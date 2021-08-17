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Новости Общество
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"Волошкове поле" открыло украинцам процесс создания молока

Новости Цензор.НЕТ Общество

Торговая марка "Волошкове поле" стала пионером в Украине в демонстрации полного процесса создания молока. Это беспрецедентная для украинского рынка инициатива – результат присоединения "Волошкове поле" к национальному проекту Виробник.ua.

Об этом сообщил телеканал 24.

"Украинцы регулярно слышат страшилки о том, что продукты, которые изготавливаются на заводах – ненатуральные или разбавленные, или содержат непонятные примеси. Чтобы развеять все мифы о происхождении заводской молочной продукции и вернуть веру украинцев в ее натуральность, молочная компания "Волошкове поле" присоединилась к национальному проекту Виробник.ua и показала полный цикл производства молока на заводе "Юрия" в Черкассах. Производство на нашем предприятии происходит с соблюдением всех национальных и международных стандартов. Мы честны со своими покупателями, потому что нам важно доверие людей к нашей продукции", – заявил генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" Андрей Табалов.

Волошкове поле открыло украинцам процесс создания молока 01

Особенностью проекта стала демонстрация не только мощностей цехов, но и ферм, где живут животные и дают молоко, таким образом у каждого украинца появляется возможность посмотреть воочию полный цикл создания этого продукта.

"Это беспрецедентный случай для Украины, когда бренд показывает полный цикл создания продукта. И особенно молока, ведь запрос на информацию о том, откуда берется молоко в современной Украине, очень высок. И "Волошкове поле" – первый бренд, который сделал именно такой шаг навстречу потребителям. Это безусловная победа для всех. Ведь бренд получает доверие потребителя, а потребитель спокойствие относительно качества продукта", – сообщил вдохновитель проекта Виробник.ua Виталий Ермак.

Посмотреть видео создания молока можно на сайте проекта Виробник.ua. Напомним, что Виробник.ua – это национальный проект, который позволяет увидеть из чего сделаны продукты ежедневного использования. В социальных сетях к проекту присоединились десятки тысяч украинцев. Свои мощности в рамках проекта уже показали известные бренды.

Проект является участником Американской торговой палаты.


Новость публикуется на правах рекламы
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Топ комментарии
+10
у четверте, ТАБАЛОВИ - смердючі януковські тушки!

смачного "Волошкового поля" ! "Волошкове поле" открыло украинцам процесс создания молока - Цензор.НЕТ 5795
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17.08.2021 14:41
+9
кіно про смердючі парламентські тушки було б правдивішим у

власника "Волошкового поля" - Андрій Олександрович Табалов Народний депутат України VII скликання, крім іншого, голосував за «Диктаторські закони» у січні 2014 року

обраний від Батьківщини, перебіг до Януковича, за що й одержав від Арсенія Яценюка призвисько "ТУШКА"
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17.08.2021 14:40
+8
А я думал, что молоко "создают" коровы, а на производстве его перерабатывают... "Волошкове поле" открыло украинцам процесс создания молока - Цензор.НЕТ 6706
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17.08.2021 14:40
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Правила форума Совет форумчан
Помню выпускали они лет пять назад масло в стеклянных банках и неплохое а потом оно исчезло с прилавков.
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17.08.2021 14:33 Ответить
по - перше це - файно !
по - друге це - смачно !
по - трете це - українське !
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17.08.2021 14:33 Ответить
у четверте, ТАБАЛОВИ - смердючі януковські тушки!

