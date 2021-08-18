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Новости Политика Украины
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ВР (28732) герб (117) Зеленский (16563) внеочередное заседание (262) Разумков Дмитрий (1521)

Большой Герб рассмотрят на заседании 24 августа. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Большой Герб рассмотрят на заседании 24 августа. ДОКУМЕНТ

Спикер Парламента Дмитрий Разумков в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины - 24 августа в 14:20.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в ходе сессии будет рассматриваться проект Закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712).

Большой Герб рассмотрят на заседании 24 августа 01

Читайте также: В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+68
Разумков по требованию Зеленского созывает 24 августа внеочередную сессию ВР для утверждения Большого герба Украины, - пресс-секретарь спикера - Цензор.НЕТ 6350
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18.08.2021 17:07
+58
Разумков по требованию Зеленского созывает 24 августа внеочередную сессию ВР для утверждения Большого герба Украины, - пресс-секретарь спикера - Цензор.НЕТ 6572
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18.08.2021 17:02
+54
да что ж такое, ну зачем он вцепился в герб? Зеленский, нам твой стремный герб нафиг не нужен, не трогай наш герб, убери свои руки от него.
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18.08.2021 17:05
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Чи знає хтось, як автори гербу пояснюють 6-кутну зірку зверху. Бо українська (решетилівська) - 8-кутна.
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18.08.2021 20:06 Ответить
Восьмикутна - не "решетилівська" а "віфлеємська"!!! Зірка, що прозвістила народження Христа зійшла не над Решетилівкою, а над Віфлеємом!!! Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера - Цензор.НЕТ 7104
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19.08.2021 08:10 Ответить
Лев какой то французский.
На Да Артаньяна похож.)
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18.08.2021 20:06 Ответить
Ти знаєш що таке "геральдика"? Це "наука символів" А при "символізмі кожен штрих, кожне зображення несе в собі чітко визначене значення Тому і зображення повинні буть чітко визначені, і мать міжнародне значення, щоб герольд, який не розуміє мови людини , яка знаходиться перед ним, чітко зрозумів, хто перед ним стоїть Герб в древні часи заміняв "посвідчення особи"
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19.08.2021 08:16 Ответить
невже знайдеться 300 придурків?
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18.08.2021 20:59 Ответить
Зе так поспішає війти в історію що хоче прийняти оту пародію на герб України будь-що...
але він явно лише просто знову "вляпається"...епічно... Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера - Цензор.НЕТ 2861
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18.08.2021 23:08 Ответить
Великий Герб би може й не поганий був, але що символізує в цьому гербі Киримли як корінний народ України? Нічого? І це перед Кримською платформою...
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18.08.2021 23:36 Ответить
проект Закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712-1)

Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера - Цензор.НЕТ 3350
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19.08.2021 01:06 Ответить
Не майтесь ДУРЬЮ Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера - Цензор.НЕТ 6815

У нас есть УЗНАВАЕМЫЙ И ЛАКОНИЧНЫЙ герб !!!

Спасибо хитрости Кравчука,о принятии компромиссного решения и утверждении ВС малого герба.

Здравомыслящие депутаты - внесите поправку в Конституции и NO проблем
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19.08.2021 05:53 Ответить
Заберіть у наркомана фломастери!
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19.08.2021 06:55 Ответить
...к чему эти условности? Большой герб, в условиях стагнации государственности, это по меньшей мере не больше и не меньше может быть банальным украшением на надгробном камне с надписью : Украина помним. Не тем заняты эти донкихоты, пустомели голимые. Страна переезжает на кладбища, а тут пир во время чумы....
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19.08.2021 07:25 Ответить
Проект даного герба заняв третю позицію в конкурсі. Але при владі недокурок,який намагається все переробити в країні на свій маланський лад. Все робиться по-дитячому,наперекор здорового глузду . Скрізь іде порушення Конституції,законів.Це "по більшовицькі"---ми все зруйнуємо і побудуємо нове,своє.Це ж ми вже проходили,коли кухарка може правити державою,а в нас зараз правлять жадні брехливі. маланці.
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19.08.2021 08:25 Ответить
пистец... внеочередное!!! одного герба мало других проблем нет..... срочно!!! всем!всем!всем!
великою радостью полны небеса мы просто рыдаем от щастя..... дэбилыблть
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19.08.2021 08:46 Ответить
Вахтанг Кіпіані:

Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка.

Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.
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19.08.2021 10:29 Ответить
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