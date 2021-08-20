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ядерне паливо (28) ядерні відходи (31)

Перше в Україні сховище відходів ядерного палива

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На честь 30-річного ювілею незалежності нашої країни на території Чорнобильської зони відчуження відкриється перше Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Перше в Україні сховище відходів ядерного палива 01

Подібного об'єкта в Україні не було і це стане ще один кроком на світову арену, забезпечить енергонезалежність і безпеку. Щорічно витрачалося приблизно $200 млн на транспортування і зберігання відходів ядерного палива на території Росії. Після завершення будівництва ЦСВЯП "Енергоатом" зможе відмовитися від послуг сусідів і зберегти пристойну суму грошей, яку влада України зможе вкласти на технологічний розвиток атомних станцій.

Перше в Україні сховище відходів ядерного палива 02

13 серпня 2021 року Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ) видала сертифікат про відповідність закінченого будівництва першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) проєктній документації. Цим сертифікатом ДАБІ також підтвердила готовність об'єкта до експлуатації.

Будівництвом ЦСВЯП займалася українська компанія БК "КБР" і концерн NESTRA.

Через стислі терміни компанія виконувала роботи в 3 зміни. Щодня не об'єкті перебувало понад 400 осіб. За цей час були налагоджені такі складні системи, як:

  • Система радіаційного контролю;
  • Система контролю управління ЦСВЯП;
  • Системи комутаторної і радіорелейного зв'язку та інші роботи.

Також на замовлення БК "КБР" був виготовлений Універсальний мобільний тягач на комбінованому ходу. Цей єдиний в Україні тягач буде доставляти паливо з АЕС у ЦСВЯП. Унікальність тягача в тому, що він може пересуватися як залізницею, так і звичайними дорогами. Аналоги таким тягачам є лише в Німеччині та США.

Перше в Україні сховище відходів ядерного палива 03

Нагадаємо, що будівництво сховища почалося в 2017 році компанією Максима Микитася "Укрбуд", яка неодноразово відтягувала терміни здачі робіт, а також через постійне завищення цін компанію відсторонили від будівництва наприкінці 2020 року. Нині цією справою займається НАБУ.

Після вдалих випробувань і завершення остаточних робіт зі сховищем об'єкт представлять. На 24 серпня вже заплановано відкриття самого ЦСВЯП. Це стане ще однією знаковою подією, на честь річниці незалежності України.

Перше в Україні сховище відходів ядерного палива 04

Основні напрями діяльності БК "КБР": проєктування об'єктів, монолітні роботи, монтаж фасадів та інженерних мереж, реконструкції будь-якої складності, капітальні ремонти, будівництво багатоквартирних будинків. Об'єкти компанії: Державна податкова служба України (ДПС), Інститут Серця МОЗ України, Київський зоопарк, Державне бюро розслідувань, Центр інноваційних медичних технологій НАН України та ін.

