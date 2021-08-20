РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
69263 посетителя онлайн
Новости Общество
4330 20
ядерное топливо (51) ядерные отходы (37)

Первое в Украине хранилище отходов ядерного топлива

Новости Цензор.НЕТ Общество

В честь 30-летнего юбилея независимости нашей страны на территории Чернобыльской зоны отчуждения откроется первое Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Первое в Украине хранилище отходов ядерного топлива 01

Подобного объекта в Украине не было и это станет еще один шагом на мировую арену, обеспечит энергонезависимость и безопасность. Ежегодно расходовалось около $200 млн на транспортировку и хранение отходов ядерного топлива на территории России. После завершения строительства ЦХОЯТ, "Энергоатом" сможет отказаться от услуг соседей и сохранить приличную сумму денег, которую власти Украины сможет уложить на технологическое развитие атомных станций.

Первое в Украине хранилище отходов ядерного топлива 02

13 августа 2021 Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) проектной документации. Этим сертификатом ДАБИ также подтвердила готовность объекта к эксплуатации.

Строительством ЦХОЯТ занималась украинская компания БК "КБР" и концерн NESTRA.

Через сжатые сроки компания выполняла работы в 3 смены. Ежедневно не объекте находилось более 400 человек. За это время были налажены такие сложные системы как:

  • Система радиационного контроля;
  • Система контроля управления ЦХОЯТ;
  • Системы коммутаторного и радиорелейной связи и другие работы.

Также, по заказу БК "КБР" был изготовлен Универсальный мобильный тягач на комбинированном ходу. Этот единственный в Украине тягач будет доставлять топливо с АЭС в ЦХОЯТ. Уникальность тягача в том, что он может передвигаться как по железной дороге, так и по обычным дорогам. Аналоги таким тягачам есть только в Германии и США.

Первое в Украине хранилище отходов ядерного топлива 03

Напомним, что строительство хранилища началось в 2017 году компанией Максима Микитася "УкрБуд", которая неоднократно оттягивала сроки сдачи работ, а также через постоянное завышение цен компанию отстранили от строительства в конце 2020 года. Сейчас этим делом занимается НАБУ.

После удачных испытаний и завершения окончательных работ с хранилищем, объект представят. На 24 августа уже запланировано открытие самого ЦХОЯТ. Это станет еще одним знаковым событием, в честь годовщины независимости Украины.

Первое в Украине хранилище отходов ядерного топлива 04

Основные направления деятельности БК "КБР": проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные, строительство многоквартирных домов. Объекты компании: Государственная налоговая служба Украины (ГНС), Институт Сердца МЗ Украины, Киевский зоопарк, Государственное бюро расследований, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.

