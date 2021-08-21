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Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей

Непризнание автокефалии Православной церкви Украины свидетельствует о нежелании признавать реальность.

Об этом в интервью Укринформу перед своим визитом в Украину заявил Вселенский патриарх Варфоломей, информирует Цензор.НЕТ.

"Проблема этих людей в том, что для них трудно признать реальность, или же они отказываются ее признавать. Они также не осознают того, что означает автокефалия, так же, как в истории и канонической практике - ее предоставление. Русская церковь, которой они стремятся принадлежать, получила свой автокефальный и патриарший статус от Вселенского Патриархата ", - сказал Варфоломей.

Вселенский патриарх отметил, что нелогично не соглашаться с каноническим обоснованием автокефалии в случае Православной церкви Украины, тогда как для Православной церкви России и других православных церквей, которым Вселенский Патриархат предоставил автокефалию и патриарший статус, его признавали действительным.

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"Вмешательство Вселенского Патриархата не является неканоническим, на самом деле неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Очевидно, что они совсем не заинтересованы в каноническом порядке, поскольку в нашем случае они, очевидно, предпочитают иностранные интересам, а не церковные критерии ", - пояснил Варфоломей.

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Топ комментарии
+35
Люди верящие в северный шаманат ФСБ РФ являются еретиками и им уготовано место в аду!
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21.08.2021 00:53
+30
Дивилася док.фільм «Архіви Ватикану».Уявляєте,85 км!!стелажів з архівними документами.Незважаючи на те,що за Наполеона,цей архів був вивезений в Париж,де багато документів було погублено і понищено,цей архів є найбільшим в світі.І якщо врахувати,що документи в цей архів почали збирати ще з 7століття,то,я собі так думаю,там мають бути і документи з інформацією про хрещення Києва.І хоча,Київ хрестив Константинопіль,а не Рим,проте на 988 рік розколу на східний і західний обряди ще не було,Церква на той момент ще була єдиною,тому ці документи,напевно,у Ватікані і зберігаються.Ось,класно би було,почитати таку справжню інформацію,про це наше хрещення,а не «нерукотворні фантазії»літописців на службі у російських царів.
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21.08.2021 01:45
+24
В отношении кацапни это констатация давно известного факта.
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21.08.2021 00:57
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Люди верящие в северный шаманат ФСБ РФ являются еретиками и им уготовано место в аду!
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21.08.2021 00:53 Ответить
В отношении кацапни это констатация давно известного факта.
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21.08.2021 00:57 Ответить
Дивилася док.фільм «Архіви Ватикану».Уявляєте,85 км!!стелажів з архівними документами.Незважаючи на те,що за Наполеона,цей архів був вивезений в Париж,де багато документів було погублено і понищено,цей архів є найбільшим в світі.І якщо врахувати,що документи в цей архів почали збирати ще з 7століття,то,я собі так думаю,там мають бути і документи з інформацією про хрещення Києва.І хоча,Київ хрестив Константинопіль,а не Рим,проте на 988 рік розколу на східний і західний обряди ще не було,Церква на той момент ще була єдиною,тому ці документи,напевно,у Ватікані і зберігаються.Ось,класно би було,почитати таку справжню інформацію,про це наше хрещення,а не «нерукотворні фантазії»літописців на службі у російських царів.
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21.08.2021 01:45 Ответить
вы дуже глибоко копаете, шановна, - приемно бачiти небайдужу людину...
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21.08.2021 05:59 Ответить
як вы киянка - зайдiть на Володимирську гiрку - там i ваши i моi пiд ногами....
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21.08.2021 06:03 Ответить
Тільки не "Константинопіль", а "Константинополь".
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21.08.2021 10:25 Ответить
зеленые с кацапней, а ну бегом завыли за термос
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21.08.2021 03:19 Ответить
Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 2972
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21.08.2021 07:18 Ответить
В признании автокефалии ПЦУ гундяевскими сектантами РПЦ ФСБ нет никакой необходимости...
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21.08.2021 06:59 Ответить
І тому для них кацапський патріархат краще??
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21.08.2021 08:48 Ответить
Від критики й підйобок у бік томосу та релігії загалом - до зустрічі з Варфоломієм і супутніх явищ минуло якихось 2 роки.

Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 5175
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21.08.2021 07:17 Ответить
А шо, этому обрезанному дрыщу Тора не запрещает общаться с иноверцами?
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21.08.2021 07:39 Ответить
Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 9857
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21.08.2021 07:42 Ответить
"Он молодой і бистро учітся"
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21.08.2021 10:04 Ответить
Нічьо не знаєм,наш прімат,-метрополітен Онуфрій !
Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 8255
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21.08.2021 07:23 Ответить
Наш примат метрополітен онуфрій...****.. Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 9442

Він ще й їхній примат... Вожак стаї?

