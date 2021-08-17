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МВФ (1343) Загребельська (102) Велике будівництво (718)

Допомогу від МВФ може спіткати доля коштів "ковідного фонду", які корупційно і неефективно витратили на асфальтування доріг, - Загребельська

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Допомогу від МВФ може спіткати доля коштів

Невдовзі в Україну зайдуть 2,7 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду. У разі якщо ці кошти будуть спрямовані на проєкти, пов'язані з розвитком інфраструктури, ми опинимося в ситуації 2020 року, коли влада витратила половину "ковідного" фонду на асфальтування доріг.

Про це у своїй статті для ZN.UA написала колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

Загребельська назвала основні ризики, які несе "Велике будівництво" в українському виконанні:

1. Неефективне витрачання обмежених державних ресурсів

"Через дискримінаційні вимоги тендерної документації Укравтодору та його неправомірні дії з недопущення значної кількості компаній до великих тендерів на ринку фактично утворився картель. Обмежена кількість компаній, домовляючись між собою заздалегідь про розподіл підрядів, бере участь в аукціонах і не конкурує одна з одною. Як наслідок, ми переплачуємо за ремонт/будівництво кілометра дороги від 20 до 40%.

Через відсутність ефективного та неупередженого контролю за якістю ремонту/будівництва (проєктанти та технагляд часто є компаніями — сателітами картелістів) існує високий ризик того, що чимала частина доріг "зійде разом зі снігом"", - пише авторка.

Також наголошується, що майже 90% підрядів за минулий рік — це поточний середній ремонт, гарантійні строки в такому разі коливаються від одного до п’яти років. А це означає, що вкладені в ці дороги мільярди скоро можуть "цілком законно перетворитися на гарбуз".

При цьому ніхто у владі навіть не замислювався над тим, щоб бюджетні кошти не "витікали" з країни на російський бітум, американську техніку та у турецькі чи китайські компанії, а підтримували українську економіку.

2. Створення нової касти "бізнесменів", які зможуть впливати на державну політику на рівні олігархів

"За рік одна лише компанія "Автомагістраль-Південь" Олександра Бойка отримала підрядів із бюджету на більш як 30 млрд грн. Журналісти програми "Схеми" зафіксували її керівника в одному ресторані з головою бюджетного комітету депутатом партії "Слуга народу" Юрієм Арістовим. Ця ж компанія, за повідомленням самого Укравтодору, профінансувала подарунок президента Зеленського багатодітній родині у вигляді будинку. Окремі члени картелю мають зв’язки з мером Одеси Геннадієм Трухановим, ще одна компанія — з олігархом Коломойським. Інша — з експомічником нардепа від Партії регіонів Шкілем. Тобто, якщо вірити словам секретаря РНБО Олексія Данілова, що олігархи — це п’ята колона в Україні, то "Велике будівництво" свідомо поповнює п’яту колонну новими обличчями та фінансує її з державного бюджету", - йдеться в статті.

Як пише Загребельська, для решти учасників ринку є два виходи: або іти на субпідряд до картелістів, або закривати бізнес. Картель перетворюється на монополію, забезпечуючи собі вплив і владу на ринку на тривалий час і незабаром зможе диктувати свої умови державі.

3. Збільшення обсягів корупційних грошей в економіці

"Забрендувавши "Велике будівництво" прізвищем Зеленського та підсівши на легкі гроші, Банкова дала сигнал усім правоохоронцям, що ця галузь є недоторканною. Тому розслідування або не проводяться, або імітуються", - наголошується в статті.

На думку авторки, держава замість того, щоб здійснити кілька показових розслідувань, навпаки, розкрила над корупціонерами броньовану парасольку. Наприклад, прокурори в Україні так досі і не спромоглися висунути підозру представникам компанії "Онур", що мають давні стосунки з Володимиром Зеленським. Хоча польські правоохоронці в межах тієї самої кримінальної справи щодо ексголови "Укравтодору" Новака це вже зробили.

Загребельська пропонує низку інструментів для боротьби з корупцією "Великого будівництва":

  • Вироки для корупціонерів
  • Розслідування Антимонопольним комітетом України змов, покарання картелістів, примушення Укравтодору виключити дискримінаційні "заточки" з тендерної документації та припинити практику неправомірної дискваліфікації некартелістів. Як наслідок — відновлення конкуренції на ринку за рахунок таких дій.

