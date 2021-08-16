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NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських

Національна космічна агенція США НАСА набирає три команди по чотири особи, які бажали б провести рік в умовах наближених до марсіанських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

В рамках "річної місії в умовах, що симулюють життя у віддалених світах", НАСА проводитиме спостереження за учасниками експерименту. Четверо осіб будуть мешкати в приміщенні, де на території у 160 метрів квадратних буде створено умови, подібні до умов, з якими можуть зіткнутись астронавти на Червоній планеті.

Приміщення будуть побудовані з допомогою технології тривимірного друку.

Читайте: Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса. ФОТО

"Аналогова місія є надзвичайно важливим етапом тестування для оцінки складних потреб проживання на поверхні Марсу, - говорить Грейс Дуглас, провідна науковиця Служби передових технологій продуктів харчування НАСА. - Симуляція на Землі допоможе нам зрозуміти та відповісти на фізичні та ментальні виклики, з якими зіткнуться астронавти перед польотом".

Серед завдань, які можуть виконувати учасники експерименту - симуляція виходу в космос, наукові дослідження, використання засобів віртуальної реальності та робототехніки, обмін інформацією, заявили в НАСА.
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Топ коментарі
+17
Уже набрали. Полетят без скафандров и в один конец. NASA ищет желающих год жить в условиях, приближенных к марсианским - Цензор.НЕТ 9596
NASA ищет желающих год жить в условиях, приближенных к марсианским - Цензор.НЕТ 10
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15.08.2021 23:38
+15
NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 220
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16.08.2021 00:20
+9
Мы уже давно живём в таких условиях !
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15.08.2021 23:46
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"И на Марсе будут яблони цвести !" !!!)))
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15.08.2021 23:35 Відповісти
Да только яблони и будут.
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15.08.2021 23:50 Відповісти
А сливы?
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16.08.2021 00:11 Відповісти
Ну если меня возьмут то и сливы.
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16.08.2021 00:20 Відповісти
Там пока до Марса долетят, у всех от радиации все тычинки и пестики поотпадают.
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16.08.2021 00:26 Відповісти
Ну а Вы как думали,не зря всех инопланетян изображают безполыми.Думаю что на этом позитивчике буду завершать общение.Завтра понедельник и пестики из тычинками и так работать не будут.
Спасибо за общение,спокойной ночи.
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16.08.2021 00:32 Відповісти
Нужно бы в первую очередь тестировать условия полёта к Марсу, который при химических двигателях продлится многие месяцы в условиях жёсткой радиации..
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15.08.2021 23:36 Відповісти
Ну мы не гордые,мы и на веслах доберемся.Не то что китайцев руками забрасывают.
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16.08.2021 00:22 Відповісти
За 6-7 месяцев полёта к Марсу прибудут истощённые длительной невесомостью и космической радиацией люди. Чего они там смогут сделать - вопрос. Как бы не хотелось, но согласен с Рогозиным и Ко - без полноценного ядерного двигателя на Марсе людям пока делать нечего.
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16.08.2021 00:29 Відповісти
Алекс,фантазер ты наш.А это ничего,что астронавты на МКС живут годами?И женщины и мужчины...И не выглядят истощенными.И дырки в корпусе станции сверлят.
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16.08.2021 08:46 Відповісти
Больше года на орбите пробыл Крикалёв в 90-х. Сейчас смены сильно короче. К тому же не забывайте, что от космических лучей снизу астронавты защищены от земным шаром, а сверху магнитосферой этого шара.
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16.08.2021 11:28 Відповісти
А не желающих можно туда отправить...??? все знают кого
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15.08.2021 23:37 Відповісти
Да вроде у Жюль-Верна в поизведении прозвучало что в Австралию отправляли каторжников где исцеляющий воздух благотворительно действовал на убийц и отпетых мошейников. Вроде в книге ,,Дети капитана Гранта,,Так что Ваша идея не лишена перспективы.
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15.08.2021 23:55 Відповісти
Ну, 6 мбар атмосферного давления и на Земле всех преступников вполне исправит... Даже если соотнощение газов будет соответствовать земной атмосфере. NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 7861
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16.08.2021 00:16 Відповісти
Ну да,ну да.Там не пукнеш,будет драмма ,,Унесенные ветром,,
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16.08.2021 00:18 Відповісти
Москалів краще на Венеру (там 100 атм тиску, який усе моментально чавить, та ще й тепло... приблизно плюс 450 за Цельсієм...)
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16.08.2021 01:12 Відповісти
Нагадалося...

