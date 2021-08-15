Зону отчуждения с начала года посетили 32 тысячи туристов

Чернобыльскую зону отчуждения с начала 2021 года посетили уже 32 тысячи туристов.

Об этом сообщил помощник директора ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" ("ЦОТИО") Кирилл Гарник во время пресс-конференции по сохранению знаковых объектов Зоны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"(По состоянию на 11 августа. - Ред.) к нам заехали 32 тысячи посетителей", - сказал Гарник.

По его словам, удалось уже получить показатель лучше, чем в 2018-м, когда за целый год в Зоне приняли 36 тысяч посетителей, но до 124 тысяч 2019-го - еще далеко.

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"По состоянию на 2019 год было запланировано довести посещаемость зоны отчуждения в 2025-м до 1 млн туристов в год с последующим увеличением. 2020-й изменил все наши планы", - добавил помощник директора.