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Зараз додаткові дози COVID-вакцини не потрібні, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Зараз додаткові дози COVID-вакцини не потрібні, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я не бачить необхідності в бустерних вакцинах проти COVID-19, тобто у введенні допоміжних доз вакцини проти коронавірусу для посилення дії двох основних доз.

Про це заявили головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан, яку запитали про необхідність бустерних доз для підвищення захисту від хвороби на пресконференції, і старший радник ВООЗ Брюс Ейлвард, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми абсолютно впевнені, що сьогоднішні дані не вказують на те, що бустери необхідні", - заявила Свамінатан.

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Свамінатан додала, що необхідні подальші дослідження.

Брюс Ейлвард, маючи на увазі ревакцинацію, яка застосовується в країнах з високим рівнем доходів, сказав репортерам: "Вакцин достатньо у всьому світі, але вони не потрапляють у потрібні місця в потрібному порядку". За його словами, найбільш вразливих у всьому світі слід повністю вакцинувати до введення бустерів повністю вакцинованим.

ВООЗ зробила цю заяву незадовго до того, як уряд США оголосив про плани робити бустерні щеплення широко доступними для всіх американців, починаючи з 20 вересня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Сейчас дополнительные дозы COVID-вакцины не нужны, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 368

Сейчас дополнительные дозы COVID-вакцины не нужны, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5236
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19.08.2021 08:41
+1
Всё бездоказательно и волюнтаристски. Кто определи? Почему? На каком основании? Молчок. Надо и всё. А мы как бараны должны выполнять все хотелки ВОЗа.
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19.08.2021 09:29
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Сейчас дополнительные дозы COVID-вакцины не нужны, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 368

Сейчас дополнительные дозы COVID-вакцины не нужны, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5236
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19.08.2021 08:41 Відповісти
А ВОЗ и ныне там..
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19.08.2021 08:43 Відповісти
Это так понимаю, Гебрейисусу не занесли пару чемоданов с одеждой баблом?
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19.08.2021 08:43 Відповісти
С вами Натану тоже
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19.08.2021 08:45 Відповісти
ну да, щас пьем шампурик на круизном лайнере с Натаном Ротшильдом Сейчас дополнительные дозы COVID-вакцины не нужны, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2909
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19.08.2021 08:54 Відповісти
А мутацію вірусу то продовжується !...Ось ..яка наступна буде вакцина !?
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19.08.2021 08:54 Відповісти
Зараз додаткові дози COVID-вакцини не потрібні, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3824....
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19.08.2021 08:56 Відповісти
а в нас вже ж говорили і про необхідність 4-ї дози
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19.08.2021 09:05 Відповісти
Всё бездоказательно и волюнтаристски. Кто определи? Почему? На каком основании? Молчок. Надо и всё. А мы как бараны должны выполнять все хотелки ВОЗа.
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19.08.2021 09:29 Відповісти
Всё бездоказательно и волюнтаристски. Кто определил? Почему? На каком основании? Молчок. Надо и всё. А мы как бараны должны выполнять все хотелки ВОЗа.
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19.08.2021 09:30 Відповісти
 
 