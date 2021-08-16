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Новости Экономика
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металлургия (443) Ferrexpo (4)

Металлургическая компания Феррекспо показала рекордную прибыль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Ferrexpo получила рекордную прибыль в первом полугодии 2021 года.

 Производитель железорудных окатышей заработал 661,4 млн долларов, что в 2,6 раз больше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в статье Uaprom.info "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет скорое охлаждение рынка".

Металлургическая компания Феррекспо показала рекордную прибыль 01

С начала года в плюсе оказалось и производство: выплавка стали, по данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", в январе-июне выросла на 7,4% год к году и достигла 10,86 млн т, производство проката – 9,63 млн т (+6,6%), трубной продукции – 0,48 млн т (+17,4%).

Позитивную динамику обеспечили высокие цены на сталь и металлургическое сырье. В этом году на пике котировки достигали максимальных значений с 2008 года. Однако такая ценовая динамика не сохранится в долгосрочной перспективе, считают опрошенные изданием аналитики.

Они отмечают, что падение цен уже началось, а в ближайшее время можно ожидать их дальнейшего снижения. Кроме того, они обращают внимание, что компании горно-металлургического сектора в Украине используют благоприятный период для накопления ресурсов и сокращения долговой нагрузки.

Подробнее читайте в статье Uaprom.info "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет скорое охлаждение рынка".
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Топ комментарии
+2
в их "синагоге" не принято платить налоги. все должны им, они никому.
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16.08.2021 15:48
+1
Отже потрібно знизити податки на великий бізнес, а Жеваго зняти з розшуку і дати Героя України. Сміх крізь сльози.
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16.08.2021 15:19
+1
Странно. А Ахметов визжит что убытки у него. Хотя и рабочая сила, и енергия и металолом у него бесплатный, а цены на прокат заоблачные задирает
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16.08.2021 15:19
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Отже потрібно знизити податки на великий бізнес, а Жеваго зняти з розшуку і дати Героя України. Сміх крізь сльози.
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16.08.2021 15:19 Ответить
Странно. А Ахметов визжит что убытки у него. Хотя и рабочая сила, и енергия и металолом у него бесплатный, а цены на прокат заоблачные задирает
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16.08.2021 15:19 Ответить
И жел-дор перевозки уже на халяву.
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16.08.2021 15:47 Ответить
Накоплюють сцуки ресурси у вигляді покупки королівських палаців у Франції.
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16.08.2021 15:20 Ответить
Живаго не хочет вернуть долги НБУ с рекордной прибыли Ferrexpo?
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16.08.2021 15:21 Ответить
что Живаго и налоги с прибыли заплатил ?

а у Коломоши бедного одни убытки, одни потери.... Металлургическая компания Феррекспо показала рекордную прибыль - Цензор.НЕТ 4924
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16.08.2021 15:21 Ответить
в их "синагоге" не принято платить налоги. все должны им, они никому.
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16.08.2021 15:48 Ответить
А рекордные налоги они заплатили ?
Или свои своим немножко скостили - ведь своим надо помогать ?
А остальнной (гойский) бизнес должен платить налоги сполна.
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16.08.2021 15:39 Ответить
Тепер "ФК Ворскла" самого Роналду у Ювентуса викупить.
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16.08.2021 15:46 Ответить
"Ворскла" - чемпіон!
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16.08.2021 15:50 Ответить
а бенины облэнерго в убытках, бедный беня...обнять и плакать несчастных....
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16.08.2021 15:53 Ответить
А почему не быть с прибылью
Цены на мет изделия вслетели иинимум в два раза
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16.08.2021 16:10 Ответить
это доказивает что экономика в Украине "не работает". работает все. это видно по фурам на дорогах.
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16.08.2021 17:20 Ответить
 
 