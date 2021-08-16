Металлургическая компания Феррекспо показала рекордную прибыль

Ferrexpo получила рекордную прибыль в первом полугодии 2021 года.

Производитель железорудных окатышей заработал 661,4 млн долларов, что в 2,6 раз больше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в статье Uaprom.info "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет скорое охлаждение рынка".

С начала года в плюсе оказалось и производство: выплавка стали, по данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", в январе-июне выросла на 7,4% год к году и достигла 10,86 млн т, производство проката – 9,63 млн т (+6,6%), трубной продукции – 0,48 млн т (+17,4%).

Позитивную динамику обеспечили высокие цены на сталь и металлургическое сырье. В этом году на пике котировки достигали максимальных значений с 2008 года. Однако такая ценовая динамика не сохранится в долгосрочной перспективе, считают опрошенные изданием аналитики.

Они отмечают, что падение цен уже началось, а в ближайшее время можно ожидать их дальнейшего снижения. Кроме того, они обращают внимание, что компании горно-металлургического сектора в Украине используют благоприятный период для накопления ресурсов и сокращения долговой нагрузки.

Подробнее читайте в статье Uaprom.info "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет скорое охлаждение рынка".