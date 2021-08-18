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Отравились в оздоровительном комплексе: на Львовщине госпитализировали 17 детей (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Отравились в оздоровительном комплексе: на Львовщине госпитализировали 17 детей (обновлено)

В Самборском районе Львовской области 17 человек были госпитализированы в районную больницу с признаками пищевого отравления.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает Львовский портал со ссылкой на Департамент гражданской защиты Львовской ОГА 

В инфекционное отделение Самборской центральной районной больницы госпитализировали 17 детей, отравившихся в спортивно-оздоровительном комплексе "Layar Palace", который находится в городе Хыров. 

"17 августа около 22:30 ч. в Самборскую центральную районную больницу поступило шесть жителей Кривого Рога в возрасте 13 - 15 лет с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция". Дети в этот день питались в спортивно-оздоровительном комплексе "Layar Palace", который расположен в городе Хыров Самборского района.

При поступлении состояние пациентов было средней тяжести. Дети жаловались на повышение температуры тела, рвоту, понос", - сказано в сообщении.

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Однако по состоянию на 6:00 18 августа количество пациентов, поступивших с отравлением в Самборскую ЦРБ, возросло до 17 человек.

Как пишет Интерфакс-Украина, позже в больницу поступили еще 11 пациентов. В сообщении не указаны подробности, где они отравились и связаны ли оба случая.
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подростки 13-15 лет из Кривого Рога


Ага, печенькой отравились 17 человек, в том числе шестеро подростков, госпитализированы с пищевым отравлением на Львовщине - Цензор.НЕТ 8220
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18.08.2021 10:09 Ответить
 
 