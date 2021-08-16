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ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон
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15 серпня в Шерабадському районі Сурхандар'їнської області силами протиповітряної оборони Військово-повітряних сил Узбекистану був збитий літак ВПС Афганістану при спробі незаконного перетину кордону.
Про це повідомили в Міноборони Узбекистану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.uz.
Зараз проводиться розслідування. За попередніми даними, жертв немає, зазначили в оборонному відомстві Узбекистану.
Джерело Gazeta.uz повідомляло, що двоє військовослужбовців Афганістану були госпіталізовані в Термезську філію республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги.
Топ коментарі
+127 Al Makarski
показати весь коментар16.08.2021 16:40
+55 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар16.08.2021 16:44
+27 Гыг с Вами
показати весь коментар16.08.2021 16:40
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Что за сообщение такое???
15 августа он написал: "Я безнадежно застрял в Кабуле с женой и ребенком. Здесь застряли, как и я, еще сотни других журналистов. У меня 11-месячная дочь. Пожалуйста, молитесь о нашей безопасности".
Нынешний премьер-министр - Мустафа аль-Каземи .
Скільки, по Вашому, там повинно бути пілотів?
пилоты массово переходят на сторону талибов
Подразделение талибского спецназа перебрасывается на военно-транспортном вертолете:
https://twitter.com/newkc14/status/1426480083829760000
Тут «эксперты» по Афганистану заламывают руки и вопрошают - как же так получилось, что армия сдавалась в плен пачками, сам народ Афганистана не стал сопротивляться талибам, а амеры… пожали плечами и ушли.
Как так вышло, что вместо смартфонов и асфальта, школ для всех и медленному движению в сторону того, что мы называем цивилизацией, они сами и добровольно выбрали законы шариата, намордник и средневековое религиозное мракобесие?
Воу-воу, что же мне это напоминает?
Как же так получилось, что вместо борьбы, страданий, пота и напряжения всех сил, народ выбрал «надо просто перестать стрелять» и «какая разница какое имя носит улица»?
Как же так получилось, что вместо патриотизма, гимна с ладошкой на сердце, преклонения перед армией, народ выбрал Сватов, Папика и спорт вне политики?
Как же так получилось, что вместо медленного движения в сторону того, что мы называем цивилизацией, народ выбрал 100 миллиардов мимо системы Прозорро, ковидный фонд в «Велике Крадівництво»?
Как же так получилось, что международная коалиция… пожала плечами и ушла заниматься своими интересами?
Просто. Так. Народу. Проще.
Sharp`s Forwarded from Будем всех бамбить!
А тут треба спілкуватись нашою та ділитись думками якщо вони є
Віддати без бою український інфопростір різним перевдягнутим "укрАинско-гаварящим" гЕбЕшнікам та гаяти час на ватних фсб-шних помийках у постійному та миттєвому у бані?
Що за кремлівська дурня?
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https://en.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano
В Афганистане боевики Талибан еще с начала прошлого года начали подкупать силовиков, чтобы те продавали свое оружие или сдавались. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Афганские силовики признают, что им более полугода не выплачивали зарплату, что, уменьшало мотивацию оказывать сопротивление талибам.
По словам собеседников издания, среди афганских и американских чиновников были соглашения, которые афганские официальные лица называли "договоренностями о прекращении огня"..
навіщо збивати літак, який летить здаватися ?
В аэропорту города Бохтар высадились более 100 военнослужащих из Афганистана, - уточнили в управлении.
ани уже как горние арли - исчут полавцев, хазар и пичинегав