Зеленский выступит на торжественном заседании Рады 24 августа, - Разумков
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Президент Украины Владимир Зеленский выступит на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-летию независимости Украины.
Об этом сообщил журналистам в пятницу в Киеве председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Насколько я знаю, он будет на торжественном заседании 24-го августа... и будет выступать", - сказал Разумков.
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