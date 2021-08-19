В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов

Правительство готовится к возможному усилению карантинных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Мы готовимся к этому. Во-первых, проводится аналитика по тому, как этот штамм ведет себя в других странах. Во-вторых, у нас действует постановление Кабмина, которое определяет 4 зоны карантина, у нас карантин никто не отменял. Мы сейчас просто по всей стране в зеленой зоне. В случае локальных вспышек будет вводиться желтый, оранжевый или красный уровень опасности", - сказал он.

Также Немчинов рассказал о работе на местах.

"Кроме того, местные госадминистрации и органы местного самоуправления получили указания о продолжении работы по обеспечению больниц кислородом, о том, чтобы привести в порядок все те больничные отделения, которые сейчас были выведены из COVID-больных. Я думаю, что руководители на местах больше заинтересованы в том, чтобы не допустить новых вспышек", - добавил министр Кабмина.

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