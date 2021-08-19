12 550 124
Въезд в Россию хотят запретить "русофобам" и "нацистским последышам"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
"Единая Россия" подготовила поправки к закону "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", запрещающие "русофобам" въезд в страну.
Об этом сообщил в Telegram депутат Госдумы Александр Хинштейн, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, такое решение принято в связи с "последними возмутительными случаями проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве".
"Позиция "Единой России" предельно проста: для русофобов и нацистских последышей – двери в страну должны быть плотно закрыты", – заявил он.
МВД РФ, как утверждает депутат, полностью поддерживает эту инициативу.
Въезд предлагается запретить иностранцам и лицам без гражданства, которые:
- возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку;
- оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения;
- распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику;
- отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.
Топ комментарии
+50 Alex Walewski 08494ca1
показать весь комментарий19.08.2021 16:47
+47 Evro7
показать весь комментарий19.08.2021 16:55
+31 stanislav vaisman
показать весь комментарий19.08.2021 16:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
в перерывах между поездками в италию и нидрланды соответственно)
че им не запрещают въезд в страну?)
Так вот этот трибунал признал Бандеровское движение , движением сопротивления фашизму . Так шо кацапы , ожидаем памятника Степану Бандере на главной площади мацквы . ...
хохло-фашистскими едино-уродскими руссофобами ?
получается "свои враги" - оксюмюрончик, однако !
Получается, что Россия популяризирует нацистскую символику на государственном уровне.