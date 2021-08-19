УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12396 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
12 550 124
Держдума (675) законопроєкт (1781) Росія (47279) русский мир (377)

В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В'їзд у Росію хочуть заборонити

"Єдина Росія" підготувала поправки до закону "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ", що забороняють "русофобам" в'їзд в країну.

Про це повідомив у Telegram депутат Держдуми Олександр Хінштейн, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку з "останніми обурливими випадками прояву відвертої русофобії на пострадянському просторі".

"Позиція "Єдиної Росії" гранично проста: для русофобів і нацистських недобитків - двері в країну повинні бути щільно закриті", - заявив він.

МВС РФ, як стверджує депутат, повністю підтримує цю ініціативу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників". ФОТО

В'їзд пропонується заборонити іноземцям та особам без громадянства, які:

  • викликають ненависть, ворожнечу, принижують людей за національною, расовою, релігійною, мовною ознакою;
  • ображають пам'ять захисників Вітчизни, принижують честь і гідність ветеранів Великої Вітчизняної війни, оскверняють символи військової слави Росії, знищують (пошкоджують) військові поховання;
  • поширюють завідомо неправдиві відомості про діяльність СРСР в роки Великої Вітчизняної війни, про ветеранів ВВВ, демонструють, виготовляють нацистську або екстремістську атрибутику;
  • заперечують факти, встановлені вироком Нюрнберзького трибуналу, і схвалюють злочини нацистів.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+50
правильно! нечего Украинцам ездить в это дерьмо....
показати весь коментар
19.08.2021 16:47
+47
Какая жаль, не видать мне красот рязанских помоек
показати весь коментар
19.08.2021 16:55
+31
Не очень то и хотелось.
показати весь коментар
19.08.2021 16:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Унтерменш - Сверхчеловек??? В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 4296 В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 4296 В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 4296 Козленкова Ирина чота попут ала. Перебухала наверное.
показати весь коментар
19.08.2021 19:10 Відповісти
Для кацапов это норма. В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 578
показати весь коментар
19.08.2021 19:12 Відповісти
матрёха из кацапетовки не умеет в немецкий даже на уровне младших классов...))
показати весь коментар
19.08.2021 19:25 Відповісти
Да тут хотя бы в гугл уметь хватило бы, если ничего, кроме Мурзилки, в жизни не читала.
показати весь коментар
19.08.2021 19:34 Відповісти
В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 2675
показати весь коментар
19.08.2021 19:54 Відповісти
онажерусская и этим все сказаноВ'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 7998
показати весь коментар
19.08.2021 19:25 Відповісти
В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 7089
показати весь коментар
19.08.2021 19:55 Відповісти
Кстати, с какого такого хрена недочеловек(untermehsch) вдруг стал сверхчеловеком???В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 7588
показати весь коментар
19.08.2021 19:23 Відповісти
для рассеянской матрёхи сойдет)
показати весь коментар
19.08.2021 19:25 Відповісти
А чо? Слово-то красивое. В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 5051
показати весь коментар
19.08.2021 19:33 Відповісти
В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 8733
показати весь коментар
19.08.2021 21:04 Відповісти
так соловьиный помет и кисель постоянно сеют вражду между народами
в перерывах между поездками в италию и нидрланды соответственно)
че им не запрещают въезд в страну?)
показати весь коментар
19.08.2021 19:08 Відповісти
Це що ж виходить: пИня і вся його кремлівська свора, включно з солов'євсько-скабєєвським кодлом змушені будуть покинути територію т.з рф, як нацистські "последыши" та шовіністи?
показати весь коментар
19.08.2021 19:15 Відповісти
Так сам ***** і є нацистський послєдиш. В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 5383
показати весь коментар
19.08.2021 19:35 Відповісти
Злодій найсильніше кричить "держи злодія".
показати весь коментар
19.08.2021 19:50 Відповісти
В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 3132
показати весь коментар
19.08.2021 19:51 Відповісти
вы главное выезд из паРашы закройте, чтобы все лишнехромосомные тихо гнили в своем болоте и не носили ватную заразу по миру.
показати весь коментар
19.08.2021 21:40 Відповісти
Те що русофобам заборонять в'їзд , це не біда . Нормальний в рашку і так не поїде . Я молю Бога , щоб вони русофілам заборонили виїзд з цього гамна .
показати весь коментар
19.08.2021 21:50 Відповісти
В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 1775
показати весь коментар
19.08.2021 23:03 Відповісти
отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, (c)

Так вот этот трибунал признал Бандеровское движение , движением сопротивления фашизму . Так шо кацапы , ожидаем памятника Степану Бандере на главной площади мацквы . ...
показати весь коментар
19.08.2021 22:12 Відповісти
а как быть со второй половинкой русского народа -

хохло-фашистскими едино-уродскими руссофобами ? В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 4831

получается "свои враги" - оксюмюрончик, однако ! В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 4249
показати весь коментар
19.08.2021 22:54 Відповісти
Забавно как сами росиянцы нарушают этот "потенциальный закон"...Упа в Нюрнберге признана силой тчо боролась с фашизмом...а Росиянцы называют их Фашистами...то есть не признают решение Нюрнберга и распространяют заведомо неверную информацию...ну и ещё 100500 дырок в этих москальских утверждениях...
показати весь коментар
19.08.2021 23:12 Відповісти
А почему тогда над Кремлем, вопреки российскому же закону, болтается нацистский флаг армии Власова?
Получается, что Россия популяризирует нацистскую символику на государственном уровне.
показати весь коментар
20.08.2021 00:34 Відповісти
алик хинштейн.... ну оооочень рузгий..... ну оооочень-очень- а как не любить таких дебилов?
показати весь коментар
20.08.2021 08:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 