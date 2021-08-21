Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева
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Вселенский патриарх Варфоломей 21 августа совершил вечернее богослужение в Андреевской церкви столицы как ставропигии Вселенского Патриархата.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Духовный Фронт Украины.
В богослужении приняли участие предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, экзарх Вселенского Патриархата в Украине епископ Команский Михаил, гости из Греции, духовенство Православной Церкви Украины, представители власти и другие высокопоставленные гости.
После богослужения состоялся прием Вселенского патриарха в Ставропигии Вселенского Патриархата в Киеве.
Как сообщает пресс-служба ЕС, в богослужении принял участие 5-й президент Украины Петр Порошенко.
"Душа радуется встрече с дорогим сердцу гостем - Предстоятелем Матери-Церкви, от которой на украинские земли пришло свет Христовой веры", - поделился впечатлениями Петр Порошенко.
"Патриарх Варфоломей подарил украинскому народу великое благо - Томос об автокефалии, а с ним и возможность молиться на родном языке в независимой Православной Церкви Украины", - напомнил пятый Президент.
"Убежден, что визит Патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости будет способствовать духовному возрождению Украины и единению украинских православных верующих", - отметил Петр Порошенко.
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Цікаво!
Про себе "Отак б***ь попади на Страшний Суд, а там сидить такий собі і каже "є нє, харош піздєть, в мене всі ходи записані!"" )
Блин , в больницы заходить страшно - обшарпанность везде , грязь , неухоженность .
Съездила бы она с визитом хотя бы в Словакию и посмотрела .
А лікарні, їх реформа - це мав би бути другий етап медичної реформи Гройсмана-Супрун. На жаль, він похерений нині...
Грязи, неухоженности и обшарпанности вы в них не найдёте.
Я работаю в больнице и знаю, как выглядят многие другие. В основном везде чисто и неплохо оснащено.
И да, Марина занимается вопросами киевской медицины, причем вполне неплохо.
Особенно закон про евробляхи 😀
А ЗЕботи-то ті, кому не подобається, що порохоботам не подобається, що ЗЕбіл просирає Україну.
Из них 5 млн ( это 1,5 млн евробляхеров с роднёй и друзьями )
Как только порох подписал тот злосчастный закон , я сразу сказала , что он теперь проиграет выборы
И шо теперь ? Васадзе собирает из российских ( страны агрессора) составляющих старые корыта под названием Рено ? А полиция Украины у него их покупает? И все гроши идут агрессору. И никто перед евробляхерами не извинился
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
- ???????
- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
В. Юрків.
Для области есть другие депутаты. Она к ним не имеет никакого отношения.
Чёткое фото! ))
Самопроголошені, не визнають рішень синоду (чи як воно там у них), ті, що не мають томосу...
"Чудньі дєла твоі, Господі"
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- Нет, воскресенье !
- Твою мать, как летит время....
@OrthodoxUkraine, люди відмовляються визнавати реальність - Вселенський патріарх
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Вселенский патриарх - Не признающие ПЦУ довбойобы