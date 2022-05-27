"Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока
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Торгова марка "Волошкове поле" стала піонером в Україні в демонстрації повного процесу створення молока. Це безпрецедентна для українського ринку ініціатива - результат приєднання "Волошкового поля" до національного проєкту Виробник.ua.
Про це повідомив телеканал 24.
"Українці регулярно чують страшилки про те, що продукти, які виготовляються на заводах - ненатуральні або розбавлені, або містять незрозумілі домішки. Щоб розвіяти усі міфи про походження заводської молочної продукції і повернути українцям віру у її натуральність, молочна компанія "Волошкове поле" долучилась до національного проекту Виробник.ua і показала повний цикл виробництва молока на заводі "Юрія" в Черкасах. Виробництво на нашому підприємстві відбувається із дотриманням усіх національних та міжнародних стандартів. Ми чесні зі своїми покупцями, бо нам важлива довіра людей до нашої продукції!", - генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов.
Особливістю проекту є демонстрація не лише потужностей цехів, а й ферм, де живуть тварини і дають молоко, таким чином у кожного українця з’являється можливість переглянути на власні очі повний цикл створення цього продукту.
"Це безпрецедентний випадок для України, коли бренд показує повний цикл створення продукту. І особливо молока, адже запит на інформацію щодо того, звідки береться молоко в сучасній Україні, дуже високий. І "Волошкове поле" – перший бренд, хто зробив саме такий крок назустріч споживачам. Це безумовна перемога для всіх. Адже бренд отримує довіру споживача, а споживач спокій щодо якості продукту", повідомив натхненник проекту Виробник.ua Віталій Єрмак.
Переглянути відео створення молока можно на сайті проекту Виробник.ua. Нагадаємо, що Виробник.ua — це національний проєкт, що дозволяє побачити те, з чого зроблені продукти щоденного використання. У соціальних мережах до проекту доєдналися десятки тисяч українців. Своі потужності в рамках проекту вже показали відомі бренди.
Проект є учасником Американської торгівельної палати.
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Будь ласка, зачекайте...
по - друге це - смачно !
по - трете це - українське !
смачного "Волошкового поля" !
хай би хоч блокбастєр зафільмували....
власника "Волошкового поля" - Андрій Олександрович Табалов Народний депутат України VII скликання, крім іншого, голосував за «Диктаторські закони» у січні 2014 року
обраний від Батьківщини, перебіг до Януковича, за що й одержав від Арсенія Яценюка призвисько "ТУШКА"
Зараз сепарується ВСЕ молоко Потім в "обрат" додають рослинні олії, штучно нарощуючи жирність Щоб в молоці не було крапельок олії, туди додають кальциновану соду Оце те, що нам продають під виглядом молока Так мені пояснював колишній лікар санепідемслужби
А в детстве я помогал бабушкам носить молоко на совхозный молокозавод, домой несли обрат. Ещё копейки какие-то за это совхоз платил
Найкраще що траплялося - Молокія тернопільська, яготинське, і Зарог полтавский.
Бо це природний казеїн для формування кісток.
Дорослим треба тричі подумати, перш ніж вживати некисломолочні продукти.
Вони здатні закласти в рецептуру все, що не забороняє катехізис.