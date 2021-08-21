Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Непризнание автокефалии Православной церкви Украины свидетельствует о нежелании признавать реальность.
Об этом в интервью Укринформу перед своим визитом в Украину заявил Вселенский патриарх Варфоломей, информирует Цензор.НЕТ.
"Проблема этих людей в том, что для них трудно признать реальность, или же они отказываются ее признавать. Они также не осознают того, что означает автокефалия, так же, как в истории и канонической практике - ее предоставление. Русская церковь, которой они стремятся принадлежать, получила свой автокефальный и патриарший статус от Вселенского Патриархата ", - сказал Варфоломей.
Вселенский патриарх отметил, что нелогично не соглашаться с каноническим обоснованием автокефалии в случае Православной церкви Украины, тогда как для Православной церкви России и других православных церквей, которым Вселенский Патриархат предоставил автокефалию и патриарший статус, его признавали действительным.
"Вмешательство Вселенского Патриархата не является неканоническим, на самом деле неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Очевидно, что они совсем не заинтересованы в каноническом порядке, поскольку в нашем случае они, очевидно, предпочитают иностранные интересам, а не церковные критерии ", - пояснил Варфоломей.
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Він ще й їхній примат... Вожак стаї?
Метросексуал?
Що хтива обiзяна сидить на променистiй колiсницi
І чуха с...аку арфою спiвця, -
Ви зараз же такому мавпофiлу
Ногою бийте в яйця.
Лесь Подерв'янський. Павлік Морозов
Они могут распространять только типичные для российского зомбированного стада желтушно-хамоватые байки о "плохом западном мире" и хвастливо-петушачьи догмы об "особенной высокодуховности русских, в том числе своры путинских бандитов".
При этом делают это под мистическим соусом религиозного мошенничества.
Это как верить не верить, например, в Депутата.
Только депутаты бывают разные: ВР, областной, ... поселковый. Всегда нужно уточнять, какой.
988 - Хрещення Русі
1169 - Захоплення Києва бастардом андрієм боголюбським, перенесення Мітрополіі у . Залiсся, Володимир
1240 - Руйнування Києва Батиєм, відновлення церковного служіння в печерах
1596 - Ліквідування Мітрополії, Брестська унія
1620 - Відновлення Мітрополії гетьманом Сагайдачним, просвітництво Петра Могили
1688 - Підкорення Мітрополії Москві
1700 - Відбудова лаври Іваном Мазепою
1918 - Заснування автокефалії, УНР
1992 - Заснування Київського Патріархату
2019 - Об'єднання помісних церков в ПЦУ
Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України!
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Мне это т рпц-ФСБ эшный сброд , - напоминает митинги ЛГБД.. ...
Никто их не трогает , дажэ в ихнию сторону смотреть не хотят , . А они митинги обижэные устраиваю.. . Так жэ как и защитники ЫЗЫКА.. .
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Да и думаю с одного центра КУРРИРУЕТЬСЯ ! . ..
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