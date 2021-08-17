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Епідзонування України: в семи областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Епідзонування України: в семи областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 17 серпня, в Рівненській області зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник в Рівненській області становить 86,2% (норма не більше 50%).

Крім того, в Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування. Цей показник у Запорізькій області становить 4,7% (норма для "зеленої" зони не більше 4%), Івано-Франківській - 5%, Київській - 4,1%, Луганській - 4%, Сумській - 4,6%, Тернопільській - 4,7%, Хмельницькій - 4,6%.

Зазначимо, що всі регіони України перебуває в "зеленій" зоні карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 890 нових випадків зараження, 433 людини одужали

Епідзонування України: в семи областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
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К осени нас готовят
показати весь коментар
17.08.2021 08:59 Відповісти
знов Чернівецька в лідерах.... Цікаво чому.... Близкізть до Румунії так впливає чи що?
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17.08.2021 09:17 Відповісти
а де ви в списку лідерів захворюванності на ковід чернівецьку область побачили?її там немає-
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17.08.2021 09:21 Відповісти
за то есть две Черниговские
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17.08.2021 09:56 Відповісти
 
 