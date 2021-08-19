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Въезд в Россию хотят запретить "русофобам" и "нацистским последышам"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Въезд в Россию хотят запретить

"Единая Россия" подготовила поправки к закону "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", запрещающие "русофобам" въезд в страну.

Об этом сообщил в Telegram депутат Госдумы Александр Хинштейн, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такое решение принято в связи с "последними возмутительными случаями проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве".

"Позиция "Единой России" предельно проста: для русофобов и нацистских последышей – двери в страну должны быть плотно закрыты", – заявил он.

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МВД РФ, как утверждает депутат, полностью поддерживает эту инициативу.

Въезд предлагается запретить иностранцам и лицам без гражданства, которые:

  • возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку;
  • оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения;
  • распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику;
  • отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+50
правильно! нечего Украинцам ездить в это дерьмо....
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19.08.2021 16:47
+47
Какая жаль, не видать мне красот рязанских помоек
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19.08.2021 16:55
+31
Не очень то и хотелось.
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19.08.2021 16:46
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Унтерменш - Сверхчеловек??? В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 4296 В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 4296 В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 4296 Козленкова Ирина чота попут ала. Перебухала наверное.
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19.08.2021 19:10 Ответить
Для кацапов это норма. В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 578
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19.08.2021 19:12 Ответить
матрёха из кацапетовки не умеет в немецкий даже на уровне младших классов...))
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19.08.2021 19:25 Ответить
Да тут хотя бы в гугл уметь хватило бы, если ничего, кроме Мурзилки, в жизни не читала.
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19.08.2021 19:34 Ответить
В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 2675
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19.08.2021 19:54 Ответить
онажерусская и этим все сказаноВ'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 7998
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19.08.2021 19:25 Ответить
В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 7089
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19.08.2021 19:55 Ответить
Кстати, с какого такого хрена недочеловек(untermehsch) вдруг стал сверхчеловеком???В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 7588
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19.08.2021 19:23 Ответить
для рассеянской матрёхи сойдет)
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19.08.2021 19:25 Ответить
А чо? Слово-то красивое. В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 5051
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19.08.2021 19:33 Ответить
В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 8733
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19.08.2021 21:04 Ответить
так соловьиный помет и кисель постоянно сеют вражду между народами
в перерывах между поездками в италию и нидрланды соответственно)
че им не запрещают въезд в страну?)
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19.08.2021 19:08 Ответить
Це що ж виходить: пИня і вся його кремлівська свора, включно з солов'євсько-скабєєвським кодлом змушені будуть покинути територію т.з рф, як нацистські "последыши" та шовіністи?
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19.08.2021 19:15 Ответить
Так сам ***** і є нацистський послєдиш. В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 5383
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19.08.2021 19:35 Ответить
Злодій найсильніше кричить "держи злодія".
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19.08.2021 19:50 Ответить
В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 3132
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19.08.2021 19:51 Ответить
вы главное выезд из паРашы закройте, чтобы все лишнехромосомные тихо гнили в своем болоте и не носили ватную заразу по миру.
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19.08.2021 21:40 Ответить
Те що русофобам заборонять в'їзд , це не біда . Нормальний в рашку і так не поїде . Я молю Бога , щоб вони русофілам заборонили виїзд з цього гамна .
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19.08.2021 21:50 Ответить
В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 1775
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19.08.2021 23:03 Ответить
отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, (c)

Так вот этот трибунал признал Бандеровское движение , движением сопротивления фашизму . Так шо кацапы , ожидаем памятника Степану Бандере на главной площади мацквы . ...
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19.08.2021 22:12 Ответить
а как быть со второй половинкой русского народа -

хохло-фашистскими едино-уродскими руссофобами ? В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 4831

получается "свои враги" - оксюмюрончик, однако ! В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам" - Цензор.НЕТ 4249
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19.08.2021 22:54 Ответить
Забавно как сами росиянцы нарушают этот "потенциальный закон"...Упа в Нюрнберге признана силой тчо боролась с фашизмом...а Росиянцы называют их Фашистами...то есть не признают решение Нюрнберга и распространяют заведомо неверную информацию...ну и ещё 100500 дырок в этих москальских утверждениях...
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19.08.2021 23:12 Ответить
А почему тогда над Кремлем, вопреки российскому же закону, болтается нацистский флаг армии Власова?
Получается, что Россия популяризирует нацистскую символику на государственном уровне.
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20.08.2021 00:34 Ответить
алик хинштейн.... ну оооочень рузгий..... ну оооочень-очень- а как не любить таких дебилов?
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20.08.2021 08:32 Ответить
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