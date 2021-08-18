Большой Герб рассмотрят на заседании 24 августа. ДОКУМЕНТ

Спикер Парламента Дмитрий Разумков в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины - 24 августа в 14:20.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в ходе сессии будет рассматриваться проект Закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712).

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