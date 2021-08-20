Перше в Україні сховище відходів ядерного палива

На честь 30-річного ювілею незалежності нашої країни на території Чорнобильської зони відчуження відкриється перше Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Подібного об'єкта в Україні не було і це стане ще один кроком на світову арену, забезпечить енергонезалежність і безпеку. Щорічно витрачалося приблизно $200 млн на транспортування і зберігання відходів ядерного палива на території Росії. Після завершення будівництва ЦСВЯП "Енергоатом" зможе відмовитися від послуг сусідів і зберегти пристойну суму грошей, яку влада України зможе вкласти на технологічний розвиток атомних станцій.

13 серпня 2021 року Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ) видала сертифікат про відповідність закінченого будівництва першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) проєктній документації. Цим сертифікатом ДАБІ також підтвердила готовність об'єкта до експлуатації.

Будівництвом ЦСВЯП займалася українська компанія БК "КБР" і концерн NESTRA.

Через стислі терміни компанія виконувала роботи в 3 зміни. Щодня не об'єкті перебувало понад 400 осіб. За цей час були налагоджені такі складні системи, як:

Система радіаційного контролю;

Система контролю управління ЦСВЯП;

Системи комутаторної і радіорелейного зв'язку та інші роботи.

Також на замовлення БК "КБР" був виготовлений Універсальний мобільний тягач на комбінованому ходу. Цей єдиний в Україні тягач буде доставляти паливо з АЕС у ЦСВЯП. Унікальність тягача в тому, що він може пересуватися як залізницею, так і звичайними дорогами. Аналоги таким тягачам є лише в Німеччині та США.

Нагадаємо, що будівництво сховища почалося в 2017 році компанією Максима Микитася "Укрбуд", яка неодноразово відтягувала терміни здачі робіт, а також через постійне завищення цін компанію відсторонили від будівництва наприкінці 2020 року. Нині цією справою займається НАБУ.

Після вдалих випробувань і завершення остаточних робіт зі сховищем об'єкт представлять. На 24 серпня вже заплановано відкриття самого ЦСВЯП. Це стане ще однією знаковою подією, на честь річниці незалежності України.

Основні напрями діяльності БК "КБР": проєктування об'єктів, монолітні роботи, монтаж фасадів та інженерних мереж, реконструкції будь-якої складності, капітальні ремонти, будівництво багатоквартирних будинків. Об'єкти компанії: Державна податкова служба України (ДПС), Інститут Серця МОЗ України, Київський зоопарк, Державне бюро розслідувань, Центр інноваційних медичних технологій НАН України та ін.

Новина публікується на правах реклами