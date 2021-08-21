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Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вселенский патриарх Варфоломей 21 августа совершил вечернее богослужение в Андреевской церкви столицы как ставропигии Вселенского Патриархата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Духовный Фронт Украины.

В богослужении приняли участие предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, экзарх Вселенского Патриархата в Украине епископ Команский Михаил, гости из Греции, духовенство Православной Церкви Украины, представители власти и другие высокопоставленные гости.

После богослужения состоялся прием Вселенского патриарха в Ставропигии Вселенского Патриархата в Киеве.

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Как сообщает пресс-служба ЕС, в богослужении принял участие 5-й президент Украины Петр Порошенко. 

"Душа радуется встрече с дорогим сердцу гостем - Предстоятелем Матери-Церкви, от которой на украинские земли пришло свет Христовой веры", - поделился впечатлениями Петр Порошенко.

"Патриарх Варфоломей подарил украинскому народу великое благо - Томос об автокефалии, а с ним и возможность молиться на родном языке в независимой Православной Церкви Украины", - напомнил пятый Президент.

"Убежден, что визит Патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости будет способствовать духовному возрождению Украины и единению украинских православных верующих", - отметил Петр Порошенко.

Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева 01
Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева 02
Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+31
а зелебобики переживали, что давно Порошенко им для почесать изык не попадался )))
Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева - Цензор.НЕТ 9037

...
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21.08.2021 22:59
+31
Боже храни Варфоломея и Пороха!
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21.08.2021 23:04
+26
Браво Варфоломей! Браво Порох!!
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21.08.2021 23:01
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а зелебобики переживали, что давно Порошенко им для почесать изык не попадался )))
Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева - Цензор.НЕТ 9037

...
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21.08.2021 22:59 Ответить
Ну звісно, Пороха медом не годуй, дай з'явитися на якійсь урочистості або стрічку перерізати, він це любить. Але з цієї світлини нема за що критикувати, зазвичай він дає багаті теми для різних політсрачів. Ну і Зеленському було б варто кудись його запросити на ДН, він багато херні наробив, але і достатньо корисних речей.
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21.08.2021 23:10 Ответить
Чому Господь лишає розуму зедебілов?
Цікаво!
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21.08.2021 23:14 Ответить
Порохоботів взагалі нема чого лишати, там порожнеча ідентична сектантської.
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21.08.2021 23:31 Ответить
Марина справжня перша ЛЕДІ!

Вселенський патріарх Варфоломій провів богослужіння в Андріївській церкві Києва - Цензор.НЕТ 208
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21.08.2021 23:33 Ответить
в Nick Heinen зараз пердак розірветься коли почне порівнювати зі своєю потоптаною тюлькою
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21.08.2021 23:38 Ответить
Натянута морда і старечі руки.

