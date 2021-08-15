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Зону відчуження від початку року відвідали 32 тисячі туристів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зону відчуження від початку року відвідали 32 тисячі туристів

Чорнобильську зону відчуження від початку 2021 року відвідали вже 32 тисячі туристів.

Про це повідомив помічник директора ДП "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" ("ЦОТІО") Кирило Гарник під час пресконференції щодо збереження знакових об'єктів Зони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"(Станом на 11 серпня. - Ред.) до нас заїхали 32 тисячі відвідувачів", - сказав Гарник.

За його словами, вдалося вже отримати показник кращий, ніж в 2018-му, коли за цілий рік в Зоні прийняли 36 тисяч відвідувачів, але до 124 тисяч 2019-го - ще далеко.

Також читайте: Консервація знакових туристичних об'єктів стартує в Чорнобильській зоні, - заступник голови ОП Тимошенко

"Станом на 2019 рік було заплановано довести відвідуваність зони відчуження в 2025-му до 1 млн туристів на рік з подальшим збільшенням. 2020-й змінив всі наші плани", - додав помічник директора.
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Топ коментарі
+2
Зарядились позитивом. Зону отчуждения с начала года посетили 32 тысячи туристов - Цензор.НЕТ 4744
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15.08.2021 22:29
+1
А що це було??
Рехформа переможна?!
Щось в США на Лонг Айленд та Фукусіму черги не має??
Збоченці..
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15.08.2021 22:36
+1
Імпотенти...
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15.08.2021 22:37
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Зарядились позитивом. Зону отчуждения с начала года посетили 32 тысячи туристов - Цензор.НЕТ 4744
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15.08.2021 22:29 Відповісти
Імпотенти...
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15.08.2021 22:37 Відповісти
32 тыщи чуждистов
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15.08.2021 22:35 Відповісти
Монолит ищут?
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15.08.2021 22:36 Відповісти
А що це було??
Рехформа переможна?!
Щось в США на Лонг Айленд та Фукусіму черги не має??
Збоченці..
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15.08.2021 22:36 Відповісти
Были в свое время экскурсии наземные ядерные взрывы смотреть в неваде Зону відчуження від початку року відвідали 32 тисячі туристів - Цензор.НЕТ 7515
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15.08.2021 22:38 Відповісти
Ню і ЦарьБімба водородная на МалойЗемлє..
))
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15.08.2021 22:40 Відповісти
не ну туда экскурсии не отправляли..и в семипалатинск тоже...то что радиоактивный снежок падал пастухам казахам на головы это уже другой вопрос
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15.08.2021 22:42 Відповісти
В Украине кстати был реально мирный выбух...смещали пласты породы в шахте...кстати о птичках там водичка уже затекла в капсулу? и пошла по водоразделу на расеюшку? шото все молчат
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15.08.2021 22:46 Відповісти
Факел - промышленный ядерный взрыв на территории Украинской ССР, произведённый 9 июля 1972 года в 3 км от села Крестище Красноградского района Харьковской области с целью закрытия аварийного газового выброса. Энерговыделение взрыва - 3,8 килотонн.
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15.08.2021 23:08 Відповісти
Меня больше вот этот интересует
Шо там с капсулой? полгода по телеку тарахтели ...и забыли
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15.08.2021 23:15 Відповісти
Читай і бач в YouTube...))
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15.08.2021 23:38 Відповісти
Ядерную бомбу в шахте «Юный коммунар» вблизи Енакиево взорвали более 40 лет назад. Считается, что таким образом власти пытались решить проблему скопления метана в богатых угольных месторождениях Донбасса: через образовавшиеся трещины газ должен был устремиться к поверхности. Но, судя по всему, ожидания не оправдались: менее чем через год, весной 1980-го, на «Юнкоме» случился выброс метана, погибли шахтеры.
Теж- YouTube...
))
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15.08.2021 23:58 Відповісти
Тектіти збирали...))
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15.08.2021 22:43 Відповісти
Зону відчуження від початку року відвідали 32 тисячі туристів - Цензор.НЕТ 5914
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15.08.2021 22:37 Відповісти
помічник директора не поділився скільки коштів зібрано і податків сплачено з цих екскурсій?
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15.08.2021 22:41 Відповісти
___И Таблицей Менделеева можно ,оказывается вертеть... Зону відчуження від початку року відвідали 32 тисячі туристів - Цензор.НЕТ 1965 Зону відчуження від початку року відвідали 32 тисячі туристів - Цензор.НЕТ 5707
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15.08.2021 23:01 Відповісти
А я то думаю куда подевалась вся зараженная техника да и приборы из пультов управления содержащие платину и палладий.Туристы на сувениры разобрали.
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15.08.2021 23:29 Відповісти
А циркониевые трубы куда делись?
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15.08.2021 23:40 Відповісти
Это я только на прикид определил по скудному состоянию зараженного оборудования которое показывают по туристической рекламме.
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15.08.2021 23:44 Відповісти
 
 