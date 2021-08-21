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Люди, які не визнають автокефалії ПЦУ, відмовляються визнавати реальність, - Варфоломій

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Люди, які не визнають автокефалії ПЦУ, відмовляються визнавати реальність, - Варфоломій

Невизнання автокефалії Православної церкви України свідчить про небажання визнавати реальність.

Про це в інтерв'ю Укрінформу перед своїм візитом до України заявив Вселенський патріарх Варфоломій, інформує Цензор.НЕТ.

"Проблема цих людей у тому, що для них важко визнати реальність, або ж вони відмовляються її визнавати. Вони також несвідомі того, що означає автокефалія, так само, як в історії та канонічній практиці - її надання. Російська церква, якій вони прагнуть належати, отримала свій автокефальний та патріарший статус від Вселенського Патріархату", - сказав Варфоломій.

Вселенський патріарх наголосив на тому, що є нелогічним не погоджуватися з канонічним обґрунтуванням автокефалії у випадку Православної церкви України, тоді як для Православної церкви Росії та інших православних церков, яким Вселенський Патріархат надав автокефалію та патріарший статус, його визнавали дійсним.

Також дивіться: Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій. ФОТОрепортаж

"Втручання Вселенського Патріархату не є неканонічним, насправді є неканонічним ставити це втручання під сумнів. Очевидно, що вони зовсім не зацікавлені в канонічному порядку, оскільки в нашому випадку вони, очевидно, надають перевагу іноземним інтересам, а не церковним критеріям", - пояснив Варфоломій.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Люди верящие в северный шаманат ФСБ РФ являются еретиками и им уготовано место в аду!
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21.08.2021 00:53
+30
Дивилася док.фільм «Архіви Ватикану».Уявляєте,85 км!!стелажів з архівними документами.Незважаючи на те,що за Наполеона,цей архів був вивезений в Париж,де багато документів було погублено і понищено,цей архів є найбільшим в світі.І якщо врахувати,що документи в цей архів почали збирати ще з 7століття,то,я собі так думаю,там мають бути і документи з інформацією про хрещення Києва.І хоча,Київ хрестив Константинопіль,а не Рим,проте на 988 рік розколу на східний і західний обряди ще не було,Церква на той момент ще була єдиною,тому ці документи,напевно,у Ватікані і зберігаються.Ось,класно би було,почитати таку справжню інформацію,про це наше хрещення,а не «нерукотворні фантазії»літописців на службі у російських царів.
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21.08.2021 01:45
+24
В отношении кацапни это констатация давно известного факта.
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21.08.2021 00:57
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Люди верящие в северный шаманат ФСБ РФ являются еретиками и им уготовано место в аду!
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21.08.2021 00:53 Відповісти
В отношении кацапни это констатация давно известного факта.
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21.08.2021 00:57 Відповісти
Дивилася док.фільм «Архіви Ватикану».Уявляєте,85 км!!стелажів з архівними документами.Незважаючи на те,що за Наполеона,цей архів був вивезений в Париж,де багато документів було погублено і понищено,цей архів є найбільшим в світі.І якщо врахувати,що документи в цей архів почали збирати ще з 7століття,то,я собі так думаю,там мають бути і документи з інформацією про хрещення Києва.І хоча,Київ хрестив Константинопіль,а не Рим,проте на 988 рік розколу на східний і західний обряди ще не було,Церква на той момент ще була єдиною,тому ці документи,напевно,у Ватікані і зберігаються.Ось,класно би було,почитати таку справжню інформацію,про це наше хрещення,а не «нерукотворні фантазії»літописців на службі у російських царів.
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21.08.2021 01:45 Відповісти
вы дуже глибоко копаете, шановна, - приемно бачiти небайдужу людину...
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21.08.2021 05:59 Відповісти
як вы киянка - зайдiть на Володимирську гiрку - там i ваши i моi пiд ногами....
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21.08.2021 06:03 Відповісти
Тільки не "Константинопіль", а "Константинополь".
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21.08.2021 10:25 Відповісти
зеленые с кацапней, а ну бегом завыли за термос
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21.08.2021 03:19 Відповісти
Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 2972
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21.08.2021 07:18 Відповісти
В признании автокефалии ПЦУ гундяевскими сектантами РПЦ ФСБ нет никакой необходимости...
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21.08.2021 06:59 Відповісти
І тому для них кацапський патріархат краще??
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21.08.2021 08:48 Відповісти
Від критики й підйобок у бік томосу та релігії загалом - до зустрічі з Варфоломієм і супутніх явищ минуло якихось 2 роки.

Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 5175
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21.08.2021 07:17 Відповісти
А шо, этому обрезанному дрыщу Тора не запрещает общаться с иноверцами?
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21.08.2021 07:39 Відповісти
Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 9857
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21.08.2021 07:42 Відповісти
"Он молодой і бистро учітся"
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21.08.2021 10:04 Відповісти
Нічьо не знаєм,наш прімат,-метрополітен Онуфрій !
Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 8255
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21.08.2021 07:23 Відповісти
Наш примат метрополітен онуфрій...****.. Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 9442

Він ще й їхній примат... Вожак стаї?

Метросексуал?
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21.08.2021 07:28 Відповісти
Неее, тупая дресированная попом Гундяем обезьяна.
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21.08.2021 07:37 Відповісти
примат в смысле обезьяна
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21.08.2021 16:03 Відповісти
Ваш Онуфрій? Який стосунок він має до Вашої теперішньої країни прожівання?
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21.08.2021 17:11 Відповісти
Where in the States are you from?
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21.08.2021 17:34 Відповісти
Якщо хтось скаже вам,
Що хтива обiзяна сидить на променистiй колiсницi
І чуха с...аку арфою спiвця, -
Ви зараз же такому мавпофiлу
Ногою бийте в яйця.

Лесь Подерв'янський. Павлік Морозов
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21.08.2021 08:47 Відповісти
В мене така сусідка і на то нема ради.
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21.08.2021 10:08 Відповісти
Московитские воши в Украине развязали разнузданную антиукраинскую агиткомпанию по всем пабликам.
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21.08.2021 07:54 Відповісти
Попы московского подчинения - это подобие диверсантов фашистских путинских бандитов и его своры отмороженных вертухаев шовинистической, ксенофобской, злобно-милитаристской пропаганды.
Они могут распространять только типичные для российского зомбированного стада желтушно-хамоватые байки о "плохом западном мире" и хвастливо-петушачьи догмы об "особенной высокодуховности русских, в том числе своры путинских бандитов".
При этом делают это под мистическим соусом религиозного мошенничества.
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21.08.2021 08:03 Відповісти
Реальности в церквях нет, успокойтесь. Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 2223
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21.08.2021 08:08 Відповісти
так, вона в компіграшках.
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21.08.2021 08:57 Відповісти
То не люди, то кацапи.
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21.08.2021 09:04 Відповісти
Как можно верить или не верить в Автокефалию??
Это как верить не верить, например, в Депутата.
Только депутаты бывают разные: ВР, областной, ... поселковый. Всегда нужно уточнять, какой.
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21.08.2021 09:17 Відповісти
А де в статті було про віру в автокефалію, кацапе?
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21.08.2021 10:27 Відповісти
Раскол начался, когда киевского митрополита Исидора силой убрали с места и провели синод в Москве.
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21.08.2021 11:09 Відповісти
Надо таки обязательно называть вещи своими именами этих фсбэшных попов как и ест РПЦ , и всё встанет на своё место !
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21.08.2021 12:00 Відповісти
Історія церкви - історія України-Русi.


988 - Хрещення Русі
1169 - Захоплення Києва бастардом андрієм боголюбським, перенесення Мітрополіі у . Залiсся, Володимир
1240 - Руйнування Києва Батиєм, відновлення церковного служіння в печерах
1596 - Ліквідування Мітрополії, Брестська унія
1620 - Відновлення Мітрополії гетьманом Сагайдачним, просвітництво Петра Могили
1688 - Підкорення Мітрополії Москві
1700 - Відбудова лаври Іваном Мазепою
1918 - Заснування автокефалії, УНР
1992 - Заснування Київського Патріархату
2019 - Об'єднання помісних церков в ПЦУ
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21.08.2021 14:21 Відповісти


Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України!
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21.08.2021 14:41 Відповісти
Под Радой сборище противников визита Варфоломея.


.


Мне это т рпц-ФСБ эшный сброд , - напоминает митинги ЛГБД.. ...


Никто их не трогает , дажэ в ихнию сторону смотреть не хотят , . А они митинги обижэные устраиваю.. . Так жэ как и защитники ЫЗЫКА.. .
.
Да и думаю с одного центра КУРРИРУЕТЬСЯ ! . ..


.


??
...........................................
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21.08.2021 14:52 Відповісти
Да вообще не стоило даже это комментировать Патриарху Вселенскому Варфоломею. Каноны(церковные законы) в церкви не меняют! На этом и держится Вера! Ведь Варфоломей возглавляет Первую Среди Равных! Это абсолютно изначально. И вяканье из под подворотни всяких---не знающих даже базовых ценностей Слова Божьего только усугубляют их же ничтожное существо. Это про таких сказано в Писании---..Прости их Господи---не знают что творят... . А совсем недавно появилась иная формулировка про таких и очень вдалая---*вы или трусы оденьте---или крест снимите*.
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21.08.2021 17:55 Відповісти
 
 