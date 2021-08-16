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Афганістан (450) літак (1986) Узбекистан (62) розбиття (293)

ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон

15 серпня в Шерабадському районі Сурхандар'їнської області силами протиповітряної оборони Військово-повітряних сил Узбекистану був збитий літак ВПС Афганістану при спробі незаконного перетину кордону.

Про це повідомили в Міноборони Узбекистану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.uz.

Зараз проводиться розслідування. За попередніми даними, жертв немає, зазначили в оборонному відомстві Узбекистану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба

Джерело Gazeta.uz повідомляло, що двоє військовослужбовців Афганістану були госпіталізовані в Термезську філію республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги.

ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон 01
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Топ коментарі
+127
..простые решения сложных проблем... (c)
Тут «эксперты» по Афганистану заламывают руки и вопрошают - как же так получилось, что армия сдавалась в плен пачками, сам народ Афганистана не стал сопротивляться талибам, а амеры… пожали плечами и ушли.

Как так вышло, что вместо смартфонов и асфальта, школ для всех и медленному движению в сторону того, что мы называем цивилизацией, они сами и добровольно выбрали законы шариата, намордник и средневековое религиозное мракобесие?

Воу-воу, что же мне это напоминает?
Как же так получилось, что вместо борьбы, страданий, пота и напряжения всех сил, народ выбрал «надо просто перестать стрелять» и «какая разница какое имя носит улица»?
Как же так получилось, что вместо патриотизма, гимна с ладошкой на сердце, преклонения перед армией, народ выбрал Сватов, Папика и спорт вне политики?
Как же так получилось, что вместо медленного движения в сторону того, что мы называем цивилизацией, народ выбрал 100 миллиардов мимо системы Прозорро, ковидный фонд в «Велике Крадівництво»?
Как же так получилось, что международная коалиция… пожала плечами и ушла заниматься своими интересами?
Просто. Так. Народу. Проще.
Sharp`s Forwarded from Будем всех бамбить!
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16.08.2021 16:40
+55
Беженцы-пилоты,по видимому
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16.08.2021 16:44
+27
ну не оставлять же самолеты талибану
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16.08.2021 16:40
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Так они что, катапультировались? Только двое было в самолёте? Что за самолёт?
Что за сообщение такое???
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16.08.2021 16:39 Відповісти
Беженцы-пилоты,по видимому
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16.08.2021 16:44 Відповісти
этим теперь нельзя .. у кацапов и узбеков теперь друзья талибы..
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16.08.2021 17:03 Відповісти
Мустафа Каземи, сотрудник радиостанции "Радио Свободная Европа". В своем микроблоге в "твиттере" он публикует свидетельства ухода американцев из Афганистана, а также рассказывает о своей судьбе, опасаясь, что при талибах вскоре он будет казнен.
15 августа он написал: "Я безнадежно застрял в Кабуле с женой и ребенком. Здесь застряли, как и я, еще сотни других журналистов. У меня 11-месячная дочь. Пожалуйста, молитесь о нашей безопасности".
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16.08.2021 17:28 Відповісти
Премьер-министр Ирака (араб. رئيس وزراء العراق‎) - глава правительства Республики Ирак.
Нынешний премьер-министр - Мустафа аль-Каземи .
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16.08.2021 17:44 Відповісти
на фото EMB 312 Tucano двухместный учебно-боевой
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16.08.2021 16:46 Відповісти
"самолет ВВС Афганистана"

Скільки, по Вашому, там повинно бути пілотів?
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16.08.2021 16:48 Відповісти
Штук 10.
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16.08.2021 17:25 Відповісти
Первый пошел, лиха беда начала!
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16.08.2021 16:39 Відповісти
Вы на счет беженцев?
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16.08.2021 16:52 Відповісти
Я на счет самолета. Там талибам этих игрушек на миллионы долларов оставили и в ближайшее время все оно полетит к соседям.
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16.08.2021 16:55 Відповісти
Куда полетит будет видно малость погодя. Я бы попридержал оптимизм в отношении соседей.
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16.08.2021 16:56 Відповісти
погодя видно будет не куда полетит, а сколько полетит
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16.08.2021 19:43 Відповісти
Только кто полетит,если они обученных военных массого уничтожают...пастухи безграмотные ,наверно...это как когда свинособаки старались доказать,что обдраченцы сами с бука стреляли
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16.08.2021 17:06 Відповісти
ничего подобного
пилоты массово переходят на сторону талибов

