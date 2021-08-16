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Контррозвідка СБУ викрила агента російської військової розвідки на Херсонщині. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГУ ГШ ЗС РФ) на Херсонщині.

Як повідомили в пресцентрі СБ України, ним виявився місцевий житель, пенсіонер Збройних сил СРСР, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники СБУ з'ясували, що зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.

За завданням російських кураторів він:

  • збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону;
  • ідентифіковував представників спеціальних служб України;
  • передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування.

Отримані на виконання завдань російської спецслужби відомості агент передавав прихованими каналами зв’язку.

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У ході обшуків за місцем мешкання правопорушника вилучено:

  • засоби зв’язку, що використовувались для контактів з кураторами, переписку з інструкціями;
  • зброю з набоями та вибухівку.

Громадянину України повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тривають оперативно-слідчі дії.

Припинення протиправної діяльності здійснювалося за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
"передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки"
а че там их искать . берешь любого члена ОПЗЖ и вот готовый объект для вербовки . да и к Слугам народа можно присмотреться . там тоже всяких Шевченок и Бужанских предостаточно
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16.08.2021 11:33
+15
Не там ищите, там на Банковой рядом с петухом в косоворотке сидит парочка
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16.08.2021 11:08
+13
новые подробности о расстреле впопучленцем Цуприк четырех военных и трех гражданских..
русский мир, *****!
Контррозвідка СБУ викрила агента російської військової розвідки на Херсонщині - Цензор.НЕТ 9139
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16.08.2021 11:27
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Не там ищите, там на Банковой рядом с петухом в косоворотке сидит парочка
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16.08.2021 11:08 Відповісти
Не хочет СБУ узнать у нашего министра спорта со своими собратьями в россии?
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16.08.2021 11:14 Відповісти
новые подробности о расстреле впопучленцем Цуприк четырех военных и трех гражданских..
русский мир, *****!
Контррозвідка СБУ викрила агента російської військової розвідки на Херсонщині - Цензор.НЕТ 9139
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16.08.2021 11:27 Відповісти
Вот гнида, они ж его любили 😂🤣😂
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16.08.2021 11:52 Відповісти
"передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки"
а че там их искать . берешь любого члена ОПЗЖ и вот готовый объект для вербовки . да и к Слугам народа можно присмотреться . там тоже всяких Шевченок и Бужанских предостаточно
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16.08.2021 11:33 Відповісти
Какие-то вражеские агенты все на одно лицо - у всех морда в клеточку.
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16.08.2021 11:42 Відповісти
Ермак или брат???
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16.08.2021 11:42 Відповісти
Пенсионер. Не на службе. Не в ВСУ, не в СБУ - нигде. И - государственная измена? Что-то здесь попахивает разводняком. Есть достаточное полное определение государственной измены и для кого.
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16.08.2021 12:22 Відповісти
Лапоть, якщо пнсіонер здійснює шпигунську діяльність на користь країни ворога, то це і є державна зрада. І найкраще покарання для такого падла - повісити на бірозі.
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16.08.2021 13:52 Відповісти
Ты, соплежуй, видимо эксперд большой в вопросах предательства. Личный опыт?
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16.08.2021 15:46 Відповісти
не ной, теленок...- обосрался, - веди себя....))))
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17.08.2021 00:01 Відповісти
3/14дарас...
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16.08.2021 13:25 Відповісти
А коли до мацковськага агєнта в ОПє доберуться???
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16.08.2021 14:39 Відповісти
обратите внимане когда СБУшники заметили что у задержанного нож.Или подготовка хреновая,или раздолбайство,которое может стоить жизни...
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16.08.2021 15:41 Відповісти
 
 