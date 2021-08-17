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Афганистан (599) Талибан (168) тюрьма (817)

Талибы выпустили заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьмы. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боевики движения "Талибан" освобождают заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьме Пул-э-Чархи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське радіо, со ссылкой на видео очевидцев в Twitter

Как видно из видео, десятки заключенных выходят из тюрьмы с вещами.

По состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи находились до 5000 заключенных. Тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года. Есть утверждение, что в период с апреля 1978 года по декабрь 1979 коммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) под руководством Нур Мухаммед Тараки казнили около 27 000 политических заключенных в Пул-э-Чархи.

Тюрьму отремонтировали с помощью армии США. Военные США переводили в тюрьму часть своих задержанных.
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Топ комментарии
+27
УБЛЮДОК, знаешь что такое талибанский режим???
Расскажу вкратце:
Не айфонов, не ноутбуков, не телевизоров, не унитазов и т.д., а СРАТЬ в ямы, резать баранам головы и стоять часами раком молясь их алллааахххууакабаррруу Талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьме - Цензор.НЕТ 6111
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15.08.2021 14:39
+18
Таліби випустили ув'язнених найбільшої в Афганістані в'язниці - Цензор.НЕТ 1804
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15.08.2021 15:08
+15
_О, да... Как и большевики (бывшие в меньшистве) после захвата власти особождали тюрьмы для того, чтобы было куда сажать своих врагов - а врагом их был весь народ, судя по размаху репрессий.
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15.08.2021 14:25
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Щось це нагадує птєнцов Керенського.
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15.08.2021 14:25 Ответить
Народ мав хоть якесь харчування, тепер на вільні хліба!
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15.08.2021 16:09 Ответить
Холодное лето 21-го.
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15.08.2021 16:18 Ответить
Какие же дикари)) смешно м грустно за этим всем наблюдать
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15.08.2021 14:25 Ответить
_О, да... Как и большевики (бывшие в меньшистве) после захвата власти особождали тюрьмы для того, чтобы было куда сажать своих врагов - а врагом их был весь народ, судя по размаху репрессий.
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15.08.2021 14:25 Ответить
Хочу добавить, что была еще причина выпускать - приличные люди не марали себя работой на большевичье(слугу народа или оп за жиддя не напоминает?), вот в тюрьмах и набирали кадры, сталин, например...
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15.08.2021 14:47 Ответить
Хоть люди будут дышать воздухом свободы.
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15.08.2021 14:28 Ответить
а где больше воздуха свободы у талибов или бацьки?
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15.08.2021 14:29 Ответить
Сейчас ясное дело у талибов. Всех невинных и винных выпустили.
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15.08.2021 14:36 Ответить
там на вьезд в тюрьму уже стоят воронки с любителями интернетов и туалетной бумаги. И прочими интелихентами
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15.08.2021 15:00 Ответить
Слабоду лысым!
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15.08.2021 14:30 Ответить
Тоесть, признаешь, шо бульбанфюрер, держит тебя за горло?? Талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьме - Цензор.НЕТ 5097
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15.08.2021 14:30 Ответить
Да пусть за что хочет держит. Пенсия идет,и ладно.
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15.08.2021 14:38 Ответить
Какая в Беларуси мин. пенсия?
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15.08.2021 14:41 Ответить
Это ******** НКВДэшной крысы. Ему хватает.
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15.08.2021 14:45 Ответить
Понятия не имею. У меня примерно300 баксов выходит.
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15.08.2021 14:57 Ответить
210 тоже примерно 300… клоун ты
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15.08.2021 17:00 Ответить
та то зімбабвійські, не парся
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15.08.2021 17:24 Ответить
зімбабвійських доларів, ото щастя, хоча що з вбогого візьмеш, йому фантики якісь дають, воно й раде, добре, що не буси скляні.
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15.08.2021 17:24 Ответить
О, лукашенківська гнида прилізла на Цензор!
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15.08.2021 14:31 Ответить
УБЛЮДОК, знаешь что такое талибанский режим???
Расскажу вкратце:
Не айфонов, не ноутбуков, не телевизоров, не унитазов и т.д., а СРАТЬ в ямы, резать баранам головы и стоять часами раком молясь их алллааахххууакабаррруу Талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьме - Цензор.НЕТ 6111
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15.08.2021 14:39 Ответить
Навіть труси заборонено носити.
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15.08.2021 14:50 Ответить
И белые носки им почему-то поперек горла встали... Девочкам в школу ходить запрещено, теткам работать нельзя , танцы-шманцы, музыка -зась! И т.д. Роскошный режим!(((
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15.08.2021 15:57 Ответить
для врагов место освобождают
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15.08.2021 14:28 Ответить
в Афгані не талібани прийшли до влади,а путін очолив трафік гєрича з Афгану.десь так.
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15.08.2021 14:29 Ответить
Трафік існує ще з часів совка.
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15.08.2021 14:31 Ответить
тут суть не в "існує",а хто очолює.
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15.08.2021 14:46 Ответить
Трафік існує у них від царя Гороха.
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15.08.2021 15:38 Ответить
краще ж возити з афгану чим тушкамі 160 літати до венісуели
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15.08.2021 16:01 Ответить
В венесуэлле кокс..это валюта для агентов в цивизованных странах...
Герыч это травить граждан бывшего совка
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15.08.2021 20:17 Ответить
Кабул прямо сейчас
- перемены
https://twitter.com/worldonalert/status/1426863145524645890

Талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьме - Цензор.НЕТ 8343
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15.08.2021 14:31 Ответить
"Нестабильная ситуация в Афганистане, которая усугубилась выводом из страны войск США и захватом территории боевиками террористического движения «Талибан», станет угрозой практически всем странам, в том числе и РОССИИ" - заявил вице-спикер Совета Федерации Косачёв

Кремлядь вcралась и закукарекала - Шухер !
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15.08.2021 14:32 Ответить
Це один з небагатьох притомних коментарів з рашки. Переважна більшість рашкованів косоворотки рвуть від радості,що союзний США режим в Афганістані впав.Дурники не замислюються над тим, що біля їхніх південних кордонів розгортається полум'я великої війни.
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15.08.2021 14:56 Ответить
Я "Al-Jazeera" дивлюся, бо в них більше доступа є. Нещодавно показували, як таліби входили в міста і в залишені американцями бази, і там купи озброєння, гранатомети в коробках новенькі, **********. Хоча англійці зі своїх баз те, що не вивезли, перемололи на металобрухт. Виникає "conspiracy theory" - для чого амери це залишили? Таліби не підуть ні в Індію, ні в Іран, а їх "ісламський халіфат" потребує постійного розширення. Тож -Таджикістан, Узбекістан, де російські гроші, ОДКБ і все таке.
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15.08.2021 16:29 Ответить
8 июля. Джо Байден.

Талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьме - Цензор.НЕТ 4461
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15.08.2021 14:33 Ответить
8 июля. Джо Байден.

Талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьме - Цензор.НЕТ 6197
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15.08.2021 14:37 Ответить
_Нахера вообще слушать аргументы агента путлера в деменции?! Эту тварь не слушать надо, а сажать за госизмену!
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15.08.2021 14:52 Ответить
А на Рашке АУЕ чтоб к власти пришли,было бы пропорционально.
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15.08.2021 14:33 Ответить
Странно...
Здесь есть определённая категория пользователей, оценивающих все события с точки зрения параши...
Параша ближе к телу? Талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьме - Цензор.НЕТ 5661
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15.08.2021 14:39 Ответить
Ты о чем? Наверно ты меня не понял.Я имел ввиду,что прикольно было бы,чтоб ********** управляли воры,чтоб гимн там был что-то вроде"Еду в Магадан"😁
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15.08.2021 14:42 Ответить
параша - враг Украины и логика в том, что чем хуже рашке тем лучше Украине.
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15.08.2021 14:42 Ответить
Я тебя понял.
Плохо не то, что своя корова сдохла.
Плохо, что у соседа корова жива.
Не пора ли вспомнить про свои интересы?
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15.08.2021 14:48 Ответить
Интерес один - освободить оккупированные украинские территории (Крым и Донбасс) от рашистских оккупантов.
Так всегда было, есть и будет в истории человечества - освобождение от оккупантов. Это главное.
А остальное - потом.
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15.08.2021 14:56 Ответить
В Англии так не думают.
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15.08.2021 15:06 Ответить
Нужно не забывать, этот сосед тварь и сволочь и активно воюет против нас уже 7 лет. Так что - да!, чем больше у него передохнет коров, тем нам легче жить.
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15.08.2021 15:03 Ответить
Ты невнимательно читаешь. Таліби випустили ув'язнених найбільшої в Афганістані в'язниці - Цензор.НЕТ 6964
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15.08.2021 15:05 Ответить
Нормально читаю. Наша корова болеет как раз потому, что кацапы ей жилы режут.

