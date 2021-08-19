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В уряді готуються до можливих нових карантинних обмежень, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В уряді готуються до можливих нових карантинних обмежень, - Немчінов

Уряд готується до можливого посилення карантинних обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у програмі "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24".

"Ми готуємося до цього. По-перше, проводиться аналітика щодо того, як цей штам поводиться в інших країнах. По-друге, в нас діє постанова Кабміну, яка визначає 4 зони карантинних обмежень, у нас карантин ніхто не скасовував. Ми зараз просто всією країною в зеленій зоні. В разі локальних спалахів буде запроваджуватись жовтий, помаранчевий чи червоний рівень небезпеки", — сказав він.

Також Немчінов розповів про роботу на місцях.

"Крім того, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування отримали вказівки щодо продовження роботи стосовно забезпечення лікарень киснем, щодо того, щоб привести до ладу всі ті лікарняні відділення, які зараз були виведені з COVID-хворих. Я думаю, що керівники на місцях більше зацікавлені в тому, щоб не допустити нових спалахів", — додав міністр Кабміну.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
прививки прививками, а карантин - по расписанию В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4071
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19.08.2021 22:14
+4
министр Кабинета Министров Олег Немчинов

Типичный вор, казнокрад и коррупционер. По его наглой роже видно...
Рожу отьел, что уже почти трескает... Нажраться (навороваться) всё никак не может.
И понятно, что в жизни ничего полезного он не делал и не будет делать... Паразит.
И там в уряде все такие.
В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 9688
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19.08.2021 22:24
+3
В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4278
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19.08.2021 22:24
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прививки прививками, а карантин - по расписанию В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4071
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19.08.2021 22:14 Відповісти
Это сознательно нагнетаемая истерия. Граждане наотрез не пользуются мозгами. Я видел, как в АТБ кассирша чуть ли не на.уй отправила мужичка, который размахивал прививочным сертификатом и не хотел одеть маску. В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4009
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19.08.2021 22:19 Відповісти
Может мужик прав, если он вакцинировался, в принципе он может и без маски ходить.
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19.08.2021 22:20 Відповісти
Ясен пень. Но в АТБ такой ритуал.
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19.08.2021 22:22 Відповісти
пень не ясен. Вакцинированный может болеть и переносить вирус. Мужик в АТБ - конченый дебил.
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19.08.2021 22:36 Відповісти
Ага... а вакцинированные от тубика, гриппа и т.пд.- тоже все это переносят ?!
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20.08.2021 11:52 Відповісти
именно что ритуал . весной на кассе не стали пробивать потому что на мне не маска в катышках была а флисовый баф
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19.08.2021 22:57 Відповісти
Он может быть переносчиком сам того не зная, я с этой ситуацией столкнулся напрямую дома, благо все закончилось лёгкой формой. Я сам вакцинирован месяц назад, но истерик в АТБ не устраиваю, две минуты постоять в маске возле кассы не сложно
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19.08.2021 22:28 Відповісти
Что-то я подзапутался в теориях. Ляшко сегодня предложил вешать таблички на учреждения "У нас все привиты. У нас безопасно" Это как? В уряді готуються до можливих нових карантинних обмежень, - Немчінов - Цензор.НЕТ 2225
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19.08.2021 22:34 Відповісти
Каждый решает сам бессмертный он или нет, вот как😁
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19.08.2021 22:37 Відповісти
еще один дебил. Прививка снижает риск тяжелого заболевания. Безопасность только в этом. Она Не не снижает риск болезни и переноса.
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19.08.2021 22:38 Відповісти
Кто дебил?
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19.08.2021 22:39 Відповісти
любой, ходящий без маски. И не имеет значения, вакцинированный он/она, или нет.
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19.08.2021 22:40 Відповісти
я не кололся. Ненавижу даунов, которые ходят без масок. Они могут меня заразить. До сих пор не понятна агрессия???
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19.08.2021 22:45 Відповісти
вот из-за такого быдла, которому в падло одеть маску в общ. месте, и которое не уважает других людей, у нас 50 тыс. трупов.
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19.08.2021 22:53 Відповісти
речь была о АТБ. Где пруф о бесполезности масок?? Это единственное, что реально работает...
Кому по приколу бегать в масках или ездить на велосипеде - это их дело. Вас это касается??
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19.08.2021 22:55 Відповісти
хосподи та пруфов море .другое дело что от этого рушится ваша вами же созданная защита от страшного окружающего вас мира. Эндрю Бостом : в период с 2008 г по 2020 г 12 исследований эффективности применения масок проведённых среди 18000 по всему миру . установило что их использование не уменьшает передачу респираторных вирусов включая и ковид. есть исследования от 2013 г о бесполезности масок стерильных и меняемых каждые 2 часа в борьбе с гриппоподобными вирусам
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19.08.2021 23:13 Відповісти
бред
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19.08.2021 23:15 Відповісти
Маска это хорошо,увидел на улице в маске,сразу понятно,перед тобой идиот В уряді готуються до можливих нових карантинних обмежень, - Немчінов - Цензор.НЕТ 4571
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20.08.2021 05:20 Відповісти
Серьёздно !? А почему это твое "утверждение" почему то касается только ковид 19, а не например вакцинированых от гриппа, тубика и т.д. !?
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20.08.2021 11:53 Відповісти
Вакцинированный может болеть и переносить вирус. Мужик в АТБ - конченый дебил.
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19.08.2021 22:36 Відповісти
тож хай вдягне замість маски сертифікат !
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19.08.2021 22:56 Відповісти
Да и правильно сделала. Понапрививались и болт положили на маски. Типа и море по колено. А то, что по прежнему могут заболеть и так же заражают, как и не привитые - то по барабану
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19.08.2021 22:24 Відповісти
Тогда в чём смысл прививки?
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19.08.2021 22:25 Відповісти
не попасть в реанимацию. Точка.
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19.08.2021 22:38 Відповісти
Почему, после прививки от кори, паратита, коклюша, дифтерии, полиомиелита никто не требует носить маски, после прививок от Ковид так срочно надевай?
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19.08.2021 22:41 Відповісти
вирус как бы другой В уряді готуються до можливих нових карантинних обмежень, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8551
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19.08.2021 22:42 Відповісти
Йдіть накуй, гниди, а обмеження засуньте собі у сракку. !
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20.08.2021 09:06 Відповісти
Вот на курортах никто маски не носит. Там до фонаря ваш карантин.
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19.08.2021 22:17 Відповісти
тетка что недавно померла приехавши с турции, могу поспорить, - тоже так думала...
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19.08.2021 22:43 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7265
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19.08.2021 22:18 Відповісти
В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям...

