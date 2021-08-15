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NASA (128) Марс (38) США (23185) эксперимент (47)

NASA ищет желающих год жить в условиях, приближенных к марсианским

Новости Цензор.НЕТ Общество

NASA ищет желающих год жить в условиях, приближенных к марсианским

Национальное космическое агентство США NASA набирает три команды по четыре человека, которые хотели бы провести год в условиях приближенных к марсианским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В рамках "летней миссии в условиях, симулирующих жизнь в отдаленных мирах", NASA будет проводить наблюдение за участниками эксперимента. Четыре человека будут жить в помещении, где на территории в 160 квадратных метров будут созданы условия, подобные условиям, с которыми могут столкнуться астронавты на Красной планете.

Помещения будут построены с использованием технологии трехмерной печати.

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"Аналоговая миссия является чрезвычайно важным этапом тестирования для оценки сложных потребностей проживания на поверхности Марса, - говорит Грейс Дуглас, ведущая ученая Службы передовых технологий продуктов питания NASA. - Симуляция на Земле поможет нам понять и ответить на физические и ментальные вызовы, с которыми столкнутся астронавты перед полетом".

Среди задач, которые могут выполнять участники эксперимента - симуляция выхода в космос, научные исследования, использование средств виртуальной реальности и робототехники, обмен информацией, заявили в NASA.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Уже набрали. Полетят без скафандров и в один конец. NASA ищет желающих год жить в условиях, приближенных к марсианским - Цензор.НЕТ 9596
NASA ищет желающих год жить в условиях, приближенных к марсианским - Цензор.НЕТ 10
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15.08.2021 23:38
+15
NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 220
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16.08.2021 00:20
+9
Мы уже давно живём в таких условиях !
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15.08.2021 23:46
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"И на Марсе будут яблони цвести !" !!!)))
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15.08.2021 23:35 Ответить
Да только яблони и будут.
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15.08.2021 23:50 Ответить
А сливы?
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16.08.2021 00:11 Ответить
Ну если меня возьмут то и сливы.
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16.08.2021 00:20 Ответить
Там пока до Марса долетят, у всех от радиации все тычинки и пестики поотпадают.
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16.08.2021 00:26 Ответить
Ну а Вы как думали,не зря всех инопланетян изображают безполыми.Думаю что на этом позитивчике буду завершать общение.Завтра понедельник и пестики из тычинками и так работать не будут.
Спасибо за общение,спокойной ночи.
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16.08.2021 00:32 Ответить
Нужно бы в первую очередь тестировать условия полёта к Марсу, который при химических двигателях продлится многие месяцы в условиях жёсткой радиации..
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15.08.2021 23:36 Ответить
Ну мы не гордые,мы и на веслах доберемся.Не то что китайцев руками забрасывают.
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16.08.2021 00:22 Ответить
За 6-7 месяцев полёта к Марсу прибудут истощённые длительной невесомостью и космической радиацией люди. Чего они там смогут сделать - вопрос. Как бы не хотелось, но согласен с Рогозиным и Ко - без полноценного ядерного двигателя на Марсе людям пока делать нечего.
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16.08.2021 00:29 Ответить
Алекс,фантазер ты наш.А это ничего,что астронавты на МКС живут годами?И женщины и мужчины...И не выглядят истощенными.И дырки в корпусе станции сверлят.
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16.08.2021 08:46 Ответить
Больше года на орбите пробыл Крикалёв в 90-х. Сейчас смены сильно короче. К тому же не забывайте, что от космических лучей снизу астронавты защищены от земным шаром, а сверху магнитосферой этого шара.
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16.08.2021 11:28 Ответить
А не желающих можно туда отправить...??? все знают кого
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15.08.2021 23:37 Ответить
Да вроде у Жюль-Верна в поизведении прозвучало что в Австралию отправляли каторжников где исцеляющий воздух благотворительно действовал на убийц и отпетых мошейников. Вроде в книге ,,Дети капитана Гранта,,Так что Ваша идея не лишена перспективы.
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15.08.2021 23:55 Ответить
Ну, 6 мбар атмосферного давления и на Земле всех преступников вполне исправит... Даже если соотнощение газов будет соответствовать земной атмосфере. NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 7861
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16.08.2021 00:16 Ответить
Ну да,ну да.Там не пукнеш,будет драмма ,,Унесенные ветром,,
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16.08.2021 00:18 Ответить
Москалів краще на Венеру (там 100 атм тиску, який усе моментально чавить, та ще й тепло... приблизно плюс 450 за Цельсієм...)
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16.08.2021 01:12 Ответить
Нагадалося...

