Кулеба і Нуланд обговорили евакуацію українців з Афганістану

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Сторони домовилися взаємодіяти для здійснення подальших етапів евакуації громадян України з Афганістану в пріоритетному порядку", - наголошується в повідомленні.

Також "співрозмовники окремо обговорили підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки" і висловили взаємне переконання в тому, що "візит буде успішним і результативним".

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