Новина публікується на правах реклами

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Топ коментарі
+4
Сразу вспомнился Голобородько, который "героически" отказывался строить хранилище отходов!
😁
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20.08.2021 19:09
+3
Раньше у зебобиков была одна голова. Теперь будет еще и хвост. Наверное, это для того, чтобы лучше думать...
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20.08.2021 18:41
+3
Це звісно добре, але не треба підгоняти відкриття до конкретних дат. Головне, все зробити якісно і надійно.
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20.08.2021 19:54
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Раньше у зебобиков была одна голова. Теперь будет еще и хвост. Наверное, это для того, чтобы лучше думать...
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20.08.2021 18:41 Відповісти
Первое в Украине хранилище отходов ядерного топлива - Цензор.НЕТ 8062
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20.08.2021 18:43 Відповісти
Хвостов на всех хватит?
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20.08.2021 18:45 Відповісти
По одному хватит точно. Все ведь зависит от к-ва зарытых бочек. Возможно хватит и на два.
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20.08.2021 18:49 Відповісти
Тягач понятно...и по жд тянет и по дорогам...а платформа на которой отходы она как??
Или перегружать надо?? Тогда в чем смысл такого тягача??
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20.08.2021 18:44 Відповісти
Да. Тот же вопрос.
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20.08.2021 19:18 Відповісти
Славик че-то я очкую от такой новости...и про экономию тоже очень понравилось!!!!
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20.08.2021 18:46 Відповісти
встречное предложение - все продукты, которые продажные шкуры захотят экспортировать на рашу..... должны сначала похраниться в этом хранилище ))))) ну хоть чуток...для цимуса )))
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20.08.2021 18:55 Відповісти
Первое в Украине хранилище компонетов для изготовления "грязных бомб" Первое в Украине хранилище отходов ядерного топлива - Цензор.НЕТ 4780
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20.08.2021 19:02 Відповісти
Цинічно, але прагматично. І каци повинні це знати.
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21.08.2021 07:46 Відповісти
ЭТО хорошая новость ! В этой зоне еще много чего можно построить ( вдали от любопытных глаз...) , там для физиков самое место.
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20.08.2021 19:05 Відповісти
Давно там пора засекреченную лабораторию построить для изготовления ядерного оружия. Вопрос только в одном:способна ли спецслужба Украины обеспечить полную конфединциальность чтобы не было утечки и даже ЦРУ или ГРУ не смогли узнать об этом. Если это будет возможно,если спецслужба Украины способна на такую качественную работу-значит я спокоен за будушее и бнзопасность Украины.
ПС а грязную бомбу-ее и делать не нужно:просто в головку крылатой ракеты насыпать ОЯТ и небольшой тротиловый взрыватель-для распыления. Ну и существующие крылатые ракеты Украины переделасть с дальности 300 на дальность 1000-1500 км. Чтобы гарантированно доставали до Москвы и Петербурга-рашкинские имперцы сращзу успокоятся зная что у украины есть 50-100 таких ракет на пдвижных платформах которые перемещаются вдоль границы и которые из-за этого сложно обнаружить и упреждающе-ликвидировать.
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21.08.2021 11:11 Відповісти
Сразу вспомнился Голобородько, который "героически" отказывался строить хранилище отходов!
😁
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20.08.2021 19:09 Відповісти
В сИрИале такой храбрый был... так браво МВФ нах ..посылал...А в жизни такэ, що только по фонтанам гаразд прыгать...Одним словом Актеришко..
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20.08.2021 19:13 Відповісти
Це звісно добре, але не треба підгоняти відкриття до конкретних дат. Головне, все зробити якісно і надійно.
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20.08.2021 19:54 Відповісти
Да, потому что 4-й блок уже погоняли к празднику, потом пожаром вылезло.
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20.08.2021 21:03 Відповісти
Еще при Кучме два НИИ в Харькове вели работы. Одно НИИ разрабатывало ядерный реактор нового поколения. Второе НИИ создавало для него топливо. Работали, в том числе, на гранды от США. Так вот новое ядерное топливо, как раз и планировалось создавать из нынешнего отработанного!!!
Потом, при Януковиче, во время Харьковского договорняка, договорились продать оба эти НИИ в РФ, вот только Янукович сам же позже и тормознул продажу.
Что там было дальше - информации нет. Возможно что работы остановили, что часть ученых РФ всё же перекупила. Но то, что всё же построили у себя хранилище ядерных отходов, вселяет некую долю оптимизма...
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20.08.2021 21:07 Відповісти
Ага, ПЕРВОЕ хранилище ... а лесополоса от института Физики до Феофании усыпанная захоронками отходов Института Ядерной Физики это так, репетиции ...
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20.08.2021 23:24 Відповісти
Украина должна восстановить свой статус страны с ядерным оружием и такое хранилище будет как нельзя кстати для достижения этой цели. Будапештский меморандум не сработал.ь щ
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21.08.2021 02:08 Відповісти
Никакие меморандымы и даже членство в НАТО не обеспечат Украине безопасность. Только собственная армия и оружие. История говорит о том что ни одна страна не спешит убивать своих солдат чтобы обеспечить безопасность другой даже самой дружеской страны. Во 2 мировой войне после нападения Германии на Польшу-союзники формально обьявили войну Германии но ВОЕВАТЬ ОТКАЗАЛИСЬ)))) Точно так-же сделают страны НАТО если Рашка нападет на одну из стран НАТО-они формально обьявят войну но своих солдат воевать в Россию не пошлют-тем более что в НАТО действует дебильный принцип консенсуса и нет единоначалия: и даже одна страна может заблокировать принятие любого решения-более неэффективной организации военного блока и представить себе невозможно))))) У них война на пороге а они как парламент будут неделю согласовывать и уламывать несогласных на решительный военный ответ)) это когда все решают часы и даже минуты)))). Украине нужно ядерное оружие как воздух. И ракеты способные доставить его до Москвы и Петербурга
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21.08.2021 11:19 Відповісти
 
 