При цьому вона зазначає, що коли абсолютна влада в країні зосереджена в руках однієї політичної сили, яка не характеризується нульовою толерантністю до корупції, будь-які інструменти боротьби з нею утопічні. "Ефективний рецепт один - позбавити цю політичну силу абсолютної влади. Зверніть увагу, не влади взагалі, а саме абсолютної влади", - вважає Загребельська.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
авжеж, бо мертвечук свого не впустить

"Ще в січні 2020 року, коли Банкова заявляла, що Зеленський нібито працював в Омані, де орендував для відпочинку елітний наддорогий отель, його охороняли не лише працівник УДО, але й приватна охоронна фірма "Шторм", пов'язана з колегою Медведчука", - пише Д. Вовнянко https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1191378821336461&id=100013930632694
.
"Історія була перебріхана провладними блогерами, коли днями авто Зеленського у супроводі автомобілів "Шторм" несподівано побачили під час заїзду на розкішну віллу Медведчука, де той відбуває нібито тяжкий для нього домашній арешт. Панічно побоюючись витоку інформації, все вирішили звалити … знову на Порошенка", - зауважив блогер.
"Справа у тому, що контакти з кумом Путіна Медведчуком руйнують вщент образ "державника" який ретельно ліплять Зеленському. Однак такі випадки, як сьогоднішня інсталяція совка на Алеї Небесної Сотні, постійно нагадують, ким є Зеленський насправді" - наголосив Вовнянко.
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17.08.2021 23:14
+6
Не вчи вчених ,бабло дерібанити !!!))))
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17.08.2021 23:13
+5
хм.. а кто-то сомневается в этом !? об этом можно было и не говорить - это аксиома !!!
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17.08.2021 23:19
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Не вчи вчених ,бабло дерібанити !!!))))
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17.08.2021 23:13 Відповісти
Забув добавити трускавецьких ЗЕнедоумків "вчених" Помощь от МВФ может постигнуть судьба средств "ковидного фонда", которые коррупционно и неэффективно потратили на асфальтирование дорог, - Загребельская - Цензор.НЕТ 7974
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17.08.2021 23:25 Відповісти
НауКівців !!!)))
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17.08.2021 23:27 Відповісти
авжеж, бо мертвечук свого не впустить

"Ще в січні 2020 року, коли Банкова заявляла, що Зеленський нібито працював в Омані, де орендував для відпочинку елітний наддорогий отель, його охороняли не лише працівник УДО, але й приватна охоронна фірма "Шторм", пов'язана з колегою Медведчука", - пише Д. Вовнянко https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1191378821336461&id=100013930632694
.
"Історія була перебріхана провладними блогерами, коли днями авто Зеленського у супроводі автомобілів "Шторм" несподівано побачили під час заїзду на розкішну віллу Медведчука, де той відбуває нібито тяжкий для нього домашній арешт. Панічно побоюючись витоку інформації, все вирішили звалити … знову на Порошенка", - зауважив блогер.
"Справа у тому, що контакти з кумом Путіна Медведчуком руйнують вщент образ "державника" який ретельно ліплять Зеленському. Однак такі випадки, як сьогоднішня інсталяція совка на Алеї Небесної Сотні, постійно нагадують, ким є Зеленський насправді" - наголосив Вовнянко.
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17.08.2021 23:14 Відповісти
Охрану Порошенко обеспечивает компания из орбиты Медведчука, - эксперт