Эти дибилы в правительстве больше ни на что не способны... только всё и вся ограничивать и воровать
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19.08.2021 22:19 Відповісти
С отдыха поприезжали, капусту потратили, надо как то пополнить карманы, вот и опять распил денег выделенных на ковид.
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19.08.2021 22:24 Відповісти
пора правительству вылезать из детских памперсов
а в правительстве только готовятся
постоянно их напяливать
с оглядкой на
воспитателей
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19.08.2021 22:19 Відповісти
В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4278
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19.08.2021 22:24 Відповісти
министр Кабинета Министров Олег Немчинов

Типичный вор, казнокрад и коррупционер. По его наглой роже видно...
Рожу отьел, что уже почти трескает... Нажраться (навороваться) всё никак не может.
И понятно, что в жизни ничего полезного он не делал и не будет делать... Паразит.
И там в уряде все такие.
В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 9688
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19.08.2021 22:24 Відповісти
обычно такие гниды вспоминают о патриотизме после того, как очередной хороший транш удачно уходит из Украины в офшорную зону на Виргинские острова.... В уряді готуються до можливих нових карантинних обмежень, - Немчінов - Цензор.НЕТ 263
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19.08.2021 22:31 Відповісти
Ти диви, який вгодований іврєйчик!
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20.08.2021 09:07 Відповісти
Без карантину не дадут Аспирину и Фуфломицину Путлера.... В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7825
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19.08.2021 22:30 Відповісти
К массовым протестам осенью ЗЕлень готовится.
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19.08.2021 22:36 Відповісти
Зеля на второй срок еще метит, но наверное этой осенью его срок закончится.
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19.08.2021 22:39 Відповісти
Дивно... Чомусь вірус починає активно діяти саме тоді, коли напруга в середині країни починає зростати... А особливо на передодні незапланованих масових акцій, які не подобаються ОПі (як марш ветеранів, патріотів... Особливо тих, що не контролюються ні авакяном, ні іншими тітушководами)
Зате цар хороший! Ну і, звісно, "хужє нє будєт"
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19.08.2021 22:40 Відповісти
Я думал, что я один только это заметил. Поддерживаю.
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19.08.2021 22:41 Відповісти
5-10 сентября начнется новая волна ковид. Надо только детей в школах в закрытых помещениях собрать и понеслось ! Вот правительство Австралии строит обязательные карантинные объекты !?, официальные лица говорят, что прививка - это "золотой билет к свободе"!?!? Западные общества и Мы тоже забыли о гражданских правах и свободах, прикрываясь пандемией оказались почти эталонами тоталитаризма.... пздц!!! они ох-ели!
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19.08.2021 23:56 Відповісти
У Немчинова физиономия типичного партработника. Лицо, как надули пузырем. Еще улыбается, хочет нравиться, добрый такой. И должность у него -- министр кабинета министров! Во как.
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20.08.2021 00:33 Відповісти
Интересно -- он поместится в отсек шасси "Геркулеса" ?
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20.08.2021 00:42 Відповісти
 
 