12 квітня, 1961 р., десь ближче до вечора. Балакають двоє немолодих гуцулів.
- Василю, а Ви чули? Москалі полетіли в Космос!
- Що, усі?!
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16.08.2021 01:45 Відповісти
Круто, останній раз такий проект закінчився невдачею.
Кому цікаво гугліть за словами "Біосфера 2".
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15.08.2021 23:37 Відповісти
Да тут и с Биосферой 1 далеко не факт, что все хорошо... NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 7802
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16.08.2021 00:21 Відповісти
в нас вже є 73 проценти, напевне вже шлють телеграми - НАСА тчк. загружайте апельсини бочками тчк братья Карамазови. Уже загружайте. Ждите.нас ТЧК.
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15.08.2021 23:38 Відповісти
Шлітє шакалад бочкамі тчк
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16.08.2021 00:08 Відповісти
Уже набрали. Полетят без скафандров и в один конец. NASA ищет желающих год жить в условиях, приближенных к марсианским - Цензор.НЕТ 9596
NASA ищет желающих год жить в условиях, приближенных к марсианским - Цензор.НЕТ 10
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15.08.2021 23:38 Відповісти
вместо реактивного движка подсрачник
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15.08.2021 23:41 Відповісти
суто українські фізії
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16.08.2021 12:34 Відповісти
NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 5471
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16.08.2021 13:57 Відповісти
Сколько башляют?
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15.08.2021 23:40 Відповісти
_США - кидала. Кинули: Грузию, Украину, сирийцев и курдов, Польшу после нападения путлера, Чехию, сдали Европу путлеру, теперь кинули афганцев. Продолжение следует: Гонконг, Тайвань, Ю. Корея и Япония... Вот как много значит иметь своих людей в гнилой голове рыбы!
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15.08.2021 23:41 Відповісти
А чо...
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15.08.2021 23:42 Відповісти
NASA шукає бажаючих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 1866
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15.08.2021 23:43 Відповісти
Второй год проживания в подобных условиях продолжается успешно, и заметьте без всяких программ поддержки. Правда обещают ужесточать режим выживания .Будем живы доживём и до Марса..
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15.08.2021 23:44 Відповісти
Мы уже давно живём в таких условиях !
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15.08.2021 23:46 Відповісти
Вы, случайно, не в ордло живете? Или там Венера, что хуже Марса...
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16.08.2021 02:33 Відповісти
Да, да, Да, ДА!!!! Я оттуда, поэтому меня возьмут вне конкурса по стажу жизни в экстремальных условиях.
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16.08.2021 06:08 Відповісти
Конкурс будет: абхазцы, южноосетины имеют бОльший стаж, но ваши шансы весьма велики.
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16.08.2021 08:56 Відповісти
Я туда хочу,как принять участие в этом проекте?
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15.08.2021 23:47 Відповісти
В Польшу на полуниці!!
🤭
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15.08.2021 23:50 Відповісти
Да мне и своей домашней польши хватает.Может хоть на условия приближенные к Марсу пойду в отпуск немножко отдохнуть и никто меня не отзовет по производственной необходимости.На год отпусков уже насобиралось.
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16.08.2021 00:00 Відповісти
А Я і про що???
Настогидли на цій планеті і загадили...
😁
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16.08.2021 00:03 Відповісти
Я би не був таким категоричним.Виходячи із того скільки ми споживаємо кожен день шкідливої хімії в їжі то на екологічно чистій планеті ми просто вимремо як вид.Ми мусимо планету загаджувати для підтримання балансу.
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16.08.2021 00:10 Відповісти
Згоден з Вами, Шановний Пане...))
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16.08.2021 00:27 Відповісти
никак. Это только для граждан США
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16.08.2021 00:08 Відповісти
А жаль...Да вот только где янки подохнут для украинцев будет рай.Это америкосы почему-то во внимание не берут
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16.08.2021 00:15 Відповісти
P.S.Возможно мы украинцы на Марсе и без скафандров обойдемся или в китайцев на чтото обменяем.
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16.08.2021 00:16 Відповісти
Моє ІМХО...
Чого Землю Неньки розпродуємо??
Велике переселення народів буде...
Бачите, що в Світі Природа витворяє??
В Нас ще нормально, поки...
))
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16.08.2021 00:32 Відповісти
Цікаво,хто це ми?Я особисто категорично проти продажі землі.Хто спитав народ України хоча по цьому питанню мав бути референдум.Всю землю країни мали поділити на всіх громадян України,хоч вийшло би по квадратному метру.Потім дердава мала скупити землю по біржовій ціні від тих хто захотів би свій метер продати а вже потім влаштовувати аукціони по продажі землі.Хоча я упустив ще один нюанс.Наші діди та прадіди їздили по аргентинам та канадам заробляючи грощі та купували клаптики землі і в першу чергу влада мала повернути ті купленні землі нащадкам котрі купили землю і яка була відібрана комуняцькою владою у колгоспи.
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16.08.2021 00:43 Відповісти
Повністью згоден з Вами, Шановний Пане!!
Загарбали, падлюки, все , що Мої батьки будували і порізали на металобрухт..
👺
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16.08.2021 00:53 Відповісти
Ковчег для "ізбранних"...
😁
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16.08.2021 00:34 Відповісти
На пыльных тропинках
Далеких планет
Останутся не ваши следы 🍾🍾🍾!
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15.08.2021 23:49 Відповісти
NASA шукає бажаючих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 4899
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15.08.2021 23:55 Відповісти
NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 220
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16.08.2021 00:20 Відповісти
NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 2003
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16.08.2021 01:36 Відповісти
падла кругом насрет-насрала....(((
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16.08.2021 06:57 Відповісти
Сиськи огонь!)
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16.08.2021 00:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=n-AdoTkXwbc
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16.08.2021 00:32 Відповісти
А якщо обвиснуть??
Бачили...
В Моєї старушки-молоді завидують..
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16.08.2021 02:55 Відповісти
С такими не берут в космонавты.
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16.08.2021 06:10 Відповісти
Заправлены в планшеты космические карты,
и штурман уточняет в последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом,
у нас еще в запасе четырнадцать минут

