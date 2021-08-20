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Зеленский выступит на торжественном заседании Рады 24 августа, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский выступит на торжественном заседании Рады 24 августа, - Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-летию независимости Украины.

Об этом сообщил журналистам в пятницу в Киеве председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Насколько я знаю, он будет на торжественном заседании 24-го августа... и будет выступать", - сказал Разумков.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
видео с репетиции

Зеленский выступит на торжественном заседании Рады 24 августа, - Разумков - Цензор.НЕТ 5470
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20.08.2021 10:53
+5
Буде щось на кшталт цього виступу.Зеленский выступит на торжественном заседании Рады 24 августа, - Разумков - Цензор.НЕТ 2757
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20.08.2021 10:51
+4
Символ этой недолугой зеленой власти из говна и палок -- это Херсон.

Зеленский выступит на торжественном заседании Рады 24 августа, - Разумков - Цензор.НЕТ 3386
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20.08.2021 10:53
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Буде щось на кшталт цього виступу.Зеленский выступит на торжественном заседании Рады 24 августа, - Разумков - Цензор.НЕТ 2757
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20.08.2021 10:51 Ответить
Зеленський виступить на урочистому засіданні Ради 24 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 2454
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20.08.2021 11:43 Ответить
Зеленський виступить на урочистому засіданні Ради 24 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 9879
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20.08.2021 11:56 Ответить
Зеленський виступить на урочистому засіданні Ради 24 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 1534
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20.08.2021 11:59 Ответить
Зеленский выступит на торжественном заседании Рады 24 августа, - РазумковЗеленский выступит на торжественном заседании Рады 24 августа, - Разумков - Цензор.НЕТ 5673
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20.08.2021 10:52 Ответить
Зеленський виступить на урочистому засіданні Ради 24 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 3293
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20.08.2021 11:44 Ответить
Символ этой недолугой зеленой власти из говна и палок -- это Херсон.

Зеленский выступит на торжественном заседании Рады 24 августа, - Разумков - Цензор.НЕТ 3386
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20.08.2021 10:53 Ответить
Что не делает дурак .....
https://www.youtube.com/watch?v=FEHIU0geiHA
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20.08.2021 10:54 Ответить
как оно могло погнуться об лексус? с такой жесткостью оно в принципе не могло стоять
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20.08.2021 11:17 Ответить
Сопромат в Трускавце не учили. Не успели. Судя по видео, оно должно было быть с внутренним напряжением от натянутых внутри тросов. Но на металле шибко много украли и сэкономили на толщине.
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20.08.2021 11:28 Ответить
Все за що береться зелень перетворюється в балаган.
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20.08.2021 10:55 Ответить
символичное позорище зевласти
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20.08.2021 10:57 Ответить
"Велике будівництво" по зеленому. Символ власти из говна и палок.. Я представляю как начнет сыпаться все налепленное впопыхах под праздник. Главное ведь не результат -- главное картинка с налепкой про "велике".
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20.08.2021 11:26 Ответить
Зеленський виступить на урочистому засіданні Ради 24 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 7453
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20.08.2021 11:52 Ответить
руко#опы зеленые перед праздником подогнали подарочек
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20.08.2021 11:02 Ответить
Зеленский выступит на торжественном заседании Рады 24 августа, - Разумков - Цензор.НЕТ 7360
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20.08.2021 11:06 Ответить
Зеленський виступить на урочистому засіданні Ради 24 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 1027
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20.08.2021 11:53 Ответить
Это весть...
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20.08.2021 11:12 Ответить
У Яныка были двери и венок. У этого шута свои.
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20.08.2021 11:33 Ответить
И что этот обещалкин может сказать, какую очередную лапшу 73% нариду повесить.
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20.08.2021 10:53 Ответить
видео с репетиции

Зеленский выступит на торжественном заседании Рады 24 августа, - Разумков - Цензор.НЕТ 5470
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20.08.2021 10:53 Ответить
А пакетики как в самолёте будут раздавать или со своими приходить?🤢🤮🤧🤯
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20.08.2021 11:07 Ответить
ну слава рогу - а то как же все без его скрипа?
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20.08.2021 11:11 Ответить
втирати лапшу в вуха будуть і Зе, і Разумков. Можливо, і Соболєву нададуть слово... Але Джемільова, Чубарова, Умерова, Чийгоза - проігнорують.
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20.08.2021 11:19 Ответить
Зеленський виступить на урочистому засіданні Ради 24 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 2819
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20.08.2021 11:48 Ответить
Хай іде в сраку зі своїм поздоровленням. Я послухаю його "поздоровлення" тільки з камери суду.
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20.08.2021 11:25 Ответить
не могу видеть, не могу видеть!
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20.08.2021 11:34 Ответить
Зеленський виступить на урочистому засіданні Ради 24 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 9985
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20.08.2021 11:49 Ответить
Феденька , а знаешь почему Первую Ледь Ленку Зельонскую внесли в "Миротворец" как преступницу ? А ?
Зеленський виступить на урочистому засіданні Ради 24 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 8780
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20.08.2021 11:51 Ответить
 
 