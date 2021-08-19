В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам"

"Єдина Росія" підготувала поправки до закону "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ", що забороняють "русофобам" в'їзд в країну.

Про це повідомив у Telegram депутат Держдуми Олександр Хінштейн, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку з "останніми обурливими випадками прояву відвертої русофобії на пострадянському просторі".

"Позиція "Єдиної Росії" гранично проста: для русофобів і нацистських недобитків - двері в країну повинні бути щільно закриті", - заявив він.

МВС РФ, як стверджує депутат, повністю підтримує цю ініціативу.

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В'їзд пропонується заборонити іноземцям та особам без громадянства, які: