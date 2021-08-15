У пошуках загубленого на Говерлі хлопчика задіяно 150 осіб, квадрокоптер і собак, - ДСНС
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Для пошуку шестирічного хлопчика Олексія Стефанціва, який загубився вчора під час сходження на Говерлу, використовують квадрокоптер і службових собак.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.
"Всього до пошукових робіт залучено 156 осіб та 19 од. техніки, 3 собаки, квадрокоптер, а саме:
- ДСНС - 57 осіб, 2 собаки, 10 од. техніки (з них 1 квадрокоптер);
- Нацполіція - 37 осіб, 4 од. техніки і 1 собака;
- НГУ - 30 осіб та 2 од. техніки;
- ЗСУ - 11 осіб;
- волонтери - 13 осіб та 2 од. техніки;
- працівники Карпатського національного природного парку - 8 осіб та 1 од. техніки", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар15.08.2021 12:10
+10 Igor Budnik b2adf589
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+8 Надія Врублевська
показати весь коментар15.08.2021 12:47
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Будь ласка, зачекайте...
щоб знайшли швидко загубленого хлопчика живим і
здоровим.
там були батьки хлопчика , куди вони дивилися , чорти би їх побрали !
Родители мальчика - ослы.
Для восхождения обычно нанимают проводников.
Плотят им 1000 грн в сутки.
Те дюже хотят заработать и гонят так, что 40-летние мужики падают.
Вода, которой обеспечивают проводники туристов, вызывает дизентерию.
Никаких аптечек у проводников не имеется.
Ребенок мог на привале отойти в кустики и заблудиться, а тупые родители в это время тоже дристали неподалеку..
До вершины дойти не смог. 39 лет, здоровый мужик.
"По словам матери мальчика Марьяны Стефанцивой, на Говерлу шли ее сестра с мужем, мамой и двумя детьми Марьяны, а также сыном сестры. Родители Алексея тогда еще ехали в Яремче, планировали отправиться на следующий день, потому что опаздывали."
"И в дороге сестра говорит, что она с детьми оторвалась вперед, а наша мама с младшим сыном - позади, им труднее было идти. Конечно, было очень много людей. Одни поднимались, другие - спускались. Потеряться среди людей было легче, чем просто в лесу. Мама звала Алешу, время от времени он возвращался, а потом бежал вперед, хотел догнать старшего брата. А уже в какой-то момент она его не увидела", - рассказывает мама потерявшегося мальчика.
Из выше Вами опубликованого как вариант исчезновения ребенка может быть и работа отца,исключать это тоже нельзя и нужно перекрыть все въезды и выезды из этого региона.
Рада несказанно!!!