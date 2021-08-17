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На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у "радянську хрущовку", - Кутєпов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

На Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва монтують декорації для поки невідомої святкової постановки прямо посеред меморіалу.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Богдан Кутєпов, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтверджую: на Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації для святкової постановки прямо посеред меморіалу (в якому б стані він не був). Зокрема, на тій стометрівці, де розташовані портрети загиблих, зводять три фанерні коробки, які перекривають обличчя. Невідомо як планується в фінальному вигляді (нам же ніхто не показував ескізів), але зараз виглядає трошки гидко, коли очі розстріляних зазирають у шибки "советской хрущевки". Гадаю, в таємниці план театрального дійства вже тримати не вдасться. Швидше, навпаки: в інтересах постановників уникнути гніву, трощі й кровопролиття, пояснивши громадянам, що взагалі відбувається", - написав він.

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На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у радянську хрущовку, - Кутєпов 01
На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у радянську хрущовку, - Кутєпов 02
На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у радянську хрущовку, - Кутєпов 03
На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у радянську хрущовку, - Кутєпов 04
На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у радянську хрущовку, - Кутєпов 05
На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у радянську хрущовку, - Кутєпов 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+62
На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала, глаза расстрелянных заглядывают в "советскую хрущевку". Выглядит противно, - Кутепов - Цензор.НЕТ 8075
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17.08.2021 10:51
+53

@eternalrailway

Яка неймовірна жесть.
На Алеї Героїв Небесної Сотні поприбирали меморіальні дошки і знімають якихось чергових сватів і папіків.
Про те як добре в совку було - он реквізитні автомати з газіровкай поставили на місці розстрілів майданівців.

У нас з 2019го тут свій Талібан.
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17.08.2021 10:42
+50
Дивляться - проковтнуть люди, чи ні.
Думаю, проковтнуть ☹️
. І це менше ніж через 8 років після розстрілів Героїв Небесної Сотні.
Від Пливе Кача до руського міру на тому самому місці😪
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17.08.2021 10:43
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Зеленая обезьяна специально провоцирует людей.
Это никакая не тупость: абсолютно сознательная провокация!
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17.08.2021 22:08 Відповісти
яке лайно. скiльки на це все списали державних коштiв? скiльки вкрали?


шмаркля та його ******* -висiрки махрових совкiв без смаку та мiзкiв.
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17.08.2021 22:19 Відповісти
а чего вы от этой зеленой гнили ждали???
Про эбонитовые палочки напомнить?
А ведь всех предупреждали в 19 году, что так будет...
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18.08.2021 00:08 Відповісти
На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у "радянську хрущовку", - Кутєпов - Цензор.НЕТ 7357
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18.08.2021 08:41 Відповісти
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