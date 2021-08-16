Контррозвідка СБУ викрила агента російської військової розвідки на Херсонщині. ВIДЕО
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Контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГУ ГШ ЗС РФ) на Херсонщині.
Як повідомили в пресцентрі СБ України, ним виявився місцевий житель, пенсіонер Збройних сил СРСР, інформує Цензор.НЕТ.
Співробітники СБУ з'ясували, що зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.
За завданням російських кураторів він:
- збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону;
- ідентифіковував представників спеціальних служб України;
- передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування.
Отримані на виконання завдань російської спецслужби відомості агент передавав прихованими каналами зв’язку.
У ході обшуків за місцем мешкання правопорушника вилучено:
- засоби зв’язку, що використовувались для контактів з кураторами, переписку з інструкціями;
- зброю з набоями та вибухівку.
Громадянину України повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тривають оперативно-слідчі дії.
Припинення протиправної діяльності здійснювалося за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.
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русский мир, *****!
а че там их искать . берешь любого члена ОПЗЖ и вот готовый объект для вербовки . да и к Слугам народа можно присмотреться . там тоже всяких Шевченок и Бужанских предостаточно