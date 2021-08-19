В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов
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Правительство готовится к возможному усилению карантинных ограничений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".
"Мы готовимся к этому. Во-первых, проводится аналитика по тому, как этот штамм ведет себя в других странах. Во-вторых, у нас действует постановление Кабмина, которое определяет 4 зоны карантина, у нас карантин никто не отменял. Мы сейчас просто по всей стране в зеленой зоне. В случае локальных вспышек будет вводиться желтый, оранжевый или красный уровень опасности", - сказал он.
Также Немчинов рассказал о работе на местах.
"Кроме того, местные госадминистрации и органы местного самоуправления получили указания о продолжении работы по обеспечению больниц кислородом, о том, чтобы привести в порядок все те больничные отделения, которые сейчас были выведены из COVID-больных. Я думаю, что руководители на местах больше заинтересованы в том, чтобы не допустить новых вспышек", - добавил министр Кабмина.
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Кому по приколу бегать в масках или ездить на велосипеде - это их дело. Вас это касается??
Эти дибилы в правительстве больше ни на что не способны... только всё и вся ограничивать и воровать
а в правительстве только готовятся
постоянно их напяливать
с оглядкой на
воспитателей
Типичный вор, казнокрад и коррупционер. По его наглой роже видно...
Рожу отьел, что уже почти трескает... Нажраться (навороваться) всё никак не может.
И понятно, что в жизни ничего полезного он не делал и не будет делать... Паразит.
И там в уряде все такие.
Зате цар хороший! Ну і, звісно, "хужє нє будєт"