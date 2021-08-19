В уряді готуються до можливих нових карантинних обмежень, - Немчінов

Уряд готується до можливого посилення карантинних обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у програмі "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24".

"Ми готуємося до цього. По-перше, проводиться аналітика щодо того, як цей штам поводиться в інших країнах. По-друге, в нас діє постанова Кабміну, яка визначає 4 зони карантинних обмежень, у нас карантин ніхто не скасовував. Ми зараз просто всією країною в зеленій зоні. В разі локальних спалахів буде запроваджуватись жовтий, помаранчевий чи червоний рівень небезпеки", — сказав він.

Також Немчінов розповів про роботу на місцях.

"Крім того, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування отримали вказівки щодо продовження роботи стосовно забезпечення лікарень киснем, щодо того, щоб привести до ладу всі ті лікарняні відділення, які зараз були виведені з COVID-хворих. Я думаю, що керівники на місцях більше зацікавлені в тому, щоб не допустити нових спалахів", — додав міністр Кабміну.