Популярная советская песня, которую исполняла Гелена Великанова. Написана на мелодию финской народной песни в обработке Оскара Фельцмана, автор русского текста - Владимир Войнович.

Эту песню с давних времен пели финские студенты на праздновании «Ваппу», Дня студентов, который отмечают 1 мая. Вместе с музыкой был привезён и перевод песни, где были такие слова: «Жизнь коротка, как рубашка ребёнка, больше не скажешь о ней ничего. Горе разгоним мы песнею звонкой, звонкая песня сильнее всего».
Этот текст не подошёл, поэтому был написан другой. Автором русского текста стал Владимир Войнович.
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16.08.2021 00:05 Відповісти
Та знаю ....
Я старий дуже і при Мені це все було...
Всі хотіли в космонавти ...
Конкурс в військові училища авіації зашкалював..
😁
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16.08.2021 00:14 Відповісти
Вот чего грибы галлюциогенные не наделают то NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 7558 NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 2881 NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 2939
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16.08.2021 08:22 Відповісти
Маск - " .. численность поселения на Марсе будет 1 милл. человек!!! И я уже составляю список этих кандидатов которые мешают Нам тут жить !!! Помогайте мне, и жду ваших предложений!!! NASA шукає бажаючих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 9045
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15.08.2021 23:50 Відповісти
NASA шукає бажаючих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 6947
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15.08.2021 23:51 Відповісти
почему не пишут, что это только для граждан США??
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16.08.2021 00:08 Відповісти
По ходу только наркоманы хотят посетить Марс ....планокур-Маск и ..недавно смотрел интервью любимой группы КиШ ... в которой Горшок сказал что Американцы собираються на Марс - и он был бы в первых рядах посетить другую планету ... но тяж. наркотики ускорили его движение к земле на глубину 2 метра...
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16.08.2021 00:32 Відповісти
Экспансия на все континенты и планеты заложена в любознательной природе человека, что бы там не говорил горшок.
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16.08.2021 00:40 Відповісти
любознательность валить по вене тоже по ходу в этой же категории...
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16.08.2021 02:46 Відповісти
у киша токо один ХИТ..= разбежавшись, прыгнуть со скалы!!!))))))))))))))
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16.08.2021 07:00 Відповісти
Я ПОЕДУ!!!
С вас отмазка для жены и детей...
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16.08.2021 00:45 Відповісти
Там будут трёхгрудые женщины?
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16.08.2021 00:53 Відповісти
А от цікаво. Якщо на Марс відрядити Льоню Космоса (можна і без "маладой каманди")?..
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16.08.2021 03:30 Відповісти
Интересно, - на каких дураков это рассчитано ? И что самое невероятное - такие дураки найдутся... Космос... Марс... переселение... романтика... А цель, по сути, одна - отправить пару миллиардов долбоё ... в в один конец...
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16.08.2021 03:57 Відповісти
А шо там в смысле прайса? Или в НАСА тоже дураков любят?
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16.08.2021 05:34 Відповісти
Нечего там делать, тут антарктида и половина австралии не исследована
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16.08.2021 07:37 Відповісти
про воду глубин морей и океянов сюда можно тоже добавить NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 3940
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16.08.2021 08:25 Відповісти
 
 