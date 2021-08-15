NASA ищет желающих год жить в условиях, приближенных к марсианским
Новости Цензор.НЕТ Общество
Национальное космическое агентство США NASA набирает три команды по четыре человека, которые хотели бы провести год в условиях приближенных к марсианским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В рамках "летней миссии в условиях, симулирующих жизнь в отдаленных мирах", NASA будет проводить наблюдение за участниками эксперимента. Четыре человека будут жить в помещении, где на территории в 160 квадратных метров будут созданы условия, подобные условиям, с которыми могут столкнуться астронавты на Красной планете.
Помещения будут построены с использованием технологии трехмерной печати.
"Аналоговая миссия является чрезвычайно важным этапом тестирования для оценки сложных потребностей проживания на поверхности Марса, - говорит Грейс Дуглас, ведущая ученая Службы передовых технологий продуктов питания NASA. - Симуляция на Земле поможет нам понять и ответить на физические и ментальные вызовы, с которыми столкнутся астронавты перед полетом".
Среди задач, которые могут выполнять участники эксперимента - симуляция выхода в космос, научные исследования, использование средств виртуальной реальности и робототехники, обмен информацией, заявили в NASA.
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Спасибо за общение,спокойной ночи.
12 квітня, 1961 р., десь ближче до вечора. Балакають двоє немолодих гуцулів.
- Василю, а Ви чули? Москалі полетіли в Космос!
- Що, усі?!
Кому цікаво гугліть за словами "Біосфера 2".
🤭
Настогидли на цій планеті і загадили...
😁
Чого Землю Неньки розпродуємо??
Велике переселення народів буде...
Бачите, що в Світі Природа витворяє??
В Нас ще нормально, поки...
))
Загарбали, падлюки, все , що Мої батьки будували і порізали на металобрухт..
👺
😁
Далеких планет
Останутся не ваши следы 🍾🍾🍾!
Бачили...
В Моєї старушки-молоді завидують..
и штурман уточняет в последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом,
у нас еще в запасе четырнадцать минут
Популярная советская песня, которую исполняла Гелена Великанова. Написана на мелодию финской народной песни в обработке Оскара Фельцмана, автор русского текста - Владимир Войнович.
Эту песню с давних времен пели финские студенты на праздновании «Ваппу», Дня студентов, который отмечают 1 мая. Вместе с музыкой был привезён и перевод песни, где были такие слова: «Жизнь коротка, как рубашка ребёнка, больше не скажешь о ней ничего. Горе разгоним мы песнею звонкой, звонкая песня сильнее всего».
Этот текст не подошёл, поэтому был написан другой. Автором русского текста стал Владимир Войнович.
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