NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських

Національна космічна агенція США НАСА набирає три команди по чотири особи, які бажали б провести рік в умовах наближених до марсіанських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

В рамках "річної місії в умовах, що симулюють життя у віддалених світах", НАСА проводитиме спостереження за учасниками експерименту. Четверо осіб будуть мешкати в приміщенні, де на території у 160 метрів квадратних буде створено умови, подібні до умов, з якими можуть зіткнутись астронавти на Червоній планеті.

Приміщення будуть побудовані з допомогою технології тривимірного друку.

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"Аналогова місія є надзвичайно важливим етапом тестування для оцінки складних потреб проживання на поверхні Марсу, - говорить Грейс Дуглас, провідна науковиця Служби передових технологій продуктів харчування НАСА. - Симуляція на Землі допоможе нам зрозуміти та відповісти на фізичні та ментальні виклики, з якими зіткнуться астронавти перед польотом".

Серед завдань, які можуть виконувати учасники експерименту - симуляція виходу в космос, наукові дослідження, використання засобів віртуальної реальності та робототехніки, обмін інформацією, заявили в НАСА.