смачного "Волошкового поля" ! "Волошкове поле" открыло украинцам процесс создания молока - Цензор.НЕТ 5795
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17.08.2021 14:41 Ответить
Випередили.
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17.08.2021 14:45 Ответить
із того часу від їхніх волошок бридить "Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока - Цензор.НЕТ 3196
хай би хоч блокбастєр зафільмували....
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17.08.2021 14:57 Ответить
И меня тоже)))
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17.08.2021 15:12 Ответить
Пока вся молочка не попала в руки Табалова, продукция была вкусной. Теперь же вся его молочка и весь хлебушек в Кропивницком - жесть, как невкусно. К тому же дорого.
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17.08.2021 14:39 Ответить
кіно про смердючі парламентські тушки було б правдивішим у

власника "Волошкового поля" - Андрій Олександрович Табалов Народний депутат України VII скликання, крім іншого, голосував за «Диктаторські закони» у січні 2014 року

обраний від Батьківщини, перебіг до Януковича, за що й одержав від Арсенія Яценюка призвисько "ТУШКА"
показать весь комментарий
17.08.2021 14:40 Ответить
А я думал, что молоко "создают" коровы, а на производстве его перерабатывают... "Волошкове поле" открыло украинцам процесс создания молока - Цензор.НЕТ 6706
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17.08.2021 14:40 Ответить
Невігласи.
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17.08.2021 14:42 Ответить
******* "молоко" саме "створюється" на виробництві ! Раніше молоко перероблялося так - відбиралася частина вершків, з яких робили масло, а молоко з визначеною ГОСТ жирністю пастеризувалося і йшло в продаж Частина піддавалася повному сепаруванню і залишався так званий "обрат" Він повертався в колгоспи і використовувався для відгодівлі худоби (поросят)
Зараз сепарується ВСЕ молоко Потім в "обрат" додають рослинні олії, штучно нарощуючи жирність Щоб в молоці не було крапельок олії, туди додають кальциновану соду Оце те, що нам продають під виглядом молока Так мені пояснював колишній лікар санепідемслужби
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17.08.2021 15:17 Ответить
Да, ты прав, такая теперь технология изготовления "молочного продукта".
А в детстве я помогал бабушкам носить молоко на совхозный молокозавод, домой несли обрат. Ещё копейки какие-то за это совхоз платил "Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока - Цензор.НЕТ 7728
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17.08.2021 15:36 Ответить
Мне родители еще в раннем детстве рассказали о процессе создания молока, а родичи в селе - наглядно показали.
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17.08.2021 14:43 Ответить
Коровье вымя в разрезе продемонстрировали? "Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока - Цензор.НЕТ 8591
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17.08.2021 14:48 Ответить
Молочка даної контори і так була найдорожчою а Черкасах серед усіх українських виробників, а тепер ще більше подорожчає щоб відбити гроші на рекламу. Ну, і стосовно якості продукції, то, на мою думку, тут варто довіряти висновкам лише незалежної міжнародної експертизи.
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17.08.2021 14:50 Ответить
не ну я до сих пор считал шо молоко корови производят "Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока - Цензор.НЕТ 337
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17.08.2021 14:52 Ответить
почему на фото монашка которой дали за щеку а не корова
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17.08.2021 14:54 Ответить
Процесс создания молока.
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17.08.2021 14:57 Ответить
прямой репортаж из коровы
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17.08.2021 14:59 Ответить
А створення молока то як?! Який ідіот таку херню видумує? Може то виробництво молочної продукції?
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17.08.2021 15:00 Ответить
монашка конкрєтно агітує проти шоколаду...
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17.08.2021 15:09 Ответить
"Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока - Цензор.НЕТ 6305
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17.08.2021 15:14 Ответить
як людина, яка молочне купує регулярно, відповідально заявляю - Волошкове Поле одна з найгірших ТМ. Погано розбавлений порошок.
Найкраще що траплялося - Молокія тернопільська, яготинське, і Зарог полтавский.
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17.08.2021 15:31 Ответить
не пью, але вірю: хіба можуть ТАБАЛОВИ - смердючі януковські тушки, робити чисте молоко ? "Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока - Цензор.НЕТ 6668
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17.08.2021 16:01 Ответить
Навіть якісне природне молоко потрібно лише малечі, яка швидко росте.
Бо це природний казеїн для формування кісток.
Дорослим треба тричі подумати, перш ніж вживати некисломолочні продукти.
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17.08.2021 19:54 Ответить
Наша харчова промисловість в руках неукраїнців - це питання національної безпеки.
Вони здатні закласти в рецептуру все, що не забороняє катехізис.
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17.08.2021 19:40 Ответить
 
 