Вселенський патріарх Варфоломій провів богослужіння в Андріївській церкві Києва - Цензор.НЕТ 4317
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21.08.2021 23:42 Ответить
Лол, дурачки, я не зеленобот і не сектант будь-якої з політичних сил) Якщо Порох робить щось гарне, скажімо з останнього закупка кисневих концентраторів, то скільки б не верещали що це піар, там обов'язково буде лайк і підписка. Бо це користь для країни. А якщо він щось краде, то відповідне відношення. Те ж саме й до Зе.
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22.08.2021 00:12 Ответить
ЗЄбанат так якщо він крав, то чого ж ще не сидить? Чи є хоч одна справа де Порошенко підозрюваний?
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22.08.2021 00:22 Ответить
не свисти, ти сектант воної, в мене всі ходи записані!
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22.08.2021 00:34 Ответить
Не сектант) Просто прихильник нової платформи, але у Юлі теж вистачає факапів і я їх ні в якому разі не виправдовую.
Про себе "Отак б***ь попади на Страшний Суд, а там сидить такий собі і каже "є нє, харош піздєть, в мене всі ходи записані!"" )
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22.08.2021 01:25 Ответить
Марина , как депутат Киевсовета и выпускница мед института , могла бы много полезного сделать для города в области медицины
Блин , в больницы заходить страшно - обшарпанность везде , грязь , неухоженность .
Съездила бы она с визитом хотя бы в Словакию и посмотрела .
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21.08.2021 23:56 Ответить
Ви справді трохи приморожені чи лише вдаєте?
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22.08.2021 00:26 Ответить
Вселенський патріарх Варфоломій провів богослужіння в Андріївській церкві Києва - Цензор.НЕТ 6313
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22.08.2021 00:35 Ответить
Скабєєва пока! Вселенський патріарх Варфоломій провів богослужіння в Андріївській церкві Києва - Цензор.НЕТ 5360
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22.08.2021 00:42 Ответить
Идите к психиатру , психопат 😀
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22.08.2021 00:44 Ответить
Вапщєта я абєщял увєлічіть вам зарплати і пєньсіі, но пакашта магу увєлічіть толька гєрб і таріфи. Надєюсь на паддєржку ОПЗЖ і прагрєссівних умов.
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22.08.2021 00:48 Ответить
вона до того ж і дочка колишнього замміністра МОЗу, і навіть к.м.н.
А лікарні, їх реформа - це мав би бути другий етап медичної реформи Гройсмана-Супрун. На жаль, він похерений нині...
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22.08.2021 00:33 Ответить
У вас не совсем точное представление о киевских больницах.
Грязи, неухоженности и обшарпанности вы в них не найдёте.
Я работаю в больнице и знаю, как выглядят многие другие. В основном везде чисто и неплохо оснащено.
И да, Марина занимается вопросами киевской медицины, причем вполне неплохо.
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22.08.2021 00:38 Ответить
Я тоже имею представление как должно быть . То, что сейчас есть в больницах - это совок.
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22.08.2021 00:43 Ответить
Ты за кого голосовала в 2019 году?
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22.08.2021 00:50 Ответить
Я зебилов не выбирала . А Вам бы посоветовала вести себя покорректгее , ибо подставляете Порошенко своим хамством .
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22.08.2021 01:02 Ответить
Хаха, Порошенко на 50% підставив саме його неадекватний електорат, а вже решта невдалі політичні рішення, топорна робота зі ЗМІ залитими пропагандою та ботами, і так далі.
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22.08.2021 01:31 Ответить
Согласна , ошибок много
Особенно закон про евробляхи 😀
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22.08.2021 01:36 Ответить
Ну ви ж розумієте,тепер порохоботи-то всі,кому не подобається,що ЗЕбіл просирає Україну.
А ЗЕботи-то ті, кому не подобається, що порохоботам не подобається, що ЗЕбіл просирає Україну.
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22.08.2021 01:41 Ответить
Ні шановний, все набагато складніше. Якби було так просто, як ви кажете, ми б вже всі стояли разом на Третьому Майдані і недовго до речи стояли, він коротеньким буде. Ви подивіться якій роздрай в коментах у Семенченко, і зрозумієте наскільки суспільство побите на шматочки політиками. ЗЕботів не існує взагалі, це вигадка, бо у Зе немає ідеологічної партії, за ідею якої стояла б якась кількість громадян.
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22.08.2021 01:51 Ответить
Я считаю , что 73 процента от голосующих( 11 млн) -это был протестный электорат .
Из них 5 млн ( это 1,5 млн евробляхеров с роднёй и друзьями )
Как только порох подписал тот злосчастный закон , я сразу сказала , что он теперь проиграет выборы
И шо теперь ? Васадзе собирает из российских ( страны агрессора) составляющих старые корыта под названием Рено ? А полиция Украины у него их покупает? И все гроши идут агрессору. И никто перед евробляхерами не извинился Вселенський патріарх Варфоломій провів богослужіння в Андріївській церкві Києва - Цензор.НЕТ 5451
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22.08.2021 07:45 Ответить
Вселенський патріарх Варфоломій провів богослужіння в Андріївській церкві Києва - Цензор.НЕТ 5509
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22.08.2021 01:48 Ответить
Доброго дня! Я до Вас, на хірургічну операцію записатися.
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
- ???????
- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
В. Юрків.
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22.08.2021 06:25 Ответить
Це чудово. Тільки жалко, що всіх лукуємо однаково, зебілів так само, як й притомних громадян.
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22.08.2021 12:52 Ответить
Какую же ты херню несёшь. с чего ты решила, что Марина Порошенко не делает полезного для Киева в области медицины?

Для области есть другие депутаты. Она к ним не имеет никакого отношения.
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22.08.2021 01:14 Ответить
А Вам какая разница 😀😀😀
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22.08.2021 01:35 Ответить
Неужели так сложно загуглить ?
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22.08.2021 01:44 Ответить
Софійко! Це не від Марини залежить! Це "культура життя" .... В Казахстані населені пункти ділилися на німецькі "посьолки" , українські "села", російські "дярьовні", і казахські "аїли" Будувались будинки однаково - по типових проектах .... Однак в "посьолках" часто були не просто "утеплені туалети" , а й навіть з опаленям , в українських - просто утеплені В російських - "будка з дощок, що продувається вітром, а в "аїлах" туалетів нема зовсім - срать ходять у палісадник!....
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22.08.2021 06:19 Ответить
чтобы чего то лишиться, это сначала надо иметь. Откуда у зебилов ум?
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22.08.2021 04:57 Ответить
огласите список корысных речей
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22.08.2021 00:05 Ответить
Теперь не заснут бедные!
Чёткое фото! ))
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21.08.2021 23:12 Ответить
Опять Порошенко выручил Зеленского: принял Варфоломея с почетом в Киеве.
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22.08.2021 10:05 Ответить
Браво Варфоломей! Браво Порох!!
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21.08.2021 23:01 Ответить
Скільки не приїзжай Варфоломей і не пожимай клоуну руку а фамілія на томосі то вказана

Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева - Цензор.НЕТ 1730
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21.08.2021 23:02 Ответить
А кацапсячий сатанат бєснувався коли Варфоломій службу правив?
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21.08.2021 23:08 Ответить
сатаністи збивали роги об вугли Ради... й вили як прокаженні...
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21.08.2021 23:16 Ответить
Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева - Цензор.НЕТ 1094
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21.08.2021 23:24 Ответить
а кстати где полгоршка то..девался..... не видать ему же скоро Парадом командовать..а его нема....
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21.08.2021 23:10 Ответить
не могу представить нормального офицера, который отдает приветствие дефективному 4 повестки, или жмет руку этому дегенерату криворогому
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21.08.2021 23:17 Ответить
Зате у Вави є совдепівський термос. Во.Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева - Цензор.НЕТ 2260
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21.08.2021 23:28 Ответить
Боже храни Варфоломея и Пороха!
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21.08.2021 23:04 Ответить
cкабееха теперь 60 минут истерить будет.
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21.08.2021 23:04 Ответить
На лайно зійде Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева - Цензор.НЕТ 6205
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21.08.2021 23:09 Ответить
вона, по своєму смрадному життю, така є.
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21.08.2021 23:17 Ответить
А надо бы в Киево-Печерской лавре, ее давно пора отобрать у секты ФСБ, которую создал кровавый подонок сталин.
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21.08.2021 23:04 Ответить
Ото дивина - ФСБшний пахонат участі не приймав... Цікаво: у Варфоломея вже зріє думка про виведення РПЦ та її "доньки" УПЦ МП з-під свого володарювання, як відступників?
Самопроголошені, не визнають рішень синоду (чи як воно там у них), ті, що не мають томосу...
"Чудньі дєла твоі, Господі"
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21.08.2021 23:05 Ответить
УПячка, конечно об этом не написала, зато опубликовала целый репортаж, как сектанты РПЦ протестовали.
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21.08.2021 23:07 Ответить
Стадо само не ходить. Воно, або бреде, або його гонять.
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21.08.2021 23:11 Ответить
Посольство США в Киеве опубликовало в Instagram видео, на котором сотрудники посольства в честь Дня Независимости Украины спели песню "Мой друг" украинской группы Kozak System.
Watch on Instagram
Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева - Цензор.НЕТ 1749

.
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21.08.2021 23:11 Ответить
лучше бы они спели лалала сдохни дед кабай .
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21.08.2021 23:14 Ответить
не на камеру - можливо.
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21.08.2021 23:48 Ответить
- Завтра шо - понедельник ?
- Нет, воскресенье !
- Твою мать, как летит время....Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева - Цензор.НЕТ 7838
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21.08.2021 23:18 Ответить
Не визнаючи автокефалію #ПЦУ
@OrthodoxUkraine, люди відмовляються визнавати реальність - Вселенський патріарх

Перевод на общедоступный
Вселенский патриарх - Не признающие ПЦУ довбойобы
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21.08.2021 23:25 Ответить
Душа радуется! Церемония за которую не стыдно! Уважаемая Церковь, благообразные священнослужители, достойные гости. И как же унизительно на этом фоне выглядят унылые совковые мероприятия нынешней власти.
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21.08.2021 23:39 Ответить
У прислужников сатаны из рпц-фсб в районе седалищ рясы прогорели))
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21.08.2021 23:56 Ответить
Мне нравится вариант, что Петра1 подменили в Голландии двойником. Во время поездки по Голландии настоящий Петр1 умер, а царедворцы испугались и предложили одному голланскому пирату временно занять его место. Вот тогда многое становится понятным : и его сифилис, приобретенный в Карибском море, и любовь к незнатным дамам, и убийство сына настоящего Петра1, и заточение его жены в крепость, и то, что он сам тачал сапоги, и у него были хорошие навыки токарного дела, и нелюбовь к чужим для него русским традициям и боярским бородам, и тяга к кораблям и желание сделать выход к морю и т.д.
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22.08.2021 09:41 Ответить
Гуня Масковскій напевно на гамно зійшов з ненависті та злоби . Бив копитом землю і рогами царапав двері . Ну і халуям своїм "онуфрієвцям" дав каманду гавкати і кусати пороги приміщень .
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22.08.2021 04:38 Ответить
Многая літа Вам, Валадико!
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22.08.2021 19:15 Ответить
Многая літа Вам, Владико!
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22.08.2021 19:16 Ответить
сделано на обосРашке
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20.10.2021 14:55 Ответить
 
 