Зеленський виступить на урочистому засіданні Ради 24 серпня, - Разумков

Президент України Володимир Зеленський виступить на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 30-річчю незалежності України.

Про це повідомив журналістам у п'ятницю в Києві голова парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки я знаю, він буде на урочистому засіданні 24-го серпня ... і буде виступати", - сказав Разумков.

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