На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у "радянську хрущовку", - Кутєпов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва монтують декорації для поки невідомої святкової постановки прямо посеред меморіалу.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Богдан Кутєпов, інформує Цензор.НЕТ.
"Підтверджую: на Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації для святкової постановки прямо посеред меморіалу (в якому б стані він не був). Зокрема, на тій стометрівці, де розташовані портрети загиблих, зводять три фанерні коробки, які перекривають обличчя. Невідомо як планується в фінальному вигляді (нам же ніхто не показував ескізів), але зараз виглядає трошки гидко, коли очі розстріляних зазирають у шибки "советской хрущевки". Гадаю, в таємниці план театрального дійства вже тримати не вдасться. Швидше, навпаки: в інтересах постановників уникнути гніву, трощі й кровопролиття, пояснивши громадянам, що взагалі відбувається", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Это никакая не тупость: абсолютно сознательная провокация!
шмаркля та його ******* -висiрки махрових совкiв без смаку та мiзкiв.
Про эбонитовые палочки напомнить?
А ведь всех предупреждали в 19 году, что так будет...