Отруїлися в оздоровчому комплексі: на Львівщині госпіталізували 17 дітей (оновлено)

У Самбірському районі Львівської області 17 осіб було госпіталізовано до районної лікарні з ознаками харчового отруєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівський портал із посиланням на Департамент цивільного захисту Львівської ОДА

В інфекційне відділення Самбірської центральної районної лікарні госпіталізували 17 дітей, які отруїлися в спортивно-оздоровчому комплексі "Layar Palace", розташованому в місті Хирів.

"17 серпня близько 22:30 год. в Самбірську центральну районну лікарню надійшло шість жителів Кривого Рогу віком 13 - 15 років з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція". Діти в цей день харчувалися в спортивно-оздоровчому комплексі "Layar Palace", який розташований у місті Хирів Самбірського району.

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При надходженні стан пацієнтів був середньої тяжкості. Діти скаржилися на підвищення температури тіла, блювоту, пронос", - сказано в повідомленні.

Однак станом на 6:00 18 серпня кількість пацієнтів, що надійшли з отруєнням в Самбірську ЦРЛ, зросла до 17 осіб.

Як пише Інтерфакс-Україна, пізніше до лікарні поступили ще 11 пацієнтів. У повідомленні не вказані подробиці, де вони отруїлися і чи пов'язані обидва випадки.