Метросексуал?
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21.08.2021 07:28 Ответить
Неее, тупая дресированная попом Гундяем обезьяна.
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21.08.2021 07:37 Ответить
примат в смысле обезьяна
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21.08.2021 16:03 Ответить
Ваш Онуфрій? Який стосунок він має до Вашої теперішньої країни прожівання?
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21.08.2021 17:11 Ответить
Where in the States are you from?
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21.08.2021 17:34 Ответить
Якщо хтось скаже вам,
Що хтива обiзяна сидить на променистiй колiсницi
І чуха с...аку арфою спiвця, -
Ви зараз же такому мавпофiлу
Ногою бийте в яйця.

Лесь Подерв'янський. Павлік Морозов
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21.08.2021 08:47 Ответить
В мене така сусідка і на то нема ради.
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21.08.2021 10:08 Ответить
Московитские воши в Украине развязали разнузданную антиукраинскую агиткомпанию по всем пабликам.
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21.08.2021 07:54 Ответить
Попы московского подчинения - это подобие диверсантов фашистских путинских бандитов и его своры отмороженных вертухаев шовинистической, ксенофобской, злобно-милитаристской пропаганды.
Они могут распространять только типичные для российского зомбированного стада желтушно-хамоватые байки о "плохом западном мире" и хвастливо-петушачьи догмы об "особенной высокодуховности русских, в том числе своры путинских бандитов".
При этом делают это под мистическим соусом религиозного мошенничества.
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21.08.2021 08:03 Ответить
Реальности в церквях нет, успокойтесь. Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 2223
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21.08.2021 08:08 Ответить
так, вона в компіграшках.
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21.08.2021 08:57 Ответить
То не люди, то кацапи.
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21.08.2021 09:04 Ответить
Как можно верить или не верить в Автокефалию??
Это как верить не верить, например, в Депутата.
Только депутаты бывают разные: ВР, областной, ... поселковый. Всегда нужно уточнять, какой.
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21.08.2021 09:17 Ответить
А де в статті було про віру в автокефалію, кацапе?
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21.08.2021 10:27 Ответить
Раскол начался, когда киевского митрополита Исидора силой убрали с места и провели синод в Москве.
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21.08.2021 11:09 Ответить
Надо таки обязательно называть вещи своими именами этих фсбэшных попов как и ест РПЦ , и всё встанет на своё место !
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21.08.2021 12:00 Ответить
Історія церкви - історія України-Русi.


988 - Хрещення Русі
1169 - Захоплення Києва бастардом андрієм боголюбським, перенесення Мітрополіі у . Залiсся, Володимир
1240 - Руйнування Києва Батиєм, відновлення церковного служіння в печерах
1596 - Ліквідування Мітрополії, Брестська унія
1620 - Відновлення Мітрополії гетьманом Сагайдачним, просвітництво Петра Могили
1688 - Підкорення Мітрополії Москві
1700 - Відбудова лаври Іваном Мазепою
1918 - Заснування автокефалії, УНР
1992 - Заснування Київського Патріархату
2019 - Об'єднання помісних церков в ПЦУ
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21.08.2021 14:21 Ответить


Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України!
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21.08.2021 14:41 Ответить
Под Радой сборище противников визита Варфоломея.


.


Мне это т рпц-ФСБ эшный сброд , - напоминает митинги ЛГБД.. ...


Никто их не трогает , дажэ в ихнию сторону смотреть не хотят , . А они митинги обижэные устраиваю.. . Так жэ как и защитники ЫЗЫКА.. .
.
Да и думаю с одного центра КУРРИРУЕТЬСЯ ! . ..


.


??
...........................................
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21.08.2021 14:52 Ответить
Да вообще не стоило даже это комментировать Патриарху Вселенскому Варфоломею. Каноны(церковные законы) в церкви не меняют! На этом и держится Вера! Ведь Варфоломей возглавляет Первую Среди Равных! Это абсолютно изначально. И вяканье из под подворотни всяких---не знающих даже базовых ценностей Слова Божьего только усугубляют их же ничтожное существо. Это про таких сказано в Писании---..Прости их Господи---не знают что творят... . А совсем недавно появилась иная формулировка про таких и очень вдалая---*вы или трусы оденьте---или крест снимите*.
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21.08.2021 17:55 Ответить
 
 