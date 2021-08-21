Вселенський патріарх Варфоломій провів богослужіння в Андріївській церкві Києва
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Вселенський патріарх Варфоломій 21 серпня здійснив вечірнє богослужіння в Андріївській церкві столиці як ставропігії Вселенського патріархату.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Духовний фронт України.
У богослужінні взяли участь предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній, екзарх Вселенського патріархату в Україні єпископ Команський Михаїл, гості з Греції, духовенство Православної церкви України, представники влади та інші високоповажні гості.
Після богослужіння відбувся прийом Вселенського патріарха у Ставропігії Вселенського патріархату в Києві.
Як повідомляє пресслужба ЄС, в богослужінні взяв участь п’ятий президент України Петро Порошенко.
"Душа радіє зустрічі із дорогим серцю гостем - предстоятелем матері-церкви, від якої на українські землі прийшло світло Христової віри", – поділився враженнями Петро Порошенко.
"Патріарх Варфоломій подарував українському народові велике благо – Томос про автокефалію. А з ним і можливість молитися рідною мовою у незалежній Православній церкві України", – нагадав п’ятий президент.
"Переконаний, що візит Патріарха Варфоломія на святкування Дня Незалежності сприятиме духовному відродженню України і єднанню українських православних вріян", – наголосив Петро Порошенко.
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Цікаво!
Про себе "Отак б***ь попади на Страшний Суд, а там сидить такий собі і каже "є нє, харош піздєть, в мене всі ходи записані!"" )
Блин , в больницы заходить страшно - обшарпанность везде , грязь , неухоженность .
Съездила бы она с визитом хотя бы в Словакию и посмотрела .
А лікарні, їх реформа - це мав би бути другий етап медичної реформи Гройсмана-Супрун. На жаль, він похерений нині...
Грязи, неухоженности и обшарпанности вы в них не найдёте.
Я работаю в больнице и знаю, как выглядят многие другие. В основном везде чисто и неплохо оснащено.
И да, Марина занимается вопросами киевской медицины, причем вполне неплохо.
Особенно закон про евробляхи 😀
А ЗЕботи-то ті, кому не подобається, що порохоботам не подобається, що ЗЕбіл просирає Україну.
Из них 5 млн ( это 1,5 млн евробляхеров с роднёй и друзьями )
Как только порох подписал тот злосчастный закон , я сразу сказала , что он теперь проиграет выборы
И шо теперь ? Васадзе собирает из российских ( страны агрессора) составляющих старые корыта под названием Рено ? А полиция Украины у него их покупает? И все гроши идут агрессору. И никто перед евробляхерами не извинился
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
- ???????
- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
В. Юрків.
Для области есть другие депутаты. Она к ним не имеет никакого отношения.
Чёткое фото! ))
Самопроголошені, не визнають рішень синоду (чи як воно там у них), ті, що не мають томосу...
"Чудньі дєла твоі, Господі"
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- Нет, воскресенье !
- Твою мать, как летит время....
@OrthodoxUkraine, люди відмовляються визнавати реальність - Вселенський патріарх
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Вселенский патриарх - Не признающие ПЦУ довбойобы