Ко Дню Независимости Ниагарский водопад подсветят цветами флага Украины

Ниагарский водопад на границе Канады и США осветят в сине-желтые цвета ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В посольстве отметили, что самый мощный водопад Западного полушария можно будет наблюдать вживую в украинских цветах 25 августа в 5:00 по киевскому времени по ссылке.

"Будет красиво и символично. Хотим, чтобы, глядя на этот прекрасный и мощный водопад, каждый мог подумать об энергии и непреодолимой жизненной силе украинской независимости. Мы рады разделить этот великий день с нашими канадскими друзьями!", - сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

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Отмечается, что акцию инициировало украинское посольство.

Кроме того, ко Дню Независимости флаг Украины поднимет мэрия столицы Канады Оттавы, а также ряд других канадских городов, в частности Эдмонтон, Канора, Виннипег, Фредериктон, Кингстон.

Также украинские празднования запланированы в десятках городов. В Эдмонтоне украинскими цветами осветят мост "Хай Левел", а в Фредериктон - здание мэрии.