12 квітня, 1961 р., десь ближче до вечора. Балакають двоє немолодих гуцулів.
- Василю, а Ви чули? Москалі полетіли в Космос!
- Що, усі?!
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16.08.2021 01:45 Ответить
Круто, останній раз такий проект закінчився невдачею.
Кому цікаво гугліть за словами "Біосфера 2".
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15.08.2021 23:37 Ответить
Да тут и с Биосферой 1 далеко не факт, что все хорошо... NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 7802
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16.08.2021 00:21 Ответить
в нас вже є 73 проценти, напевне вже шлють телеграми - НАСА тчк. загружайте апельсини бочками тчк братья Карамазови. Уже загружайте. Ждите.нас ТЧК.
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15.08.2021 23:38 Ответить
Шлітє шакалад бочкамі тчк
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16.08.2021 00:08 Ответить
Уже набрали. Полетят без скафандров и в один конец. NASA ищет желающих год жить в условиях, приближенных к марсианским - Цензор.НЕТ 9596
NASA ищет желающих год жить в условиях, приближенных к марсианским - Цензор.НЕТ 10
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15.08.2021 23:38 Ответить
вместо реактивного движка подсрачник
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15.08.2021 23:41 Ответить
суто українські фізії
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16.08.2021 12:34 Ответить
NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 5471
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16.08.2021 13:57 Ответить
Сколько башляют?
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15.08.2021 23:40 Ответить
_США - кидала. Кинули: Грузию, Украину, сирийцев и курдов, Польшу после нападения путлера, Чехию, сдали Европу путлеру, теперь кинули афганцев. Продолжение следует: Гонконг, Тайвань, Ю. Корея и Япония... Вот как много значит иметь своих людей в гнилой голове рыбы!
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15.08.2021 23:41 Ответить
А чо...
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15.08.2021 23:42 Ответить
NASA шукає бажаючих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 1866
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15.08.2021 23:43 Ответить
Второй год проживания в подобных условиях продолжается успешно, и заметьте без всяких программ поддержки. Правда обещают ужесточать режим выживания .Будем живы доживём и до Марса..
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15.08.2021 23:44 Ответить
Мы уже давно живём в таких условиях !
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15.08.2021 23:46 Ответить
Вы, случайно, не в ордло живете? Или там Венера, что хуже Марса...
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16.08.2021 02:33 Ответить
Да, да, Да, ДА!!!! Я оттуда, поэтому меня возьмут вне конкурса по стажу жизни в экстремальных условиях.
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16.08.2021 06:08 Ответить
Конкурс будет: абхазцы, южноосетины имеют бОльший стаж, но ваши шансы весьма велики.
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16.08.2021 08:56 Ответить
Я туда хочу,как принять участие в этом проекте?
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15.08.2021 23:47 Ответить
В Польшу на полуниці!!
🤭
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15.08.2021 23:50 Ответить
Да мне и своей домашней польши хватает.Может хоть на условия приближенные к Марсу пойду в отпуск немножко отдохнуть и никто меня не отзовет по производственной необходимости.На год отпусков уже насобиралось.
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16.08.2021 00:00 Ответить
А Я і про що???
Настогидли на цій планеті і загадили...
😁
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16.08.2021 00:03 Ответить
Я би не був таким категоричним.Виходячи із того скільки ми споживаємо кожен день шкідливої хімії в їжі то на екологічно чистій планеті ми просто вимремо як вид.Ми мусимо планету загаджувати для підтримання балансу.
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16.08.2021 00:10 Ответить
Згоден з Вами, Шановний Пане...))
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16.08.2021 00:27 Ответить
никак. Это только для граждан США
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16.08.2021 00:08 Ответить
А жаль...Да вот только где янки подохнут для украинцев будет рай.Это америкосы почему-то во внимание не берут
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16.08.2021 00:15 Ответить
P.S.Возможно мы украинцы на Марсе и без скафандров обойдемся или в китайцев на чтото обменяем.
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16.08.2021 00:16 Ответить
Моє ІМХО...
Чого Землю Неньки розпродуємо??
Велике переселення народів буде...
Бачите, що в Світі Природа витворяє??
В Нас ще нормально, поки...
))
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16.08.2021 00:32 Ответить
Цікаво,хто це ми?Я особисто категорично проти продажі землі.Хто спитав народ України хоча по цьому питанню мав бути референдум.Всю землю країни мали поділити на всіх громадян України,хоч вийшло би по квадратному метру.Потім дердава мала скупити землю по біржовій ціні від тих хто захотів би свій метер продати а вже потім влаштовувати аукціони по продажі землі.Хоча я упустив ще один нюанс.Наші діди та прадіди їздили по аргентинам та канадам заробляючи грощі та купували клаптики землі і в першу чергу влада мала повернути ті купленні землі нащадкам котрі купили землю і яка була відібрана комуняцькою владою у колгоспи.
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16.08.2021 00:43 Ответить
Повністью згоден з Вами, Шановний Пане!!
Загарбали, падлюки, все , що Мої батьки будували і порізали на металобрухт..
👺
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16.08.2021 00:53 Ответить
Ковчег для "ізбранних"...
😁
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16.08.2021 00:34 Ответить
На пыльных тропинках
Далеких планет
Останутся не ваши следы 🍾🍾🍾!
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15.08.2021 23:49 Ответить
NASA шукає бажаючих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 4899
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15.08.2021 23:55 Ответить
NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 220
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16.08.2021 00:20 Ответить
NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 2003
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16.08.2021 01:36 Ответить
падла кругом насрет-насрала....(((
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16.08.2021 06:57 Ответить
Сиськи огонь!)
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16.08.2021 00:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=n-AdoTkXwbc
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16.08.2021 00:32 Ответить
А якщо обвиснуть??
Бачили...
В Моєї старушки-молоді завидують..
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16.08.2021 02:55 Ответить
С такими не берут в космонавты.
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16.08.2021 06:10 Ответить
Заправлены в планшеты космические карты,
и штурман уточняет в последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом,
у нас еще в запасе четырнадцать минут

