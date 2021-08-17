Епідзонування України: в семи областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 17 серпня, в Рівненській області зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник в Рівненській області становить 86,2% (норма не більше 50%).
Крім того, в Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування. Цей показник у Запорізькій області становить 4,7% (норма для "зеленої" зони не більше 4%), Івано-Франківській - 5%, Київській - 4,1%, Луганській - 4%, Сумській - 4,6%, Тернопільській - 4,7%, Хмельницькій - 4,6%.
Зазначимо, що всі регіони України перебуває в "зеленій" зоні карантину.
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