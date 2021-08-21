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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Захват власти в Афганистане
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Кулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Кулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке", - отмечается в сообщении.

Также "собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки" и выразили взаимное убеждение в том, что "визит будет успешным и результативным".

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Топ комментарии
+2
Нуланд выразила восхищение?
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21.08.2021 18:17
+2
Усіх афганців в Україну й журналістами повлаштовувати, а потім до Мустафи в Укроборонпром байдикувати.
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21.08.2021 18:35
+1
Що досі не евакуювали ?ну головне ,що братани якоїсь там режесерці в безпеці ...да ,зекретіни?
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21.08.2021 18:16
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Що досі не евакуювали ?ну головне ,що братани якоїсь там режесерці в безпеці ...да ,зекретіни?
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21.08.2021 18:16 Ответить
Зірковий час для Кулеби, хто-хто а Нуланд в курсє шо такоє МЗС України зараз ... за Єрмакововчиних часів...
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21.08.2021 19:05 Ответить
Нуланд выразила восхищение?
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21.08.2021 18:17 Ответить
Усіх афганців в Україну й журналістами повлаштовувати, а потім до Мустафи в Укроборонпром байдикувати.
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21.08.2021 18:35 Ответить
ну так уже сказали .что готовы принять афганских беженцев
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21.08.2021 19:03 Ответить
Один Разговор уже кое , что Значит , - Не палите Зраду, - Усе буде Україна.
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21.08.2021 18:39 Ответить
Мрия может за раз забрать 2500 человек,или даже больше,если не на далекое расстояние.
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21.08.2021 18:59 Ответить
В три рейси не вмістились ??? Чи їх на кукурузниках вивозять ?
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21.08.2021 19:19 Ответить
Вся Україна проти!

Україна вирішила прийняти частину біженців з Афганістану

https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/ukraina-virishila-prijnyati-chastinu-bizhentsiv-z-afganistanu.htm?fbclid=*************************************************************
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21.08.2021 20:03 Ответить
В самолётах будет много шпионов, будьте бдительны!
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21.08.2021 20:37 Ответить
 
 