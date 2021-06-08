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Украина утвердит COVID-сертификаты в течение 10-14 дней после Евросоюза, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина утвердит COVID-сертификаты в течение 10-14 дней после Евросоюза, - Немчинов

В правительстве спрогнозировали, когда COVID-сертификаты запустят в Украине. Это произойдет в течение 10-14 дней после того, как их введет Европа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Утвердит Европа и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет вводить", - отметил министр.

По его словам, Европа значительно расширила требования к COVID-сертификату, и он будет нуждаться в достаточно серьезных подзаконных актах чтобы получить доступ к тем или иным реестрам.

"Мы технологически к этому были готовы еще 1,5-2 месяца назад. Но они (ЕС. - Ред.) меняют свои требования при утверждении его (ковид-сертификата. - Ред.)", - добавил Немчинов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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В отличии от ЕС, которая вакцинирует только надёжными и проверенными препаратами, Украина применяет всякий сброд, китайский, индийский и пр. Т.е. кто что даст на шару или подешевле. Поэтому на месте ЕС не все украинские сертификаты надо принимать и пускть в ЕС.
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08.06.2021 13:14 Ответить
Жодна з наявних у світі вакцин проти ковіда , не є на сьогодні надьожною і провєрною . А китайська Корнавак визнана ВОЗ . Украина утвердит COVID-сертификаты в течение 10-14 дней после Евросоюза, - Немчинов - Цензор.НЕТ 8228.
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08.06.2021 13:42 Ответить
Весомее по деньгам, ещё и в очереди постоять. Как сертификацией с авто.
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08.06.2021 13:15 Ответить
Работу так и не нашел?😥😥😥🌷🌷🌷
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08.06.2021 13:33 Ответить
По факту, нормальные сертификаты для ЕС будут только у зе-мародеров и их семей. Поскольку пфайзером или корейской астрой кололи только избранных. А китайский фуфломицин, который массово колят населению, не признается в Евросоюзе. Так что зебанариум старается исключительно для себя, а не лошар, которые их выбрали.
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08.06.2021 14:29 Ответить
А когда будет восстановлена высшая мера социальной защиты в отношении тех, кто эти сертификаты введёт в Украине?
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08.06.2021 15:04 Ответить
 
 