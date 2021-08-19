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В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов

Правительство готовится к возможному усилению карантинных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Мы готовимся к этому. Во-первых, проводится аналитика по тому, как этот штамм ведет себя в других странах. Во-вторых, у нас действует постановление Кабмина, которое определяет 4 зоны карантина, у нас карантин никто не отменял. Мы сейчас просто по всей стране в зеленой зоне. В случае локальных вспышек будет вводиться желтый, оранжевый или красный уровень опасности", - сказал он.

Также Немчинов рассказал о работе на местах.

"Кроме того, местные госадминистрации и органы местного самоуправления получили указания о продолжении работы по обеспечению больниц кислородом, о том, чтобы привести в порядок все те больничные отделения, которые сейчас были выведены из COVID-больных. Я думаю, что руководители на местах больше заинтересованы в том, чтобы не допустить новых вспышек", - добавил министр Кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина утвердит COVID-сертификаты в течение 10-14 дней после Евросоюза, - Немчинов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
прививки прививками, а карантин - по расписанию В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4071
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19.08.2021 22:14
+4
министр Кабинета Министров Олег Немчинов

Типичный вор, казнокрад и коррупционер. По его наглой роже видно...
Рожу отьел, что уже почти трескает... Нажраться (навороваться) всё никак не может.
И понятно, что в жизни ничего полезного он не делал и не будет делать... Паразит.
И там в уряде все такие.
В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 9688
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19.08.2021 22:24
+3
В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4278
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19.08.2021 22:24
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прививки прививками, а карантин - по расписанию В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4071
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19.08.2021 22:14 Ответить
Это сознательно нагнетаемая истерия. Граждане наотрез не пользуются мозгами. Я видел, как в АТБ кассирша чуть ли не на.уй отправила мужичка, который размахивал прививочным сертификатом и не хотел одеть маску. В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4009
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19.08.2021 22:19 Ответить
Может мужик прав, если он вакцинировался, в принципе он может и без маски ходить.
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19.08.2021 22:20 Ответить
Ясен пень. Но в АТБ такой ритуал.
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19.08.2021 22:22 Ответить
пень не ясен. Вакцинированный может болеть и переносить вирус. Мужик в АТБ - конченый дебил.
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19.08.2021 22:36 Ответить
Ага... а вакцинированные от тубика, гриппа и т.пд.- тоже все это переносят ?!
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20.08.2021 11:52 Ответить
именно что ритуал . весной на кассе не стали пробивать потому что на мне не маска в катышках была а флисовый баф
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19.08.2021 22:57 Ответить
Он может быть переносчиком сам того не зная, я с этой ситуацией столкнулся напрямую дома, благо все закончилось лёгкой формой. Я сам вакцинирован месяц назад, но истерик в АТБ не устраиваю, две минуты постоять в маске возле кассы не сложно
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19.08.2021 22:28 Ответить
Что-то я подзапутался в теориях. Ляшко сегодня предложил вешать таблички на учреждения "У нас все привиты. У нас безопасно" Это как? В уряді готуються до можливих нових карантинних обмежень, - Немчінов - Цензор.НЕТ 2225
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19.08.2021 22:34 Ответить
Каждый решает сам бессмертный он или нет, вот как😁
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19.08.2021 22:37 Ответить
еще один дебил. Прививка снижает риск тяжелого заболевания. Безопасность только в этом. Она Не не снижает риск болезни и переноса.
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19.08.2021 22:38 Ответить
Кто дебил?
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19.08.2021 22:39 Ответить
любой, ходящий без маски. И не имеет значения, вакцинированный он/она, или нет.
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19.08.2021 22:40 Ответить
я не кололся. Ненавижу даунов, которые ходят без масок. Они могут меня заразить. До сих пор не понятна агрессия???
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19.08.2021 22:45 Ответить
вот из-за такого быдла, которому в падло одеть маску в общ. месте, и которое не уважает других людей, у нас 50 тыс. трупов.
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19.08.2021 22:53 Ответить
речь была о АТБ. Где пруф о бесполезности масок?? Это единственное, что реально работает...
Кому по приколу бегать в масках или ездить на велосипеде - это их дело. Вас это касается??
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19.08.2021 22:55 Ответить
хосподи та пруфов море .другое дело что от этого рушится ваша вами же созданная защита от страшного окружающего вас мира. Эндрю Бостом : в период с 2008 г по 2020 г 12 исследований эффективности применения масок проведённых среди 18000 по всему миру . установило что их использование не уменьшает передачу респираторных вирусов включая и ковид. есть исследования от 2013 г о бесполезности масок стерильных и меняемых каждые 2 часа в борьбе с гриппоподобными вирусам
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19.08.2021 23:13 Ответить
бред
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19.08.2021 23:15 Ответить
Маска это хорошо,увидел на улице в маске,сразу понятно,перед тобой идиот В уряді готуються до можливих нових карантинних обмежень, - Немчінов - Цензор.НЕТ 4571
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20.08.2021 05:20 Ответить
Серьёздно !? А почему это твое "утверждение" почему то касается только ковид 19, а не например вакцинированых от гриппа, тубика и т.д. !?
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20.08.2021 11:53 Ответить
Вакцинированный может болеть и переносить вирус. Мужик в АТБ - конченый дебил.
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19.08.2021 22:36 Ответить
тож хай вдягне замість маски сертифікат !
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19.08.2021 22:56 Ответить
Да и правильно сделала. Понапрививались и болт положили на маски. Типа и море по колено. А то, что по прежнему могут заболеть и так же заражают, как и не привитые - то по барабану
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19.08.2021 22:24 Ответить
Тогда в чём смысл прививки?
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19.08.2021 22:25 Ответить
не попасть в реанимацию. Точка.
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19.08.2021 22:38 Ответить
Почему, после прививки от кори, паратита, коклюша, дифтерии, полиомиелита никто не требует носить маски, после прививок от Ковид так срочно надевай?
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19.08.2021 22:41 Ответить
вирус как бы другой В уряді готуються до можливих нових карантинних обмежень, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8551
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19.08.2021 22:42 Ответить
Йдіть накуй, гниди, а обмеження засуньте собі у сракку. !
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20.08.2021 09:06 Ответить
Вот на курортах никто маски не носит. Там до фонаря ваш карантин.
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19.08.2021 22:17 Ответить
тетка что недавно померла приехавши с турции, могу поспорить, - тоже так думала...
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19.08.2021 22:43 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7265
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19.08.2021 22:18 Ответить
В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям...

