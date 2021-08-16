NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Національна космічна агенція США НАСА набирає три команди по чотири особи, які бажали б провести рік в умовах наближених до марсіанських.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
В рамках "річної місії в умовах, що симулюють життя у віддалених світах", НАСА проводитиме спостереження за учасниками експерименту. Четверо осіб будуть мешкати в приміщенні, де на території у 160 метрів квадратних буде створено умови, подібні до умов, з якими можуть зіткнутись астронавти на Червоній планеті.
Приміщення будуть побудовані з допомогою технології тривимірного друку.
"Аналогова місія є надзвичайно важливим етапом тестування для оцінки складних потреб проживання на поверхні Марсу, - говорить Грейс Дуглас, провідна науковиця Служби передових технологій продуктів харчування НАСА. - Симуляція на Землі допоможе нам зрозуміти та відповісти на фізичні та ментальні виклики, з якими зіткнуться астронавти перед польотом".
Серед завдань, які можуть виконувати учасники експерименту - симуляція виходу в космос, наукові дослідження, використання засобів віртуальної реальності та робототехніки, обмін інформацією, заявили в НАСА.
Будь ласка, зачекайте...
Спасибо за общение,спокойной ночи.
12 квітня, 1961 р., десь ближче до вечора. Балакають двоє немолодих гуцулів.
- Василю, а Ви чули? Москалі полетіли в Космос!
- Що, усі?!
Кому цікаво гугліть за словами "Біосфера 2".
🤭
Настогидли на цій планеті і загадили...
😁
Чого Землю Неньки розпродуємо??
Велике переселення народів буде...
Бачите, що в Світі Природа витворяє??
В Нас ще нормально, поки...
))
Загарбали, падлюки, все , що Мої батьки будували і порізали на металобрухт..
👺
😁
Далеких планет
Останутся не ваши следы 🍾🍾🍾!
Бачили...
В Моєї старушки-молоді завидують..
и штурман уточняет в последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом,
у нас еще в запасе четырнадцать минут
Популярная советская песня, которую исполняла Гелена Великанова. Написана на мелодию финской народной песни в обработке Оскара Фельцмана, автор русского текста - Владимир Войнович.
Эту песню с давних времен пели финские студенты на праздновании «Ваппу», Дня студентов, который отмечают 1 мая. Вместе с музыкой был привезён и перевод песни, где были такие слова: «Жизнь коротка, как рубашка ребёнка, больше не скажешь о ней ничего. Горе разгоним мы песнею звонкой, звонкая песня сильнее всего».
Этот текст не подошёл, поэтому был написан другой. Автором русского текста стал Владимир Войнович.
Я старий дуже і при Мені це все було...
Всі хотіли в космонавти ...
Конкурс в військові училища авіації зашкалював..
😁
С вас отмазка для жены и детей...