Талибы выпустили заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьмы. ВИДЕО

Боевики движения "Талибан" освобождают заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьме Пул-э-Чархи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське радіо, со ссылкой на видео очевидцев в Twitter

Как видно из видео, десятки заключенных выходят из тюрьмы с вещами.

IS K guys be like 🏃🏃🏃🏃🏃 https://t.co/RjPWXuuCsA