Зеленский выступит на торжественном заседании Рады 24 августа, - Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-летию независимости Украины.

Об этом сообщил журналистам в пятницу в Киеве председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Насколько я знаю, он будет на торжественном заседании 24-го августа... и будет выступать", - сказал Разумков.

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