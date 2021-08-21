УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12976 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Захоплення влади в Афганістані
2 060 11
Афганістан (450) Талібан (136) евакуація (1928) Нуланд (157) Кулеба Дмитро (3184)

Кулеба і Нуланд обговорили евакуацію українців з Афганістану

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кулеба і Нуланд обговорили евакуацію українців з Афганістану

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Сторони домовилися взаємодіяти для здійснення подальших етапів евакуації громадян України з Афганістану в пріоритетному порядку", - наголошується в повідомленні.

Також "співрозмовники окремо обговорили підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки" і висловили взаємне переконання в тому, що "візит буде успішним і результативним".

Читайте також: У нас є оперативні контакти з "Талібаном", але це не має стосунку до політичних переговорів, - фон дер Ляєн
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Нуланд выразила восхищение?
показати весь коментар
21.08.2021 18:17
+2
Усіх афганців в Україну й журналістами повлаштовувати, а потім до Мустафи в Укроборонпром байдикувати.
показати весь коментар
21.08.2021 18:35
+1
Що досі не евакуювали ?ну головне ,що братани якоїсь там режесерці в безпеці ...да ,зекретіни?
показати весь коментар
21.08.2021 18:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що досі не евакуювали ?ну головне ,що братани якоїсь там режесерці в безпеці ...да ,зекретіни?
показати весь коментар
21.08.2021 18:16 Відповісти
Зірковий час для Кулеби, хто-хто а Нуланд в курсє шо такоє МЗС України зараз ... за Єрмакововчиних часів...
показати весь коментар
21.08.2021 19:05 Відповісти
Нуланд выразила восхищение?
показати весь коментар
21.08.2021 18:17 Відповісти
Усіх афганців в Україну й журналістами повлаштовувати, а потім до Мустафи в Укроборонпром байдикувати.
показати весь коментар
21.08.2021 18:35 Відповісти
ну так уже сказали .что готовы принять афганских беженцев
показати весь коментар
21.08.2021 19:03 Відповісти
Один Разговор уже кое , что Значит , - Не палите Зраду, - Усе буде Україна.
показати весь коментар
21.08.2021 18:39 Відповісти
Мрия может за раз забрать 2500 человек,или даже больше,если не на далекое расстояние.
показати весь коментар
21.08.2021 18:59 Відповісти
В три рейси не вмістились ??? Чи їх на кукурузниках вивозять ?
показати весь коментар
21.08.2021 19:19 Відповісти
Вся Україна проти!

Україна вирішила прийняти частину біженців з Афганістану

https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/ukraina-virishila-prijnyati-chastinu-bizhentsiv-z-afganistanu.htm?fbclid=*************************************************************
показати весь коментар
21.08.2021 20:03 Відповісти
В самолётах будет много шпионов, будьте бдительны!
показати весь коментар
21.08.2021 20:37 Відповісти
 
 