Украинский военно-транспортный самолет вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется, - командование Воздушных сил
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Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ вылетел в субботу из аэропорта Кабул (Афганистан)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом собщает в Фейсбуке командование Воздушных сил ВСУ
"По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан)", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что количество эвакуированных граждан и время возвращении в Украину уточняется.
Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана.
Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.
15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.
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касапы ужэ " зраду" разгоняли ..
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Про це розповів міністр оборони Афганістану генерал Бісмілла Мохаммаді .
"Опір проти терористичних талібів є обов'язковим для кожного з нас", - написав Мохаммаді в твіттрері.
"Райони Пулі-Гесар, Дехі-Салах та Бану в Баглані були захоплені Народними силами опору. Опір ще живий", - додав міністр оборони, який приєднався до першого віцепрезидента Амрулли Салеха та Ахмада Масуда, які почали військовий опір талібам 16 серпня у Панджерській ущелині.
Вчора, 20 серпня, в ході боїв урядові війська під орудою Амрулли Салеха (який проголосив себе президентом після втечі з країни Ашрафа Гані) а також сина легендарного польового командира Ахмада Шаха Масуда - Ахмада Масуда-молодшого відбили район Пулі-Хесар провінції Баглан в ісламістів. Тоді
Тоді таліби потрапили в оточення в районах Дехі-Салах та Бану.