Отправляясь этим летом в отпуск в Хорватию, бывший президент Петр Порошенко находился под охраной фирмы, приближенной к олигарху Виктору Медведчуку.
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17.08.2021 23:58 Відповісти
Ба-да, зепил, там как раз об этом
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18.08.2021 06:11 Відповісти
Яка боротьба з корупцією ??? Це нонсенс ,боротьба корупціонерів з корупцією , циркова вистава-"Боротьба нанайських хлопчиків" !!!))))
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17.08.2021 23:16 Відповісти
А как не попилить бабло? Уже и битум у кацапов закупили...
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17.08.2021 23:17 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,руйнує економіку України ,знесилює Україну !!!)))
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17.08.2021 23:19 Відповісти
Здается мне,шо этот Черных засланный кацапский казачек.
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18.08.2021 08:22 Відповісти
Здается мне, що ты на хрипатую бубочку передергиваешь
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18.08.2021 08:43 Відповісти
Коли здається ,то слід хреститися та до церкви сходити ,а краще до психіатра !!!)))
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18.08.2021 11:48 Відповісти
хм.. а кто-то сомневается в этом !? об этом можно было и не говорить - это аксиома !!!
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17.08.2021 23:19 Відповісти
Эти 2,7 миллиарда от МВФ были поданы зелёными бырыгами как великая победа зелёной дипломатии. А оказалось - это 650 миллиардов поделенные на 192 страны в качестве подарка от МВФ. То есть деньги получают все, а не те кто "заслужил великими талантами".
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17.08.2021 23:22 Відповісти
На понтах,как на шарнирах !!!)))
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17.08.2021 23:28 Відповісти
звісно тирять бабулеси як і тирили до цього, але і у самої рильце у пушку.
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17.08.2021 23:31 Відповісти
Не, до этого в таких масштабах не тырили, зепил
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18.08.2021 06:12 Відповісти
ви мабуть у курсі будь якої брудної оборудки?
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18.08.2021 08:30 Відповісти
Да, зепил. Я надеюсь, ты , зепил, тоже имеешь перечень приговоров по попередникам?
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18.08.2021 08:40 Відповісти
зрозуміло. крім пафосу 0 конкретики + особисті образи = типова поведінка ботохверми.
я сьогодні не годую, звертайтесь на проспект Науки,1.
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18.08.2021 09:00 Відповісти
Те, що принесла ця влада незрівняне ні з чим в історії України. Усі ті біди , що принесла імперія, совдепія, рашистська влада уХйла - то історичний важкий шлях до становлення українскої держави . Але те, що трапилося у 2019 році руками самого народу України , це найстрашніше горе , я так вважаю. Це порівняно з тим , як за необережністю батьків, вони втрачають дитину або наносять їй непомірно жахливу шкоду.
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17.08.2021 23:33 Відповісти
Допомогу від МВФ може спіткати доля коштів "ковідного фонду", які корупційно і неефективно витратили на асфальтування доріг, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6671
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17.08.2021 23:55 Відповісти
І що ж такого жахливого сталося?
Обрали іншого президента? Що Порошенко мав би бути довічним як Лукашенко і Хутін?
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18.08.2021 03:14 Відповісти
Ты с детства дебил, или курсы какие оканчивал, Трускавец , не?
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18.08.2021 06:13 Відповісти
Не можешь атаковать мысль, атакуй носителя мысли.
Да, тупой троль
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18.08.2021 08:04 Відповісти
Тупой троль, зепил, тебе лыбу по утрам с зеркала тянет. Много наколядовал за смену?
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18.08.2021 08:27 Відповісти
Что в зеркало посмотрел?
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18.08.2021 08:29 Відповісти
Не, в ноут, и вижу там тебя , свинособаку тупую
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18.08.2021 08:30 Відповісти
Ты меня расстраиваешь, полное отсутствие мысленного процесса, как бабка базарная
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18.08.2021 08:55 Відповісти
Избрали клоуна наркома и гея в одном флаконе! Да ничего страшного!
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18.08.2021 06:50 Відповісти
Вы порохоботы третий год живете в предкушении "зрады" и катастрофы Украины, а НИЧЕГО не происходит.
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18.08.2021 08:07 Відповісти
Ага, все шо обещал гнусавик - бороться с коррупцией, окончанием войны, бедностью - ничего из этого не происходит. Или ты, зепил, шо то другое увидел?
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18.08.2021 08:29 Відповісти
30 лет Незалежности Украину только грабили, доведя до состояния самой бедной и коррумпированной страны Европы, а вы внезапно решили что все можно исправить за 2 года.
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18.08.2021 08:53 Відповісти
Найкоротший і ці гроші просере. Допомогу від МВФ може спіткати доля коштів "ковідного фонду", які корупційно і неефективно витратили на асфальтування доріг, - Загребельська - Цензор.НЕТ 8332
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17.08.2021 23:47 Відповісти
Як два пальця об.... асфальт !!!)))
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17.08.2021 23:54 Відповісти
И правда, зачем пилить с прибыли, если можно сразу украсть и вывезти в офшоры. Зачем тратить на асфальт, если и так можно все стырить. Не жили хорошо - не стоит и привыкать
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18.08.2021 00:11 Відповісти
эХспердка могла бы знать что "помощь" МВФ НЕВОЗМОЖНО ни на что потратить, кроме возвращения средств этому МВФ.
Грубо говоря денег мы не увидим, просто немного спишут задолженность
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18.08.2021 03:08 Відповісти
Господя, где ж вас таких тупых вылупляют?
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18.08.2021 06:15 Відповісти
Ты троляка потрать 5 минут и прогугли на что МВФ выделены эти деньги, кидаешься как тупая шавка.
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18.08.2021 08:57 Відповісти
Ася, Загребельская, фух, появилась наконец. А то я уже распериживался, куда пропала. Ну теперь все пучком. Всех на чистую воду выведет.
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18.08.2021 04:10 Відповісти
За зебилами ей не угнаться. Да, зепил?
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18.08.2021 06:16 Відповісти
Мели емеля,твоя неделя....
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18.08.2021 07:32 Відповісти
Жопомозг, с.ука ахметовско-аваковский, решил, что ПС Украины учить будет.
Как дерьмо в ополонке мотыляться будете, вместе с цифровыми информационными технологиями.
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18.08.2021 10:08 Відповісти
Так хоть дороги сделали, а то как всегда разворовали бы бабки и ничего нигде не сделали. А те кто у корыта всегда учавствовал в деребане, теперь громче всех и кричит.
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18.08.2021 23:21 Відповісти
 
 