Популярная советская песня, которую исполняла Гелена Великанова. Написана на мелодию финской народной песни в обработке Оскара Фельцмана, автор русского текста - Владимир Войнович.

Эту песню с давних времен пели финские студенты на праздновании «Ваппу», Дня студентов, который отмечают 1 мая. Вместе с музыкой был привезён и перевод песни, где были такие слова: «Жизнь коротка, как рубашка ребёнка, больше не скажешь о ней ничего. Горе разгоним мы песнею звонкой, звонкая песня сильнее всего».
Этот текст не подошёл, поэтому был написан другой. Автором русского текста стал Владимир Войнович.
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16.08.2021 00:05 Ответить
Та знаю ....
Я старий дуже і при Мені це все було...
Всі хотіли в космонавти ...
Конкурс в військові училища авіації зашкалював..
😁
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16.08.2021 00:14 Ответить
Вот чего грибы галлюциогенные не наделают то NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 7558 NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 2881 NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 2939
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16.08.2021 08:22 Ответить
Маск - " .. численность поселения на Марсе будет 1 милл. человек!!! И я уже составляю список этих кандидатов которые мешают Нам тут жить !!! Помогайте мне, и жду ваших предложений!!! NASA шукає бажаючих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 9045
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15.08.2021 23:50 Ответить
NASA шукає бажаючих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 6947
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15.08.2021 23:51 Ответить
почему не пишут, что это только для граждан США??
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16.08.2021 00:08 Ответить
По ходу только наркоманы хотят посетить Марс ....планокур-Маск и ..недавно смотрел интервью любимой группы КиШ ... в которой Горшок сказал что Американцы собираються на Марс - и он был бы в первых рядах посетить другую планету ... но тяж. наркотики ускорили его движение к земле на глубину 2 метра...
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16.08.2021 00:32 Ответить
Экспансия на все континенты и планеты заложена в любознательной природе человека, что бы там не говорил горшок.
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16.08.2021 00:40 Ответить
любознательность валить по вене тоже по ходу в этой же категории...
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16.08.2021 02:46 Ответить
у киша токо один ХИТ..= разбежавшись, прыгнуть со скалы!!!))))))))))))))
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16.08.2021 07:00 Ответить
Я ПОЕДУ!!!
С вас отмазка для жены и детей...
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16.08.2021 00:45 Ответить
Там будут трёхгрудые женщины?
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16.08.2021 00:53 Ответить
А от цікаво. Якщо на Марс відрядити Льоню Космоса (можна і без "маладой каманди")?..
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16.08.2021 03:30 Ответить
Интересно, - на каких дураков это рассчитано ? И что самое невероятное - такие дураки найдутся... Космос... Марс... переселение... романтика... А цель, по сути, одна - отправить пару миллиардов долбоё ... в в один конец...
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16.08.2021 03:57 Ответить
А шо там в смысле прайса? Или в НАСА тоже дураков любят?
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16.08.2021 05:34 Ответить
Нечего там делать, тут антарктида и половина австралии не исследована
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16.08.2021 07:37 Ответить
про воду глубин морей и океянов сюда можно тоже добавить NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських - Цензор.НЕТ 3940
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16.08.2021 08:25 Ответить
 
 