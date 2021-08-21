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Афганистан (599) эвакуация (1754)

Украинский военно-транспортный самолет вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется, - командование Воздушных сил

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украинский военно-транспортный самолет вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется, - командование Воздушных сил

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ вылетел в субботу из аэропорта Кабул (Афганистан)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом собщает в Фейсбуке командование Воздушных сил ВСУ 

"По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан)", - отмечается в сообщении. 

Подчеркивается, что количество эвакуированных граждан и время возвращении в Украину уточняется.

Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.
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Топ комментарии
+7
20 серпня урядові війська Афганістану вибили талібів з трьох районів провінції Баглан
Про це розповів міністр оборони Афганістану генерал Бісмілла Мохаммаді .
"Опір проти терористичних талібів є обов'язковим для кожного з нас", - написав Мохаммаді в твіттрері.
"Райони Пулі-Гесар, Дехі-Салах та Бану в Баглані були захоплені Народними силами опору. Опір ще живий", - додав міністр оборони, який приєднався до першого віцепрезидента Амрулли Салеха та Ахмада Масуда, які почали військовий опір талібам 16 серпня у Панджерській ущелині.
Вчора, 20 серпня, в ході боїв урядові війська під орудою Амрулли Салеха (який проголосив себе президентом після втечі з країни Ашрафа Гані) а також сина легендарного польового командира Ахмада Шаха Масуда - Ахмада Масуда-молодшого відбили район Пулі-Хесар провінції Баглан в ісламістів. Тоді
Тоді таліби потрапили в оточення в районах Дехі-Салах та Бану.
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21.08.2021 11:30
+7
сейчас наши сердобольные привезут нам афганцев , держись троещинский рынок (
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21.08.2021 11:36
+4
Це їм як дурному з гори котитись.
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21.08.2021 11:28
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Правила форума Совет форумчан
Последние сообщение что эвакуировать украинских граждан ( и наверное членов их семей) нужно было 175-180 человек. Значит по идее должны были эвакуировать всех этим бортом.
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21.08.2021 11:24 Ответить
борт способен взять 500-700 человек... интересно, сколько привезут..? чемоданов с барахлом....
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21.08.2021 11:26 Ответить
грузопідйомність 48000 кг : 75 кг = 640 осіб (75 - середня і дуже завищена вага людини)
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21.08.2021 11:35 Ответить
Борт расчитан примерно на 130 десантников, думаю человек 200 возьмёт с небольшим барахлом (сам летал на нём), ну а на большее там физически не хватит площади хотя по весу запас есть в зависимости от заправки
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21.08.2021 11:38 Ответить
в зависимости от заправки борт может брать до 60 тонн.... но площать груз. отсека небольшая, єто факт.
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21.08.2021 12:13 Ответить
Там їх мабуть як оселедців у діжці. Всякої тварі по парі. Украинский военно-транспортный самолет вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется, - командование Воздушных сил - Цензор.НЕТ 4457
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21.08.2021 11:27 Ответить
в тій ситуації головне евакуюватись і вижити, а не комфорт.
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21.08.2021 11:32 Ответить
Питання скільки наших громадян везе літак крім екіпажу.
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21.08.2021 15:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oiZDM4dKkWY