Конечно, надо наводить порядок у себя, но не с зелеными соплями это будет.
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15.08.2021 15:24 Ответить
інтерес України, щоб парашка здохла, що думають інші, насрати.
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15.08.2021 17:30 Ответить
Очень мудрая позиция, вызывающая взаимность.
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15.08.2021 18:05 Ответить
Почему бы в Афганистане не построить новый ИГИЛ?
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15.08.2021 14:38 Ответить



Это написал у себя в фейсбуку один из высокопосавленных кремлядей... эйфория сменилась у рашистов унынение с приходом талибов к власти в Афганистане.
Константин Косачев
2 год ·

СМИ сообщают, что в эти часы запрещенное в России радикальное движение «Талибан» входит в столицу Афганистана со всех направлений.
....
Всех волнует вопрос: что дальше? Для нас и наших центральноазиатских союзников он актуален особенно.
С одной стороны мы имеем заверения талибов в том, что они не собираются нападать на страны Центральной Азии, о чем они говорили, в частности, на пресс-конференции в Москве 8 июля. Вопрос даже не в том, можно ли им верить. Талибан - это в принципе пуштунское националистическое движение, задачи которого по большому счету ограничиваются территорией Афганистана - в отличие от того же ИГИЛ, о противостоянии которому заявляют сами талибы.
Проблема в том, что в Афганистане уже действует множество различных группировок, причем в том числе из выходцев с постсоветского пространства, которые сейчас базируются на севере страны, в непосредственной близости к границам стран Центральной Азии.
Кроме того, уже заметен рост интереса ИГИЛ к Афганистану и Центральной Азии в связи с поражением боевиков в Сирии и Ираке. Независимо от того, договорятся в итоге ИГИЛ с Талибаном (а и такой сценарий исключать нельзя), угроза России и ее союзникам будет объективно возрастать.
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15.08.2021 14:41 Ответить
Не так давно ,талибы были в москве , где их любезно принимало правительство рассеи !
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15.08.2021 15:10 Ответить
Это полное, к сожалению, поражение стран НАТО в Афганистане. Даже если они когда-нибудь повторно вернутся, даже часть населения не будет открыто поддерживать противников талибана, потому что есть опыт фактически кидка со стороны иностранных партнеров. До этого момента еще был шанс, что они научатся защищаться сами, когда поверят в свои силы. А теперь нет.
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15.08.2021 14:54 Ответить
У чому "кидок" ??
Грошей дали, армію навчили, адміністрації підготували...
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15.08.2021 15:43 Ответить
А теперь ещё заключённые разбредуться по всему миру и будет ,, весело "😡
В кремле аплодируют стоя тем событиям в Афгвнистане !
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15.08.2021 15:06 Ответить
Таліби випустили ув'язнених найбільшої в Афганістані в'язниці - Цензор.НЕТ 1804
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15.08.2021 15:08 Ответить
Афганистан 1970 год

Таліби випустили ув'язнених найбільшої в Афганістані в'язниці - Цензор.НЕТ 5430
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15.08.2021 18:25 Ответить
С Ираном не перепутал? В афгане мракобесие было всегда
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15.08.2021 20:19 Ответить
неправда, в Афганістані був період світської влади у 60-70 роки.
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15.08.2021 21:22 Ответить
Я помню как совок на говно исходился поддерживая выступления мракобесов в Иране...а потом резко заткнулся в тряпочку и начал поддерживать светский режим диктатора хуссейна в войне против ирана..даже химоружие ему передал в виде артснарядов 152 и 122мм
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15.08.2021 21:26 Ответить
Пресс-секретарь Исламского Эмирата Афганистан Сухайль Шахин заявил о восстановлении законов Шариата на всей территории Афганистана. Во всех вилаятах (провинциях) восстанавливаются Шариатскую суды
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15.08.2021 15:10 Ответить
у них конечно вещей с собой прилично.в тюрге то. прям в сравнении просто дохрена.
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15.08.2021 15:44 Ответить
короче еще один голубьмира байден подложил всем свинью
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15.08.2021 15:48 Ответить
Європо, зустрічай біженців.
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15.08.2021 15:57 Ответить
Бідні ці афганці. Мені відверто шкода проєвропейських, цивілізованих афганців. Знову під владу середньовічнього мракобісся. Як їм допомогти.?
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15.08.2021 16:03 Ответить
сто років тому й в нас таке було - прийшли більшовики
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15.08.2021 21:53 Ответить
«Тысяча сияющих солнц», Халед Хоссейни -американский писатель афганского происхождения. Очень интересная книга про Афган и их порядки в пробирной палатке... Как они русских провожали проклятьями и воплями, как потом талибы правили...
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15.08.2021 16:07 Ответить
Давайте на Расеюшку, бабаї, пуйло вже зачекався, піджросло нове покоління, треба покрошити в Афгані!
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15.08.2021 16:11 Ответить
А там на последнем видео чурка шо то про Майдан говорил? Таліби випустили ув'язнених найбільшої в Афганістані в'язниці - Цензор.НЕТ 157
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15.08.2021 16:22 Ответить
Афган входит в индо арийский пояс , где основой языка санскрит
Потому похожи слова , но разные смыслы
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15.08.2021 19:54 Ответить
Иранская группа языков. Язык ближе к таджикскому , или осетинскому. Те из них кто жил в Индии говорит на урду, или хиндустани.
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15.08.2021 21:28 Ответить
Ничего страшного..свято место пусто не бывает..скоро она наполнится теми кто читает книги
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15.08.2021 21:30 Ответить
 
 