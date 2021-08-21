Люди, які не визнають автокефалії ПЦУ, відмовляються визнавати реальність, - Варфоломій
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Невизнання автокефалії Православної церкви України свідчить про небажання визнавати реальність.
Про це в інтерв'ю Укрінформу перед своїм візитом до України заявив Вселенський патріарх Варфоломій, інформує Цензор.НЕТ.
"Проблема цих людей у тому, що для них важко визнати реальність, або ж вони відмовляються її визнавати. Вони також несвідомі того, що означає автокефалія, так само, як в історії та канонічній практиці - її надання. Російська церква, якій вони прагнуть належати, отримала свій автокефальний та патріарший статус від Вселенського Патріархату", - сказав Варфоломій.
Вселенський патріарх наголосив на тому, що є нелогічним не погоджуватися з канонічним обґрунтуванням автокефалії у випадку Православної церкви України, тоді як для Православної церкви Росії та інших православних церков, яким Вселенський Патріархат надав автокефалію та патріарший статус, його визнавали дійсним.
"Втручання Вселенського Патріархату не є неканонічним, насправді є неканонічним ставити це втручання під сумнів. Очевидно, що вони зовсім не зацікавлені в канонічному порядку, оскільки в нашому випадку вони, очевидно, надають перевагу іноземним інтересам, а не церковним критеріям", - пояснив Варфоломій.
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Він ще й їхній примат... Вожак стаї?
Метросексуал?
Що хтива обiзяна сидить на променистiй колiсницi
І чуха с...аку арфою спiвця, -
Ви зараз же такому мавпофiлу
Ногою бийте в яйця.
Лесь Подерв'янський. Павлік Морозов
Они могут распространять только типичные для российского зомбированного стада желтушно-хамоватые байки о "плохом западном мире" и хвастливо-петушачьи догмы об "особенной высокодуховности русских, в том числе своры путинских бандитов".
При этом делают это под мистическим соусом религиозного мошенничества.
Это как верить не верить, например, в Депутата.
Только депутаты бывают разные: ВР, областной, ... поселковый. Всегда нужно уточнять, какой.
988 - Хрещення Русі
1169 - Захоплення Києва бастардом андрієм боголюбським, перенесення Мітрополіі у . Залiсся, Володимир
1240 - Руйнування Києва Батиєм, відновлення церковного служіння в печерах
1596 - Ліквідування Мітрополії, Брестська унія
1620 - Відновлення Мітрополії гетьманом Сагайдачним, просвітництво Петра Могили
1688 - Підкорення Мітрополії Москві
1700 - Відбудова лаври Іваном Мазепою
1918 - Заснування автокефалії, УНР
1992 - Заснування Київського Патріархату
2019 - Об'єднання помісних церков в ПЦУ
Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України!
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Мне это т рпц-ФСБ эшный сброд , - напоминает митинги ЛГБД.. ...
Никто их не трогает , дажэ в ихнию сторону смотреть не хотят , . А они митинги обижэные устраиваю.. . Так жэ как и защитники ЫЗЫКА.. .
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Да и думаю с одного центра КУРРИРУЕТЬСЯ ! . ..
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