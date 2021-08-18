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До Дня Незалежності Ніагарський водоспад підсвітять кольорами прапора України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До Дня Незалежності Ніагарський водоспад підсвітять кольорами прапора України

Ніагарський водоспад на кордоні Канади і США підсвітять у синьо-жовті кольори до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У посольстві зазначили, що найпотужніший водоспад Західної півкулі можна буде спостерігати вживу в українських кольорах 25 серпня о 5:00 за київським часом за посиланням.

"Буде красиво і символічно. Хочемо, щоб, дивлячись на цей прекрасний і потужний водоспад, кожен міг подумати про енергію і непереборну життєву силу української незалежності. Ми раді розділити цей великий день з нашими канадськими друзями!", - сказав посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Зазначається, що акцію ініціювало українське посольство.

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Крім того, до Дня Незалежності прапор України підніме мерія столиці Канади Оттави, а також кілька інших канадських міст, зокрема Едмонтон, Канора, Вінніпег, Фредеріктон, Кінгстон.

Також українські святкування заплановані в десятках міст. В Едмонтоні українськими квітами висвітлять міст "Хай Левел", а у Фредеріктоні - будівлю мерії.

Автор: Анастасія Потіха
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18.08.2021 09:38 Відповісти
Вам как, намазьть ілі на хлєп палажить? 🙂
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18.08.2021 09:40 Відповісти
можно на карту монобанка Ко Дню Независимости Ниагарский водопад подсветят цветами флага Украины - Цензор.НЕТ 1433
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18.08.2021 09:40 Відповісти
Ко Дню Независимости Ниагарский водопад подсветят цветами флага Украины - Цензор.НЕТ 5993 Ко Дню Независимости Ниагарский водопад подсветят цветами флага Украины - Цензор.НЕТ 9626
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18.08.2021 09:40 Відповісти
Приємно!
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18.08.2021 09:43 Відповісти
А в Украине хотели "украсить" праздник хрущевским барахлом
До Дня Незалежності Ніагарський водоспад підсвітять кольорами прапора України - Цензор.НЕТ 7725
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18.08.2021 10:18 Відповісти
Це компенсація за Північний потік 2
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18.08.2021 13:14 Відповісти
 
 