Подразделение талибского спецназа перебрасывается на военно-транспортном вертолете:
https://twitter.com/newkc14/status/1426480083829760000
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16.08.2021 18:06 Відповісти
Брехня это и кацапопропаганда -они только вчера вечером партию сдавшихся спецназовцев постреляли...а про талибский спецназ на вертолете -это песня))))вы ещё про банки без процентов не вычитали в тви?а там есть)
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16.08.2021 18:24 Відповісти
Это те, каторых на месте рассрыляли. ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 2959 ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 2959 ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 2959
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16.08.2021 22:37 Відповісти
талибы, кроме ишака и джихад-мобиля не чем управлять не умеют, - этот тебе не шариат вбивать в бошки, тут голова нужна.
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16.08.2021 18:10 Відповісти
Воздушные беженцы.
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16.08.2021 16:39 Відповісти
ну не оставлять же самолеты талибану
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16.08.2021 16:40 Відповісти
Талибан пришёл я на самолёте ушёл 😁
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16.08.2021 16:45 Відповісти
сбили...но жертв нет (два раненных пилота) - аккуратно так сбили (молодцы!)
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16.08.2021 16:40 Відповісти
..простые решения сложных проблем... (c)
Тут «эксперты» по Афганистану заламывают руки и вопрошают - как же так получилось, что армия сдавалась в плен пачками, сам народ Афганистана не стал сопротивляться талибам, а амеры… пожали плечами и ушли.

Как так вышло, что вместо смартфонов и асфальта, школ для всех и медленному движению в сторону того, что мы называем цивилизацией, они сами и добровольно выбрали законы шариата, намордник и средневековое религиозное мракобесие?

