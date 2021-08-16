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Новини Економіка
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Металургійна компанія Феррекспо показала рекордний прибуток

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ferrexpo отримала рекордний прибуток у першому півріччі 2021 року.

Виробник залізорудних окатишів заробив 661,4 млн, що в 2,6 раза більше показників за аналогічний період минулого року, говориться в статті Uaprom.info "Прибуток без оптимізму: металургів чекає швидке охолодження ринку".

Металургійна компанія Феррекспо показала рекордний прибуток 01

З початку року в плюсі ​​виявилося і виробництво: виплавка сталі, за даними об'єднання підприємств "Укрметалургпром", в січні-червні зросла на 7,4% рік до року і досягла 10,86 млн т, виробництво прокату - 9,63 млн т ( + 6,6%), трубної продукції - 0,48 млн т (+ 17,4%).

Позитивну динаміку забезпечили високі ціни на сталь і металургійну сировину. Цьогоріч на піку котирування досягали максимальних значень з 2008 року. Однак така цінова динаміка не збережеться в довгостроковій перспективі, вважають опитані виданням аналітики.

Вони зазначають, що падіння цін вже почалося, а найближчим часом можна очікувати їх подальшого зниження. Крім того, вони звертають увагу, що компанії гірничо-металургійного сектору в Україні використовують сприятливий період для накопичення ресурсів і скорочення боргового навантаження.

Детальніше читайте в статті Uaprom.info "Прибуток без оптимізму: металургів чекає швидке охолодження ринку".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
в их "синагоге" не принято платить налоги. все должны им, они никому.
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16.08.2021 15:48
+1
Отже потрібно знизити податки на великий бізнес, а Жеваго зняти з розшуку і дати Героя України. Сміх крізь сльози.
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16.08.2021 15:19
+1
Странно. А Ахметов визжит что убытки у него. Хотя и рабочая сила, и енергия и металолом у него бесплатный, а цены на прокат заоблачные задирает
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16.08.2021 15:19
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Отже потрібно знизити податки на великий бізнес, а Жеваго зняти з розшуку і дати Героя України. Сміх крізь сльози.
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16.08.2021 15:19 Відповісти
Странно. А Ахметов визжит что убытки у него. Хотя и рабочая сила, и енергия и металолом у него бесплатный, а цены на прокат заоблачные задирает
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16.08.2021 15:19 Відповісти
И жел-дор перевозки уже на халяву.
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16.08.2021 15:47 Відповісти
Накоплюють сцуки ресурси у вигляді покупки королівських палаців у Франції.
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16.08.2021 15:20 Відповісти
Живаго не хочет вернуть долги НБУ с рекордной прибыли Ferrexpo?
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16.08.2021 15:21 Відповісти
что Живаго и налоги с прибыли заплатил ?

а у Коломоши бедного одни убытки, одни потери.... Металлургическая компания Феррекспо показала рекордную прибыль - Цензор.НЕТ 4924
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16.08.2021 15:21 Відповісти
в их "синагоге" не принято платить налоги. все должны им, они никому.
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16.08.2021 15:48 Відповісти
А рекордные налоги они заплатили ?
Или свои своим немножко скостили - ведь своим надо помогать ?
А остальнной (гойский) бизнес должен платить налоги сполна.
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16.08.2021 15:39 Відповісти
Тепер "ФК Ворскла" самого Роналду у Ювентуса викупить.
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16.08.2021 15:46 Відповісти
"Ворскла" - чемпіон!
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16.08.2021 15:50 Відповісти
а бенины облэнерго в убытках, бедный беня...обнять и плакать несчастных....
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16.08.2021 15:53 Відповісти
А почему не быть с прибылью
Цены на мет изделия вслетели иинимум в два раза
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16.08.2021 16:10 Відповісти
это доказивает что экономика в Украине "не работает". работает все. это видно по фурам на дорогах.
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16.08.2021 17:20 Відповісти
 
 