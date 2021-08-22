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Кличко: Мені не дозволили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Київському меру Віталію Кличку не дозволили бути присутнім на зустрічі федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель у столичному аеропорту "Бориспіль".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Кличко зробив у Телеграмі.
"Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом як мер столиці мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду. Але таке в моїй практиці мера — вперше", - зазначив Кличко.
Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель прибуде до Києва з офіційним візитом у неділю, 22 серпня.
Топ коментарі
+75 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар22.08.2021 12:13
+62 patriotukrainy
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+57 Yuriy Kundin
показати весь коментар22.08.2021 12:18
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Будь ласка, зачекайте...
Боксер - в пролете.
Разве что поплакаться в жилетку.
Україна. Територія безсоромності і беззаконня.
З них станеться
Если это так, то зачем тогда Виталик включил Виталину и затеял дешевую бабскую истерику в ФБ?..
ОП про заяву Кличка щодо зустрічі Меркель
Але кілька секунд було, що Віталік таки хотів силою прорватись ...
Стримався.
Що од тлі ще ждать ?
Таке воно - дріб*язкове і підле.
Нельзя вот так приехать в аэропорт и рассказывать про протокол.
1.Знал,что он там не должен быть,но приехал поплакать.(список встречающих оговаривается заранее).
80% постов - от, как правило, безграмотно общающихся на мове, считающих, что они - мегопоцреоты.. (за всієї поваги до файної мови).
10% - считают, что кулаки пенсионера-боксера имеют хоть какой-то вес против госохраны (бойцов без правил с правом считать на поражение)..
кыяны и гости столицы улыбают, как обычно.. пусть и трезво рассуждающие адекваты случаются иногда.
усім миру та злагоди! кохайтеся!