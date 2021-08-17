Талибы выпустили заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьмы. ВИДЕО
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Боевики движения "Талибан" освобождают заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьме Пул-э-Чархи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське радіо, со ссылкой на видео очевидцев в Twitter
Как видно из видео, десятки заключенных выходят из тюрьмы с вещами.
IS K guys be like 🏃🏃🏃🏃🏃 https://t.co/RjPWXuuCsA— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) August 15, 2021
VIDEO: Following Pul-e-Charkhi prison break. #Kabul— FJ (@Natsecjeff) August 15, 2021
pic.twitter.com/MMOhraR1SN
По состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи находились до 5000 заключенных. Тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года. Есть утверждение, что в период с апреля 1978 года по декабрь 1979 коммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) под руководством Нур Мухаммед Тараки казнили около 27 000 политических заключенных в Пул-э-Чархи.
Тюрьму отремонтировали с помощью армии США. Военные США переводили в тюрьму часть своих задержанных.
Пожалуйста, подождите...
Расскажу вкратце:
Не айфонов, не ноутбуков, не телевизоров, не унитазов и т.д., а СРАТЬ в ямы, резать баранам головы и стоять часами раком молясь их алллааахххууакабаррруу
Герыч это травить граждан бывшего совка
- перемены
https://twitter.com/worldonalert/status/1426863145524645890
Кремлядь вcралась и закукарекала - Шухер !
Здесь есть определённая категория пользователей, оценивающих все события с точки зрения параши...
Параша ближе к телу?
Плохо не то, что своя корова сдохла.
Плохо, что у соседа корова жива.
Не пора ли вспомнить про свои интересы?
Так всегда было, есть и будет в истории человечества - освобождение от оккупантов. Это главное.
А остальное - потом.
Конечно, надо наводить порядок у себя, но не с зелеными соплями это будет.
Это написал у себя в фейсбуку один из высокопосавленных кремлядей... эйфория сменилась у рашистов унынение с приходом талибов к власти в Афганистане.
Константин Косачев
2 год ·
СМИ сообщают, что в эти часы запрещенное в России радикальное движение «Талибан» входит в столицу Афганистана со всех направлений.
....
Всех волнует вопрос: что дальше? Для нас и наших центральноазиатских союзников он актуален особенно.
С одной стороны мы имеем заверения талибов в том, что они не собираются нападать на страны Центральной Азии, о чем они говорили, в частности, на пресс-конференции в Москве 8 июля. Вопрос даже не в том, можно ли им верить. Талибан - это в принципе пуштунское националистическое движение, задачи которого по большому счету ограничиваются территорией Афганистана - в отличие от того же ИГИЛ, о противостоянии которому заявляют сами талибы.
Проблема в том, что в Афганистане уже действует множество различных группировок, причем в том числе из выходцев с постсоветского пространства, которые сейчас базируются на севере страны, в непосредственной близости к границам стран Центральной Азии.
Кроме того, уже заметен рост интереса ИГИЛ к Афганистану и Центральной Азии в связи с поражением боевиков в Сирии и Ираке. Независимо от того, договорятся в итоге ИГИЛ с Талибаном (а и такой сценарий исключать нельзя), угроза России и ее союзникам будет объективно возрастать.
Грошей дали, армію навчили, адміністрації підготували...
В кремле аплодируют стоя тем событиям в Афгвнистане !
Потому похожи слова , но разные смыслы