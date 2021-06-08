Украина утвердит COVID-сертификаты в течение 10-14 дней после Евросоюза, - Немчинов

В правительстве спрогнозировали, когда COVID-сертификаты запустят в Украине. Это произойдет в течение 10-14 дней после того, как их введет Европа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Утвердит Европа и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет вводить", - отметил министр.

По его словам, Европа значительно расширила требования к COVID-сертификату, и он будет нуждаться в достаточно серьезных подзаконных актах чтобы получить доступ к тем или иным реестрам.

"Мы технологически к этому были готовы еще 1,5-2 месяца назад. Но они (ЕС. - Ред.) меняют свои требования при утверждении его (ковид-сертификата. - Ред.)", - добавил Немчинов.

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