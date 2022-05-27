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компанія (81) молоко (22)

"Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Торгова марка "Волошкове поле" стала піонером в Україні в демонстрації повного процесу створення молока. Це безпрецедентна для українського ринку ініціатива - результат приєднання "Волошкового поля" до національного проєкту Виробник.ua.

Про це повідомив телеканал 24.

"Українці регулярно чують страшилки про те, що продукти, які виготовляються на заводах - ненатуральні або розбавлені, або містять незрозумілі домішки. Щоб розвіяти усі міфи про походження заводської молочної продукції і повернути українцям віру у її натуральність, молочна компанія "Волошкове поле" долучилась до національного проекту Виробник.ua і показала повний цикл виробництва молока на заводі "Юрія" в Черкасах. Виробництво на нашому підприємстві відбувається із дотриманням усіх національних та міжнародних стандартів. Ми чесні зі своїми покупцями, бо нам важлива довіра людей до нашої продукції!", - генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов.

Волошкове поле відкрило українцям процес створення молока 01

Особливістю проекту є демонстрація не лише потужностей цехів, а й ферм, де живуть тварини і дають молоко, таким чином у кожного українця з’являється можливість переглянути на власні очі повний цикл створення цього продукту.

"Це безпрецедентний випадок для України, коли бренд показує повний цикл створення продукту. І особливо молока, адже запит на інформацію щодо того, звідки береться молоко в сучасній Україні, дуже високий. І "Волошкове поле" – перший бренд, хто зробив саме такий крок назустріч споживачам. Це безумовна перемога для всіх. Адже бренд отримує довіру споживача, а споживач спокій щодо якості продукту", повідомив натхненник проекту Виробник.ua Віталій Єрмак.

Переглянути відео створення молока можно на сайті проекту Виробник.ua. Нагадаємо, що Виробник.ua — це національний проєкт, що дозволяє побачити те, з чого зроблені продукти щоденного використання. У соціальних мережах до проекту доєдналися десятки тисяч українців. Своі потужності в рамках проекту вже показали відомі бренди.

Проект є учасником Американської торгівельної палати.

Новина публікується на правах реклами

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
у четверте, ТАБАЛОВИ - смердючі януковські тушки!

смачного "Волошкового поля" ! "Волошкове поле" открыло украинцам процесс создания молока - Цензор.НЕТ 5795
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17.08.2021 14:41
+9
кіно про смердючі парламентські тушки було б правдивішим у

власника "Волошкового поля" - Андрій Олександрович Табалов Народний депутат України VII скликання, крім іншого, голосував за «Диктаторські закони» у січні 2014 року

обраний від Батьківщини, перебіг до Януковича, за що й одержав від Арсенія Яценюка призвисько "ТУШКА"
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17.08.2021 14:40
+8
А я думал, что молоко "создают" коровы, а на производстве его перерабатывают... "Волошкове поле" открыло украинцам процесс создания молока - Цензор.НЕТ 6706
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17.08.2021 14:40
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Помню выпускали они лет пять назад масло в стеклянных банках и неплохое а потом оно исчезло с прилавков.
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17.08.2021 14:33 Відповісти
по - перше це - файно !
по - друге це - смачно !
по - трете це - українське !
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17.08.2021 14:33 Відповісти
у четверте, ТАБАЛОВИ - смердючі януковські тушки!

смачного "Волошкового поля" ! "Волошкове поле" открыло украинцам процесс создания молока - Цензор.НЕТ 5795
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17.08.2021 14:41 Відповісти
Випередили.
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17.08.2021 14:45 Відповісти
із того часу від їхніх волошок бридить "Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока - Цензор.НЕТ 3196
хай би хоч блокбастєр зафільмували....
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17.08.2021 14:57 Відповісти
И меня тоже)))
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17.08.2021 15:12 Відповісти
Пока вся молочка не попала в руки Табалова, продукция была вкусной. Теперь же вся его молочка и весь хлебушек в Кропивницком - жесть, как невкусно. К тому же дорого.
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17.08.2021 14:39 Відповісти
кіно про смердючі парламентські тушки було б правдивішим у