Эти дибилы в правительстве больше ни на что не способны... только всё и вся ограничивать и воровать
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19.08.2021 22:19 Ответить
С отдыха поприезжали, капусту потратили, надо как то пополнить карманы, вот и опять распил денег выделенных на ковид.
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19.08.2021 22:24 Ответить
пора правительству вылезать из детских памперсов
а в правительстве только готовятся
постоянно их напяливать
с оглядкой на
воспитателей
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19.08.2021 22:19 Ответить
В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4278
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19.08.2021 22:24 Ответить
министр Кабинета Министров Олег Немчинов

Типичный вор, казнокрад и коррупционер. По его наглой роже видно...
Рожу отьел, что уже почти трескает... Нажраться (навороваться) всё никак не может.
И понятно, что в жизни ничего полезного он не делал и не будет делать... Паразит.
И там в уряде все такие.
В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 9688
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19.08.2021 22:24 Ответить
обычно такие гниды вспоминают о патриотизме после того, как очередной хороший транш удачно уходит из Украины в офшорную зону на Виргинские острова.... В уряді готуються до можливих нових карантинних обмежень, - Немчінов - Цензор.НЕТ 263
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19.08.2021 22:31 Ответить
Ти диви, який вгодований іврєйчик!
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20.08.2021 09:07 Ответить
Без карантину не дадут Аспирину и Фуфломицину Путлера.... В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7825
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19.08.2021 22:30 Ответить
К массовым протестам осенью ЗЕлень готовится.
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19.08.2021 22:36 Ответить
Зеля на второй срок еще метит, но наверное этой осенью его срок закончится.
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19.08.2021 22:39 Ответить
Дивно... Чомусь вірус починає активно діяти саме тоді, коли напруга в середині країни починає зростати... А особливо на передодні незапланованих масових акцій, які не подобаються ОПі (як марш ветеранів, патріотів... Особливо тих, що не контролюються ні авакяном, ні іншими тітушководами)
Зате цар хороший! Ну і, звісно, "хужє нє будєт"
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19.08.2021 22:40 Ответить
Я думал, что я один только это заметил. Поддерживаю.
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19.08.2021 22:41 Ответить
5-10 сентября начнется новая волна ковид. Надо только детей в школах в закрытых помещениях собрать и понеслось ! Вот правительство Австралии строит обязательные карантинные объекты !?, официальные лица говорят, что прививка - это "золотой билет к свободе"!?!? Западные общества и Мы тоже забыли о гражданских правах и свободах, прикрываясь пандемией оказались почти эталонами тоталитаризма.... пздц!!! они ох-ели!
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19.08.2021 23:56 Ответить
У Немчинова физиономия типичного партработника. Лицо, как надули пузырем. Еще улыбается, хочет нравиться, добрый такой. И должность у него -- министр кабинета министров! Во как.
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20.08.2021 00:33 Ответить
Интересно -- он поместится в отсек шасси "Геркулеса" ?
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20.08.2021 00:42 Ответить
 
 