.
.
касапы ужэ " зраду" разгоняли ..
.
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21.08.2021 11:25 Ответить
Це їм як дурному з гори котитись.
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21.08.2021 11:28 Ответить
20 серпня урядові війська Афганістану вибили талібів з трьох районів провінції Баглан
Про це розповів міністр оборони Афганістану генерал Бісмілла Мохаммаді .
"Опір проти терористичних талібів є обов'язковим для кожного з нас", - написав Мохаммаді в твіттрері.
"Райони Пулі-Гесар, Дехі-Салах та Бану в Баглані були захоплені Народними силами опору. Опір ще живий", - додав міністр оборони, який приєднався до першого віцепрезидента Амрулли Салеха та Ахмада Масуда, які почали військовий опір талібам 16 серпня у Панджерській ущелині.
Вчора, 20 серпня, в ході боїв урядові війська під орудою Амрулли Салеха (який проголосив себе президентом після втечі з країни Ашрафа Гані) а також сина легендарного польового командира Ахмада Шаха Масуда - Ахмада Масуда-молодшого відбили район Пулі-Хесар провінції Баглан в ісламістів. Тоді
Тоді таліби потрапили в оточення в районах Дехі-Салах та Бану.
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21.08.2021 11:30 Ответить
Мова , певно , йде про таджиків ?
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21.08.2021 12:07 Ответить
Переважно, так, зараз таджики чинять опір талібам, але багато є і представників інших націй Афганістану, яки воюють з талібами. Узбеки, хазарейці.
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21.08.2021 12:23 Ответить
А, власне, пуштуни, ЩО, з ними не воюють? Мабуть таліби, це Їхня влада, принаймні, більшості населення.
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21.08.2021 12:53 Ответить
сейчас наши сердобольные привезут нам афганцев , держись троещинский рынок (
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21.08.2021 11:36 Ответить
Там только кандидаты на руководящие должности, а Киевлянам добро пожаловть на рынки Столицы.
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21.08.2021 12:16 Ответить
А інший літак? Цивільний?
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21.08.2021 11:53 Ответить
Надеюсь летит с неубранными шасси... Український військово-транспортний літак вилетів з Афганістану, кількість евакуйованих уточнюється, - командування Повітряних сил - Цензор.НЕТ 1923
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21.08.2021 12:01 Ответить
Вам что, снеговики нравятся? Минус 60 в условиях жестокой гипоксии на сильном ветру практически никто не выдержит.
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21.08.2021 12:14 Ответить
Мустафа Найем решил пристроить своих соплеменников. Зеленский согласился принять в Украине 800 афганцев.(с) Український військово-транспортний літак вилетів з Афганістану, кількість евакуйованих уточнюється, - командування Повітряних сил - Цензор.НЕТ 9412
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21.08.2021 12:13 Ответить
иначе самолет не взлетел бы, очевидно же
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21.08.2021 12:50 Ответить
Украина сделала доброе дело.А что перескажут соловьевы (запрещен в ИиндоПэриджане) и др.проарабы? Но сейчас политич.передачи стало опаснее смотреть.Если раньше приглашали ханыг,не умеющих связать 2слова, (завсегдатаев пивных Риги)-шахназарянов и превращали их в писателей(??) и радиоведущих(??), то сейчас приглашают ПОЛУОБЕЗЬЯН(КУ)-получеловека, называя их политологами. хотя раньше называли востоковедами(???) Рассчитанно именно взрослых напугать-КАК ИНАЧЕ НАЗВАТЬ ЛИЦЕЗРЕНИЕ ПО Т.В. лысой уродки -КАРИНЕ-зомби-старуху из фильмов ужаса. Надо на передаче ставить +25(можно), а детей к тв.близко не пускать.Новое оружие соловьевых и симонянов -СТРАШИЛИЩА, берегись!
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21.08.2021 13:05 Ответить
Видел ее несколько дней назад-все перед глазами.А ей -цыганке- пофиг.
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21.08.2021 13:14 Ответить
Санжары напряглись... Український військово-транспортний літак вилетів з Афганістану, кількість евакуйованих уточнюється, - командування Повітряних сил - Цензор.НЕТ 7545
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21.08.2021 13:34 Ответить
Фото таке, ніби ніхто й не сподівається, що літак долетить
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21.08.2021 14:05 Ответить
Український військово-транспортний літак вилетів з Афганістану, кількість евакуйованих уточнюється, - командування Повітряних сил - Цензор.НЕТ 4231
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21.08.2021 16:17 Ответить
Мы так "счастливы"! Просто на попу попадали от радости.
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21.08.2021 16:26 Ответить
Вы бы еще надписи на заборах, здесь за новости выдавали))) Совсем без какцапского говна жить не можете?)))
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21.08.2021 20:32 Ответить
Нафига нам эти афганцы?? Нам своих\хачей цыган мало??? Еще и целый самолет туда посылать!!!
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21.08.2021 20:41 Ответить
На борту уверен из всего самолеат несколько украинцев,остальное - дикари.
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21.08.2021 20:42 Ответить
скипел до хазы малины клифт сушить в море лаптевых
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10.02.2022 15:56 Ответить
 
 