Воу-воу, что же мне это напоминает?
Как же так получилось, что вместо борьбы, страданий, пота и напряжения всех сил, народ выбрал «надо просто перестать стрелять» и «какая разница какое имя носит улица»?
Как же так получилось, что вместо патриотизма, гимна с ладошкой на сердце, преклонения перед армией, народ выбрал Сватов, Папика и спорт вне политики?
Как же так получилось, что вместо медленного движения в сторону того, что мы называем цивилизацией, народ выбрал 100 миллиардов мимо системы Прозорро, ковидный фонд в «Велике Крадівництво»?
Как же так получилось, что международная коалиция… пожала плечами и ушла заниматься своими интересами?
Просто. Так. Народу. Проще.
Sharp`s Forwarded from Будем всех бамбить!
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16.08.2021 16:40 Відповісти
ПВО Узбекистана сбила афганский военный самолет, нарушивший границу - Цензор.НЕТ 9731 ПВО Узбекистана сбила афганский военный самолет, нарушивший границу - Цензор.НЕТ 9731 ПВО Узбекистана сбила афганский военный самолет, нарушивший границу - Цензор.НЕТ 9731
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16.08.2021 16:43 Відповісти
Al Makarski ти занудний порохобот не лишив ніякого шансу для протилежної аргументації ЗЕбілоїдним недоумкам. ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 1508
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16.08.2021 18:59 Відповісти
Выдыхай)
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16.08.2021 16:43 Відповісти
Петики и в новость о талибах свою зраду запихнут.
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16.08.2021 17:22 Відповісти
Навіть якщо новина буде за гастролі монгольского балета у Зімбабве вони обов,язко згадають Петрушку і звичайно заспівають мантри за 73% агентів кремля що перестали стріляти )
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16.08.2021 18:25 Відповісти
Я от кілька місяців спостерігаю за місцевою фауною, і до сих пір не зрозумів - це боти чи просто неадеквати, які дня прожити не можуть, щоб не запостити якість картинки з зеленським.Отправить
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16.08.2021 23:01 Відповісти
Певна кільксть то звичайно шоколадні боти , робота в них така - набирати повний рот лайна та плювати в сторону преза, уряда і 73 % зрадників (агентів кремля і румунськоі сігуранци ) в той же час не забуваючи мукати псалми за великага чоколядного гетьмана , а решта наівно думають що Петрушка коли небудь знову залізе до того корита ( влади)
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17.08.2021 06:56 Відповісти
ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 7668
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16.08.2021 18:03 Відповісти
Мне кажется тут все на много проще.. жители Афганистана рассматривали американцев как оккупантов а талибов как каких никаких но своих в этом и причина массового дезертирства и перехода на сторону талибана афганских военных которые шли в армию только ради казенного пайка.
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16.08.2021 16:51 Відповісти
Тут все еще гораздо проще и хуже. Афганское правительство около года не платило зарплату военным, тє в ответ перестали его защищать, заодно предав свой народ, своих родных, отмороженным дикарям. Некоторые воєнные так просто перешли на сторону талибов, потому что те их купили. Эту страну погубила коррупция, джентельмены. Песец...
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16.08.2021 17:43 Відповісти
Все набагато простіше. У них у всіх ідеологія Іслама. Західні цінності для них чужі. Порівнювати з Україною ... це не дуже коректно, м'яко кажучи.
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16.08.2021 17:03 Відповісти
Все так, але ти сам є таким самим. Спілкуєшся мовою окупанта замість того щоб вивчити українську? Бо ж «какая разница».
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16.08.2021 17:04 Відповісти
Добре. Якщо тут хтось писатиме чужинською мовою, то він за Зелю. Дякую.
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16.08.2021 17:09 Відповісти
Информационная война ведётся на языке врага.
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16.08.2021 18:08 Відповісти
тоді інформаційну війну треба вести на території врага - у його виданнях та на його сайтах.
А тут треба спілкуватись нашою та ділитись думками якщо вони є
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16.08.2021 19:41 Відповісти
Тобто?
Віддати без бою український інфопростір різним перевдягнутим "укрАинско-гаварящим" гЕбЕшнікам та гаяти час на ватних фсб-шних помийках у постійному та миттєвому у бані?
Що за кремлівська дурня?
ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 9272
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16.08.2021 20:05 Відповісти
..як донецький добре знаю, що упороті хйлофіли-українофоби слова та тексти українською тупо не сприймають, взагалі не слухають і не читають, тому не бачу кримінала поясняти ситуацію цим малоросам на пальцАх, Их свинячим языком
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16.08.2021 22:17 Відповісти
Чужие люди в стране ее народ до добра не доведут! И гордый афганский народ сказал "домой" представителям самой цивилизованной страны в мире! "Найгордиша" в Европе украинская нация положила член на оттяпанный Крым и готова отдать заселенный миллионами высокооплачиваемых пенсионеров ЛуганДон совсем малоцивилизованной России! Может, так и надо? Суперпатриотизм может Украину погубить!
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16.08.2021 17:48 Відповісти
А ще раніше цей нарід обрав урку на посаду президента, а потім сраного баригу, який обіцяв закінчити війну за два тижні. До обрання блазня цей нарід обрав у владу багато покидьків, тож у 2019 році нічого дивного не сталося.
