"Волошкове поле" открыло украинцам процесс создания молока
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Торговая марка "Волошкове поле" стала пионером в Украине в демонстрации полного процесса создания молока. Это беспрецедентная для украинского рынка инициатива – результат присоединения "Волошкове поле" к национальному проекту Виробник.ua.
Об этом сообщил телеканал 24.
"Украинцы регулярно слышат страшилки о том, что продукты, которые изготавливаются на заводах – ненатуральные или разбавленные, или содержат непонятные примеси. Чтобы развеять все мифы о происхождении заводской молочной продукции и вернуть веру украинцев в ее натуральность, молочная компания "Волошкове поле" присоединилась к национальному проекту Виробник.ua и показала полный цикл производства молока на заводе "Юрия" в Черкассах. Производство на нашем предприятии происходит с соблюдением всех национальных и международных стандартов. Мы честны со своими покупателями, потому что нам важно доверие людей к нашей продукции", – заявил генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" Андрей Табалов.
Особенностью проекта стала демонстрация не только мощностей цехов, но и ферм, где живут животные и дают молоко, таким образом у каждого украинца появляется возможность посмотреть воочию полный цикл создания этого продукта.
"Это беспрецедентный случай для Украины, когда бренд показывает полный цикл создания продукта. И особенно молока, ведь запрос на информацию о том, откуда берется молоко в современной Украине, очень высок. И "Волошкове поле" – первый бренд, который сделал именно такой шаг навстречу потребителям. Это безусловная победа для всех. Ведь бренд получает доверие потребителя, а потребитель спокойствие относительно качества продукта", – сообщил вдохновитель проекта Виробник.ua Виталий Ермак.
Посмотреть видео создания молока можно на сайте проекта Виробник.ua. Напомним, что Виробник.ua – это национальный проект, который позволяет увидеть из чего сделаны продукты ежедневного использования. В социальных сетях к проекту присоединились десятки тысяч украинцев. Свои мощности в рамках проекта уже показали известные бренды.
Проект является участником Американской торговой палаты.
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по - друге це - смачно !
по - трете це - українське !
смачного "Волошкового поля" !
хай би хоч блокбастєр зафільмували....
власника "Волошкового поля" - Андрій Олександрович Табалов Народний депутат України VII скликання, крім іншого, голосував за «Диктаторські закони» у січні 2014 року
обраний від Батьківщини, перебіг до Януковича, за що й одержав від Арсенія Яценюка призвисько "ТУШКА"
Зараз сепарується ВСЕ молоко Потім в "обрат" додають рослинні олії, штучно нарощуючи жирність Щоб в молоці не було крапельок олії, туди додають кальциновану соду Оце те, що нам продають під виглядом молока Так мені пояснював колишній лікар санепідемслужби
А в детстве я помогал бабушкам носить молоко на совхозный молокозавод, домой несли обрат. Ещё копейки какие-то за это совхоз платил
Найкраще що траплялося - Молокія тернопільська, яготинське, і Зарог полтавский.
Бо це природний казеїн для формування кісток.
Дорослим треба тричі подумати, перш ніж вживати некисломолочні продукти.
Вони здатні закласти в рецептуру все, що не забороняє катехізис.