
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15.08.2021 13:30 Відповісти
P.S.Та чи була дитина?
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15.08.2021 13:31 Відповісти
Не було б зайвим перевірити ,,батьків,, на алкоголь та наркоту.Не дай Бог але може вони самі так зробили щоби дитина щезла.
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15.08.2021 13:36 Відповісти
В группе было 6 человек, т.е., кроме родителей, было еще трое...
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15.08.2021 13:50 Відповісти
...в смысле: трое свидетелей.
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15.08.2021 13:51 Відповісти
Если и они небыли в адеквате.
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15.08.2021 14:25 Відповісти
... или соучастников.
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15.08.2021 14:26 Відповісти
Ничего, к сожалению, не пишут, был ли инструктор с ними. Это, конечно, ничего сейчас не меняет, но комментариев с подозрениями точно было бы меньше. Хотя и это тоже не важно сейчас. Хоть бы мальчик нашелся живым и здоровым!
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15.08.2021 14:52 Відповісти
Я тут поискала и нашла, где работает отец: г. Коломыя, исправительная колония №41, младший инспектор-кинолог отдела охраны. По крайней мере все совпадает: ФИО ребенка об этом свидетельствует, а также в обратном порядке: у этого мужчины есть сын Алексей.
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15.08.2021 15:08 Відповісти
Семья вроде бы благополучная: мать - предприниматель-стоматолог, отец - я уже написала. Беспечными оказались скорее всего. Дневное время заканчивается, а сведений до сих пор нет. Единственный сын у родителей...Беда...Хоть бы живым нашли мальчика. Так тревожно!..
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15.08.2021 19:26 Відповісти
Нет, ошибка в первом источнике - не единственный. А вот сейчас уже пишут, что есть еще старший брат.
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15.08.2021 19:30 Відповісти
И еще подробность: родителей там не было и в полицию сообщила тетя мальчика.
"По словам матери мальчика Марьяны Стефанцивой, на Говерлу шли ее сестра с мужем, мамой и двумя детьми Марьяны, а также сыном сестры. Родители Алексея тогда еще ехали в Яремче, планировали отправиться на следующий день, потому что опаздывали."

"И в дороге сестра говорит, что она с детьми оторвалась вперед, а наша мама с младшим сыном - позади, им труднее было идти. Конечно, было очень много людей. Одни поднимались, другие - спускались. Потеряться среди людей было легче, чем просто в лесу. Мама звала Алешу, время от времени он возвращался, а потом бежал вперед, хотел догнать старшего брата. А уже в какой-то момент она его не увидела", - рассказывает мама потерявшегося мальчика.
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15.08.2021 19:39 Відповісти
Дай то Бог.Только странно как-то.Шесть взрослых человек не заметили пропажу,в 19 часов еще совсем светло да и думаю что ребенок пропал раньше и родители дали знать спасателям только после того как сами отыскать не смогли.
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15.08.2021 19:45 Відповісти
Родителей там не было /см. цитаты.../
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15.08.2021 19:49 Відповісти
Потерялся в 15-30. Сообщили в полицию в 22-50. До этого времени искали сами.
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15.08.2021 19:55 Відповісти
"Бабушка с внуком отставали от остальных родственников, а ребенок все время то бегал к дяде с тетей, то есть вперед, то возвращался к бабушке. Поэтому бабушка подумала, что он в это время там, впереди, идет с родственниками. А когда поняли, что ребенка нет, бросились на поиски. Они в горы поднимались впервые, никого не предупреждали", - рассказала корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.
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15.08.2021 20:02 Відповісти
Находился впереди бабушки,значит на ее глазах.Вряд ли молодые родственники упускали из виду отстающую бабушку.Что-то вся эта история все обростает и обростает все новыми подробностями противоречащими друг другу.Да и куча туристов тоже не слепые и кто-то да что-то должен был видеть.Но почему-то все оказались слепыми.
Из выше Вами опубликованого как вариант исчезновения ребенка может быть и работа отца,исключать это тоже нельзя и нужно перекрыть все въезды и выезды из этого региона.
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15.08.2021 20:45 Відповісти
Уже нашли!!!
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15.08.2021 20:47 Відповісти
Ну Слава Богу,а живого?Еще не успел прочитать.
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15.08.2021 20:49 Відповісти
Верьте не верьте но после Вашей информации у меня мужика слеза сама накотилась от радости.
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15.08.2021 20:56 Відповісти
А то ж не верить?У меня весь день этот малыш из головы не выходил. Все искала доп. информацию. Даже запрос у меня был такой: нашелся...Все обновляла и обновляла, но ничего не появлялось. И тут такая радость! Писали еще, что мальчик очень коммуникабельный и активный, уже занимается спортом) Дай Бог ему всего хорошего!
Рада несказанно!!!
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15.08.2021 21:10 Відповісти
...что ж*
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15.08.2021 21:11 Відповісти
Надеюсь и желаю, чтобы мальчишку поскорее нашли целым и невредимым, но такой заголовок не дает пройти мимо: все-таки, интересно, кто кого: 156 человек против 3х собак и против 1 квадрокоптера, - кто же первым найдет ребенка?
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15.08.2021 14:55 Відповісти
Главное не кто а чтоб живым и здоровым.
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15.08.2021 19:47 Відповісти
В 19:27 группа волонтеров из Коломыи на маршруте в сторону горы Кукул нашли 6-летнего мальчика, заблудившегося 14 августа на Говерле вблизи поселка Ворохта. Он в удовлетворительном состоянии.Источник: https://censor.net/ru/v3282866
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15.08.2021 23:08 Відповісти
 
 