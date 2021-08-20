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Зеленський виступить на урочистому засіданні Ради 24 серпня, - Разумков
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Президент України Володимир Зеленський виступить на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 30-річчю незалежності України.
Про це повідомив журналістам у п'ятницю в Києві голова парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наскільки я знаю, він буде на урочистому засіданні 24-го серпня ... і буде виступати", - сказав Разумков.
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