Контррозвідка СБУ викрила агента російської військової розвідки на Херсонщині. ВIДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГУ ГШ ЗС РФ) на Херсонщині.

Як повідомили в пресцентрі СБ України, ним виявився місцевий житель, пенсіонер Збройних сил СРСР, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники СБУ з'ясували, що зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.

За завданням російських кураторів він:

збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону;

ідентифіковував представників спеціальних служб України;

передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування.

Отримані на виконання завдань російської спецслужби відомості агент передавав прихованими каналами зв’язку.

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У ході обшуків за місцем мешкання правопорушника вилучено:

засоби зв’язку, що використовувались для контактів з кураторами, переписку з інструкціями;

зброю з набоями та вибухівку.

Громадянину України повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тривають оперативно-слідчі дії.

Припинення протиправної діяльності здійснювалося за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.