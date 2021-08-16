Суд у Росії відсторонив адвоката Полозова від справи Чубарова

Колегія суддів Третього апеляційного суду в Сочі задовольнила клопотання прокурора Олени Борсукової про відвід адвоката глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова Миколи Полозова.

"На початку засідання прокурор Барсукова заявила клопотання про відвід мене від участі в судовому засіданні. Причиною стало те, що я раніше захищав Ахтема Чийгоза, який є фігурантом цієї кримінальної справи. Ахтем Чийгоз зазначав, що Рефат Чубаров причетний до організації масових заворушень. На що сторона захисту заперечила, що Ахтем Чийгоз ніколи не вимовляв таких слів, посилаючись на протокол судового засідання у справі Ахтема Чийгоза, який є в томі №43. Більш того, позиції Ахтема Чийгоза та Рефата Чубарова ідентичні в тій частині, що вони обидва не визнають себе винними і вважають, що кримінальне переслідування є незаконним", - повідомив Полозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Судова колегія на чолі з головуючою Оленою Капоріною вирішила, що клопотання прокурора підлягає задоволенню. Суд прийняв рішення відкласти судове засідання на 9 вересня 2021 року. Засідання проходило у відкритому режимі, на суді був присутній Генеральний консул України в Росії Тарас Малишевський.

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До цього Микола Полозов повідомив, що закінчив ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якому 1 червня російський суд у Криму виніс заочний вирок у вигляді шести років позбавлення волі, штрафу в 200 тисяч рублів і виправних робіт за звинуваченням в "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року за стінами кримського парламенту.

Полозов повідомив, що вже подав апеляційну скаргу на заочний вирок Чубарову в Сімферополі. Адвокат глави Меджлісу кримськотатарського народу за призначенням Олександр Осокін заявив, що також має намір оскаржити заочний вирок.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова назвала "ганебним судилищем" процес над Чубаровим у Криму і винесений йому вирок. А посол ЄС в Україні Матті Маасікас назвав вирок "знущанням".

У Прокуратурі АРК кваліфікували вирок суду щодо Чубарова як "порушення законів і звичаїв війни".

Сам Чубаров назвав вирок "юридично нікчемним". Він сказав, що має намір звертатися до ЄСПЛ.