власника "Волошкового поля" - Андрій Олександрович Табалов Народний депутат України VII скликання, крім іншого, голосував за «Диктаторські закони» у січні 2014 року

обраний від Батьківщини, перебіг до Януковича, за що й одержав від Арсенія Яценюка призвисько "ТУШКА"
показати весь коментар
17.08.2021 14:40 Відповісти
А я думал, что молоко "создают" коровы, а на производстве его перерабатывают... "Волошкове поле" открыло украинцам процесс создания молока - Цензор.НЕТ 6706
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17.08.2021 14:40 Відповісти
Невігласи.
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17.08.2021 14:42 Відповісти
******* "молоко" саме "створюється" на виробництві ! Раніше молоко перероблялося так - відбиралася частина вершків, з яких робили масло, а молоко з визначеною ГОСТ жирністю пастеризувалося і йшло в продаж Частина піддавалася повному сепаруванню і залишався так званий "обрат" Він повертався в колгоспи і використовувався для відгодівлі худоби (поросят)
Зараз сепарується ВСЕ молоко Потім в "обрат" додають рослинні олії, штучно нарощуючи жирність Щоб в молоці не було крапельок олії, туди додають кальциновану соду Оце те, що нам продають під виглядом молока Так мені пояснював колишній лікар санепідемслужби
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17.08.2021 15:17 Відповісти
Да, ты прав, такая теперь технология изготовления "молочного продукта".
А в детстве я помогал бабушкам носить молоко на совхозный молокозавод, домой несли обрат. Ещё копейки какие-то за это совхоз платил "Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока - Цензор.НЕТ 7728
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17.08.2021 15:36 Відповісти
Мне родители еще в раннем детстве рассказали о процессе создания молока, а родичи в селе - наглядно показали.
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17.08.2021 14:43 Відповісти
Коровье вымя в разрезе продемонстрировали? "Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока - Цензор.НЕТ 8591
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17.08.2021 14:48 Відповісти
Молочка даної контори і так була найдорожчою а Черкасах серед усіх українських виробників, а тепер ще більше подорожчає щоб відбити гроші на рекламу. Ну, і стосовно якості продукції, то, на мою думку, тут варто довіряти висновкам лише незалежної міжнародної експертизи.
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17.08.2021 14:50 Відповісти
не ну я до сих пор считал шо молоко корови производят "Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока - Цензор.НЕТ 337
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17.08.2021 14:52 Відповісти
почему на фото монашка которой дали за щеку а не корова
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17.08.2021 14:54 Відповісти
Процесс создания молока.
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17.08.2021 14:57 Відповісти
прямой репортаж из коровы
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17.08.2021 14:59 Відповісти
А створення молока то як?! Який ідіот таку херню видумує? Може то виробництво молочної продукції?
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17.08.2021 15:00 Відповісти
монашка конкрєтно агітує проти шоколаду...
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17.08.2021 15:09 Відповісти
"Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока - Цензор.НЕТ 6305
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17.08.2021 15:14 Відповісти
як людина, яка молочне купує регулярно, відповідально заявляю - Волошкове Поле одна з найгірших ТМ. Погано розбавлений порошок.
Найкраще що траплялося - Молокія тернопільська, яготинське, і Зарог полтавский.
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17.08.2021 15:31 Відповісти
не пью, але вірю: хіба можуть ТАБАЛОВИ - смердючі януковські тушки, робити чисте молоко ? "Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока - Цензор.НЕТ 6668
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17.08.2021 16:01 Відповісти
Навіть якісне природне молоко потрібно лише малечі, яка швидко росте.
Бо це природний казеїн для формування кісток.
Дорослим треба тричі подумати, перш ніж вживати некисломолочні продукти.
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17.08.2021 19:54 Відповісти
Наша харчова промисловість в руках неукраїнців - це питання національної безпеки.
Вони здатні закласти в рецептуру все, що не забороняє катехізис.
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17.08.2021 19:40 Відповісти
 
 