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16.08.2021 18:13 Відповісти
Наверна на спаленый сейнир-разведувальный. ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 376 ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 7940 ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 7940
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16.08.2021 22:39 Відповісти
Ничего себе)
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16.08.2021 16:43 Відповісти
Талибан пришёл, теперь бегут на чём могут.
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16.08.2021 16:43 Відповісти
Наверное это самолет правительственных войск спасался бегством из Афгана чтобы не пополнить талибанские ВВС.
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16.08.2021 16:44 Відповісти
мацкалям добавилось охраны границы
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16.08.2021 16:45 Відповісти
Их посольство спокойно сидит в Кабуле под охраной талибов и говорит - тут всё нормально, всё спокойно, дети ходят в школу, всем амнистия, всех приглашают возвращаться на работу, в общем - талибы уже не те и скоро можно будет в сообщения добавлять "талибан - организация разрешенная на территории РФ"
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17.08.2021 17:08 Відповісти
Одни вопросы. Понятно ,что не бомбить летели...возможно что узбеки спасались. Зачем сбивать ? Коли самолет мог достаться Ташкенту..Возникает подозрение ,что есть сговор с талибами,дескать, вы наших не пущайте ,а мы вас не тронем!? Зря !
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16.08.2021 16:46 Відповісти
Где ж понятно ,что не бомбить?все сделали правильно -сбили аккуратно ,все живы
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16.08.2021 16:58 Відповісти
Барышня, это не женская тема , вышивайте крестиком! А "все живы" - это как раз про сбили не аккуратно. Аккуратно -когда живых нет.
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16.08.2021 17:11 Відповісти
Барышня, это не женская тема , вышивайте крестиком! А "все живы" - это как раз про сбили не аккуратно. Аккуратно -когда живых нет.16.08.2021 17:11
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16.08.2021 20:44 Відповісти
И свою задницу спасли и технику талиб не отдали
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16.08.2021 16:47 Відповісти
российские СМИ о талибах.. https://www.interfax.ru/russia/784725
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16.08.2021 16:47 Відповісти
накартинке прям люфтвафе с пропеллером)
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16.08.2021 16:52 Відповісти
Это Бразильский Embraer EMB 314 Super Tucano , винтовой легкий штурмовик, для борьбы с партизанами в горах и джунглях.
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16.08.2021 17:05 Відповісти
узбекистоскама люфтваффе
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16.08.2021 17:10 Відповісти
В августе 2019 года украинская военная делегация посетила Embraer в Сан-Паулу во главе с генерал-полковником Сергеем Дроздовым. Они летали на Super Tucano, проявив интерес к покупке самолета через FMS правительства США. В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару сообщил, что его страна купит Super Tucano, о сделке может быть объявлено во время визита Зеленского в Бразилию в первой половине 2020 года.
https://en.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano
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16.08.2021 17:16 Відповісти
Вроде не праздник, а вторую ствттью читаю и в каждой -ошибка набора текста!?. В этой в третьей строке.
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16.08.2021 16:55 Відповісти
Пілоти освічені, не дурні люди, пам'ятають, яку жахливу різанину влаштували таліби під час першого захоплення влади.
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16.08.2021 16:55 Відповісти
Намечается жёсткий замес.
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16.08.2021 16:57 Відповісти
Силовикам, которым власти по полгода не выплачивали зарплату, боевики предлагали продавать свое оружие или сдаваться.
В Афганистане боевики Талибан еще с начала прошлого года начали подкупать силовиков, чтобы те продавали свое оружие или сдавались. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Афганские силовики признают, что им более полугода не выплачивали зарплату, что, уменьшало мотивацию оказывать сопротивление талибам.
По словам собеседников издания, среди афганских и американских чиновников были соглашения, которые афганские официальные лица называли "договоренностями о прекращении огня"..
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16.08.2021 16:57 Відповісти
Это просто пипец какойто! Так что раз нам не платят зарплату, то мы просто пойдем и предадим талибскому зверью, свой народ, свои семьи, своих жен, дочерей, мам.... это гораздо хуже чем просто перестать стрелять. Эта общность просто распалась, это просро толпа туловищ, а не народ. Коллапс общества, коллапс государства...
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16.08.2021 17:55 Відповісти
Тут ты не прав . Оккупационая администрация прекращает финансирование , цирковая армия разбегаеться .
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16.08.2021 20:24 Відповісти
Вообще-то, оккупационная администрация говорит, что отслюнявила им ярд зелени на развитие этой армии. Но он похоже растворился как и ковидный фонд ...
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17.08.2021 17:14 Відповісти
якесь дебільне ппо у узбеків..
навіщо збивати літак, який летить здаватися ?
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16.08.2021 16:59 Відповісти
В тех узбекских ПВО соседские "шахтеры и трактористы", начальство которых заранее начало любиться с талибаном в десны ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 8296 .... ну, в том плане что "нафигам им нужны пиндософильские беженцы в братском Узбекистане?"
