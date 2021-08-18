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Большой Герб рассмотрят на заседании 24 августа. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер Парламента Дмитрий Разумков в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины - 24 августа в 14:20.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в ходе сессии будет рассматриваться проект Закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712).
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На Да Артаньяна похож.)
але він явно лише просто знову "вляпається"...епічно...
У нас есть УЗНАВАЕМЫЙ И ЛАКОНИЧНЫЙ герб !!!
Спасибо хитрости Кравчука,о принятии компромиссного решения и утверждении ВС малого герба.
Здравомыслящие депутаты - внесите поправку в Конституции и NO проблем
великою радостью полны небеса мы просто рыдаем от щастя..... дэбилыблть
Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка.
Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.