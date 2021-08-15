Таліби випустили ув'язнених найбільшої в Афганістані в'язниці. ВIДЕО

Бойовики руху "Талібан" звільняють ув'язнених з найбільшої в Афганістані в'язниці Пул-е-Чархі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське радіо, з посиланням на відео очевидців у Twitter

Як видно на відео, десятки ув'язнених виходять із в'язниці з речами.

IS K guys be like 🏃🏃🏃🏃🏃 https://t.co/RjPWXuuCsA — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) August 15, 2021

Станом на 2018 рік у в'язниці Пул-е-Чархі перебували до 5000 ув'язнених. В'язниця стала відомою через тортури і страти після Саурської революції 1978 року. Є твердження, що в період з квітня 1978 року по грудень 1979 комуністична Народно-демократична партія Афганістану (НДПА) під керівництвом Нур Мухаммед Таракі стратила близько 27 000 політичних в'язнів у Пул-е-Чархі.

В'язницю відремонтували за допомогою армії США. Військові США переводили в тюрму частину своїх затриманих.