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17.08.2021 17:19 Відповісти
Вчера 15 августа, Таджикистан получил сигналы SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами страны было принято решение разрешить совершить посадку афганским военнослужащим в аэропорту города Бохтар, - сообщили в понедельник в управлении информации и печати МИД Таджикистана.
В аэропорту города Бохтар высадились более 100 военнослужащих из Афганистана, - уточнили в управлении.
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16.08.2021 17:03 Відповісти
А могли бы себе самолет на шару поиметь...
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16.08.2021 17:04 Відповісти
Як тільки талібів визнала б ОДНА країна, літак треба б було повернути законному уряду, тобто талібам.
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16.08.2021 17:27 Відповісти
Да фиг там...с совка их несколько улетело и ни один не вернули...
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16.08.2021 17:35 Відповісти
СРСР відмовився від літаків САМ, якщо Ви не в курсі. Типу не дуже і потрібно, у нас цих літаків нераховано
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16.08.2021 17:42 Відповісти
Деякі вернули - американці розібрали їх, вивчили, зібрали назад і вернули))
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16.08.2021 17:43 Відповісти
назад не збирали - так розібрані в ящиках і віддавали
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16.08.2021 18:03 Відповісти
Міг-25 повернули. В розібраному вигляді.
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16.08.2021 18:32 Відповісти
это значит что кацапы и талибы один народ
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16.08.2021 17:14 Відповісти
Брасфо студентав прахладнай жизни. ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 3473 ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 3473 ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 3473
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16.08.2021 22:44 Відповісти
посадить и получить на шару самолет не доперли. не себе ни вам. совок долбаный. знали же что талибы не летают и что люди бегут из страны...
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16.08.2021 17:17 Відповісти
Дали приказ ПВО, а приказ надо выполнять. А таки да, можно было просто и мирно посадить. И овцы целы, и волки сыты.
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16.08.2021 17:24 Відповісти
Кому це "сєбє", ви що, пірати? Як тільки талібів визнала б ОДНА країна, літак треба б було повернути законному уряду, тобто талібам.
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16.08.2021 17:26 Відповісти
Тут відео є з афганським пілотом літака, якого збили. Такий собі вгодований пілот
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16.08.2021 17:36 Відповісти
Пілоти всі вгодовані, специфіка професії, до того ж, можливо, перелетів якийсь командувач, а вони в Афганістані такі самі пузаті, як і в нас. Це так корупція впливає.
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16.08.2021 17:43 Відповісти
Работает ПВО. В наше врем это хорошо. Не нарушай границы.
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16.08.2021 17:43 Відповісти
І, "випадково" за два тижні москалики прибули на навчання в Сурхандар'ю
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16.08.2021 17:46 Відповісти
Цю, нагоа кальсоньі приїзділи до московії? Таємниця полі в шинелі.
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16.08.2021 18:00 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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16.08.2021 19:18 Відповісти
Вообще-то Восток дело тонкое, как говорил Сухов Петрухе.
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16.08.2021 18:08 Відповісти
Похоже прогресс цивилизации предпочитает развиваться по спирали.
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16.08.2021 19:11 Відповісти
Сбежать пытался бедняга. Узбеки конечно знали. Но грех не потренироваться на живой мишени.
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16.08.2021 19:15 Відповісти
А чому Україна не може збивати русофашиські літаки. Які порушують кордони.
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16.08.2021 19:30 Відповісти
Клистроны прохудились
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16.08.2021 23:49 Відповісти
Бородатые мужики в халатах и трениках побеждают профессиональную армию с танками и вертолётами. Отражение того факта что их народу НЕ НУЖНА та цивилизация, которую мы по наивности пытались им привить. Их устраивает паранджа, обрезание женских органов, забивание камнями за адюльтер и прочее. Пора понять что они не хотят жить как мы. Кроме тех эмигрантов что стоят в очереди на эмиграцию хоть куда-нибудь в Европу или Америку. Вот этим людям действительно хреново.
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16.08.2021 19:56 Відповісти
Не знаю, але можливо у професійна армія з мусульман ще не навчилася стріляти по живих людях, тим більше по мусульманам ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон - Цензор.НЕТ 2552
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16.08.2021 20:16 Відповісти
Никто не в курсе, наша украинская ПВО не сбивала по ошибке наши украинские самолёты, которые наши доблестные украинские лётчики пытались перегнать на материк с наших украинских аэродромов в Крыму и спасти от захвата кацапами в марте 2014 года?
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16.08.2021 23:20 Відповісти
сушяй вах, гори мишяют толибам литать...патаму ахотятца- моджахеты,
ани уже как горние арли - исчут полавцев, хазар и пичинегав
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17.08.2021 14:44 Відповісти
 
 