 Новость публикуется на правах рекламы

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+4
Сразу вспомнился Голобородько, который "героически" отказывался строить хранилище отходов!
😁
показать весь комментарий
20.08.2021 19:09
+3
Раньше у зебобиков была одна голова. Теперь будет еще и хвост. Наверное, это для того, чтобы лучше думать...
показать весь комментарий
20.08.2021 18:41
+3
Це звісно добре, але не треба підгоняти відкриття до конкретних дат. Головне, все зробити якісно і надійно.
показать весь комментарий
20.08.2021 19:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раньше у зебобиков была одна голова. Теперь будет еще и хвост. Наверное, это для того, чтобы лучше думать...
показать весь комментарий
20.08.2021 18:41 Ответить
Первое в Украине хранилище отходов ядерного топлива - Цензор.НЕТ 8062
показать весь комментарий
20.08.2021 18:43 Ответить
Хвостов на всех хватит?
показать весь комментарий
20.08.2021 18:45 Ответить
По одному хватит точно. Все ведь зависит от к-ва зарытых бочек. Возможно хватит и на два.
показать весь комментарий
20.08.2021 18:49 Ответить
Тягач понятно...и по жд тянет и по дорогам...а платформа на которой отходы она как??
Или перегружать надо?? Тогда в чем смысл такого тягача??
показать весь комментарий
20.08.2021 18:44 Ответить
Да. Тот же вопрос.
показать весь комментарий
20.08.2021 19:18 Ответить
Славик че-то я очкую от такой новости...и про экономию тоже очень понравилось!!!!
показать весь комментарий
20.08.2021 18:46 Ответить
встречное предложение - все продукты, которые продажные шкуры захотят экспортировать на рашу..... должны сначала похраниться в этом хранилище ))))) ну хоть чуток...для цимуса )))
показать весь комментарий
20.08.2021 18:55 Ответить
Первое в Украине хранилище компонетов для изготовления "грязных бомб" Первое в Украине хранилище отходов ядерного топлива - Цензор.НЕТ 4780
показать весь комментарий
20.08.2021 19:02 Ответить
Цинічно, але прагматично. І каци повинні це знати.
показать весь комментарий
21.08.2021 07:46 Ответить
ЭТО хорошая новость ! В этой зоне еще много чего можно построить ( вдали от любопытных глаз...) , там для физиков самое место.
показать весь комментарий
20.08.2021 19:05 Ответить
Давно там пора засекреченную лабораторию построить для изготовления ядерного оружия. Вопрос только в одном:способна ли спецслужба Украины обеспечить полную конфединциальность чтобы не было утечки и даже ЦРУ или ГРУ не смогли узнать об этом. Если это будет возможно,если спецслужба Украины способна на такую качественную работу-значит я спокоен за будушее и бнзопасность Украины.
ПС а грязную бомбу-ее и делать не нужно:просто в головку крылатой ракеты насыпать ОЯТ и небольшой тротиловый взрыватель-для распыления. Ну и существующие крылатые ракеты Украины переделасть с дальности 300 на дальность 1000-1500 км. Чтобы гарантированно доставали до Москвы и Петербурга-рашкинские имперцы сращзу успокоятся зная что у украины есть 50-100 таких ракет на пдвижных платформах которые перемещаются вдоль границы и которые из-за этого сложно обнаружить и упреждающе-ликвидировать.
показать весь комментарий
21.08.2021 11:11 Ответить
Сразу вспомнился Голобородько, который "героически" отказывался строить хранилище отходов!
😁
показать весь комментарий
20.08.2021 19:09 Ответить
В сИрИале такой храбрый был... так браво МВФ нах ..посылал...А в жизни такэ, що только по фонтанам гаразд прыгать...Одним словом Актеришко..
показать весь комментарий
20.08.2021 19:13 Ответить
Це звісно добре, але не треба підгоняти відкриття до конкретних дат. Головне, все зробити якісно і надійно.
показать весь комментарий
20.08.2021 19:54 Ответить
Да, потому что 4-й блок уже погоняли к празднику, потом пожаром вылезло.
показать весь комментарий
20.08.2021 21:03 Ответить
Еще при Кучме два НИИ в Харькове вели работы. Одно НИИ разрабатывало ядерный реактор нового поколения. Второе НИИ создавало для него топливо. Работали, в том числе, на гранды от США. Так вот новое ядерное топливо, как раз и планировалось создавать из нынешнего отработанного!!!
Потом, при Януковиче, во время Харьковского договорняка, договорились продать оба эти НИИ в РФ, вот только Янукович сам же позже и тормознул продажу.
Что там было дальше - информации нет. Возможно что работы остановили, что часть ученых РФ всё же перекупила. Но то, что всё же построили у себя хранилище ядерных отходов, вселяет некую долю оптимизма...
показать весь комментарий
20.08.2021 21:07 Ответить
Ага, ПЕРВОЕ хранилище ... а лесополоса от института Физики до Феофании усыпанная захоронками отходов Института Ядерной Физики это так, репетиции ...
показать весь комментарий
20.08.2021 23:24 Ответить
Украина должна восстановить свой статус страны с ядерным оружием и такое хранилище будет как нельзя кстати для достижения этой цели. Будапештский меморандум не сработал.ь щ
показать весь комментарий
21.08.2021 02:08 Ответить
Никакие меморандымы и даже членство в НАТО не обеспечат Украине безопасность. Только собственная армия и оружие. История говорит о том что ни одна страна не спешит убивать своих солдат чтобы обеспечить безопасность другой даже самой дружеской страны. Во 2 мировой войне после нападения Германии на Польшу-союзники формально обьявили войну Германии но ВОЕВАТЬ ОТКАЗАЛИСЬ)))) Точно так-же сделают страны НАТО если Рашка нападет на одну из стран НАТО-они формально обьявят войну но своих солдат воевать в Россию не пошлют-тем более что в НАТО действует дебильный принцип консенсуса и нет единоначалия: и даже одна страна может заблокировать принятие любого решения-более неэффективной организации военного блока и представить себе невозможно))))) У них война на пороге а они как парламент будут неделю согласовывать и уламывать несогласных на решительный военный ответ)) это когда все решают часы и даже минуты)))). Украине нужно ядерное оружие как воздух. И ракеты способные доставить его до Москвы и Петербурга
показать весь комментарий
21.08.2021 11:19 Ответить
 
 