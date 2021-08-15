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Зону отчуждения с начала года посетили 32 тысячи туристов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зону отчуждения с начала года посетили 32 тысячи туристов

Чернобыльскую зону отчуждения с начала 2021 года посетили уже 32 тысячи туристов.

Об этом сообщил помощник директора ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" ("ЦОТИО") Кирилл Гарник во время пресс-конференции по сохранению знаковых объектов Зоны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"(По состоянию на 11 августа. - Ред.) к нам заехали 32 тысячи посетителей", - сказал Гарник.

По его словам, удалось уже получить показатель лучше, чем в 2018-м, когда за целый год в Зоне приняли 36 тысяч посетителей, но до 124 тысяч 2019-го - еще далеко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консервация знаковых туристических объектов стартует в Чернобыльской зоне, - замглавы ОП Тимошенко

"По состоянию на 2019 год было запланировано довести посещаемость зоны отчуждения в 2025-м до 1 млн туристов в год с последующим увеличением. 2020-й изменил все наши планы", - добавил помощник директора.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+2
Зарядились позитивом. Зону отчуждения с начала года посетили 32 тысячи туристов - Цензор.НЕТ 4744
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15.08.2021 22:29
+1
А що це було??
Рехформа переможна?!
Щось в США на Лонг Айленд та Фукусіму черги не має??
Збоченці..
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15.08.2021 22:36
+1
Імпотенти...
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15.08.2021 22:37
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Зарядились позитивом. Зону отчуждения с начала года посетили 32 тысячи туристов - Цензор.НЕТ 4744
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15.08.2021 22:29 Ответить
Імпотенти...
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15.08.2021 22:37 Ответить
32 тыщи чуждистов
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15.08.2021 22:35 Ответить
Монолит ищут?
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15.08.2021 22:36 Ответить
А що це було??
Рехформа переможна?!
Щось в США на Лонг Айленд та Фукусіму черги не має??
Збоченці..
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15.08.2021 22:36 Ответить
Были в свое время экскурсии наземные ядерные взрывы смотреть в неваде Зону відчуження від початку року відвідали 32 тисячі туристів - Цензор.НЕТ 7515
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15.08.2021 22:38 Ответить
Ню і ЦарьБімба водородная на МалойЗемлє..
))
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15.08.2021 22:40 Ответить
не ну туда экскурсии не отправляли..и в семипалатинск тоже...то что радиоактивный снежок падал пастухам казахам на головы это уже другой вопрос
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15.08.2021 22:42 Ответить
В Украине кстати был реально мирный выбух...смещали пласты породы в шахте...кстати о птичках там водичка уже затекла в капсулу? и пошла по водоразделу на расеюшку? шото все молчат
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15.08.2021 22:46 Ответить
Факел - промышленный ядерный взрыв на территории Украинской ССР, произведённый 9 июля 1972 года в 3 км от села Крестище Красноградского района Харьковской области с целью закрытия аварийного газового выброса. Энерговыделение взрыва - 3,8 килотонн.
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15.08.2021 23:08 Ответить
Меня больше вот этот интересует
Шо там с капсулой? полгода по телеку тарахтели ...и забыли
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15.08.2021 23:15 Ответить
Читай і бач в YouTube...))
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15.08.2021 23:38 Ответить
Ядерную бомбу в шахте «Юный коммунар» вблизи Енакиево взорвали более 40 лет назад. Считается, что таким образом власти пытались решить проблему скопления метана в богатых угольных месторождениях Донбасса: через образовавшиеся трещины газ должен был устремиться к поверхности. Но, судя по всему, ожидания не оправдались: менее чем через год, весной 1980-го, на «Юнкоме» случился выброс метана, погибли шахтеры.
Теж- YouTube...
))
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15.08.2021 23:58 Ответить
Тектіти збирали...))
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15.08.2021 22:43 Ответить
Зону відчуження від початку року відвідали 32 тисячі туристів - Цензор.НЕТ 5914
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15.08.2021 22:37 Ответить
помічник директора не поділився скільки коштів зібрано і податків сплачено з цих екскурсій?
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15.08.2021 22:41 Ответить
___И Таблицей Менделеева можно ,оказывается вертеть... Зону відчуження від початку року відвідали 32 тисячі туристів - Цензор.НЕТ 1965 Зону відчуження від початку року відвідали 32 тисячі туристів - Цензор.НЕТ 5707
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15.08.2021 23:01 Ответить
А я то думаю куда подевалась вся зараженная техника да и приборы из пультов управления содержащие платину и палладий.Туристы на сувениры разобрали.
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15.08.2021 23:29 Ответить
А циркониевые трубы куда делись?
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15.08.2021 23:40 Ответить
Это я только на прикид определил по скудному состоянию зараженного оборудования которое показывают по туристической рекламме.
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15.08.2021 23:44 Ответить
 
 