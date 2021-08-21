Вселенський патріарх Варфоломій провів богослужіння в Андріївській церкві Києва

Вселенський патріарх Варфоломій 21 серпня здійснив вечірнє богослужіння в Андріївській церкві столиці як ставропігії Вселенського патріархату.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Духовний фронт України.

У богослужінні взяли участь предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній, екзарх Вселенського патріархату в Україні єпископ Команський Михаїл, гості з Греції, духовенство Православної церкви України, представники влади та інші високоповажні гості.

Після богослужіння відбувся прийом Вселенського патріарха у Ставропігії Вселенського патріархату в Києві.

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Як повідомляє пресслужба ЄС, в богослужінні взяв участь п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Душа радіє зустрічі із дорогим серцю гостем - предстоятелем матері-церкви, від якої на українські землі прийшло світло Христової віри", – поділився враженнями Петро Порошенко.

"Патріарх Варфоломій подарував українському народові велике благо – Томос про автокефалію. А з ним і можливість молитися рідною мовою у незалежній Православній церкві України", – нагадав п’ятий президент.

"Переконаний, що візит Патріарха Варфоломія на святкування Дня Незалежності сприятиме духовному відродженню України і єднанню українських православних вріян", – наголосив Петро Порошенко.





