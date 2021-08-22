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Кличко (2395) Меркель (856)

Кличко: Мне не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киевскому мэру Виталию Кличко не позволили присутствовать на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в столичном аэропорту "Борисполь".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Кличко сделал в Телеграме.

"Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангела Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра – впервые", - отметил Кличко.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Киев с официальным визитом в воскресенье, 22 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет, - Данилов

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Топ комментарии
+75
Ермак хочет лично встречать .хоть бы бубочку не забыл 😀😀😀
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22.08.2021 12:13
+62
Какое же мерзкое,- это зеленое чмо и его кАманда!
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22.08.2021 12:19
+57
Виталик, первое, что тебе надо будет сделать, когда ты станешь президентом,
это применить к Зеленскому билль о правах. Но можно и левой.
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22.08.2021 12:18
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Страница 6 из 6
а с чего он там быть должен?.
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22.08.2021 16:28 Ответить
Анжела ж в Київ приїжджає чи куди?
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22.08.2021 17:45 Ответить
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Почитай Протокол в отношении визитов главы правительства (выше обсуждали).

Боксер - в пролете.

Разве что поплакаться в жилетку.
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22.08.2021 18:07 Ответить
Відмовили в почестях при зустрічі канцлеру Германії Меркель, а не меру Києва Кличку! Зелені невігласи або свідомо руйнують імідж України, або переплутали прийомчик на своїй дачі з офіційним візитом в столицю України. Меру В. Кличку шана і повага за правильну реакцію на тих, хто "народжений повзати - літати не може", тут треба менше слів - та більше дії!
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23.08.2021 06:46 Ответить
Добре що в нас є такі політики як Кличко та Порошенко - бо мати лише одних кварталівців та опзажопників - то суцільний мрак
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25.08.2021 12:01 Ответить
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Педалік Баблобакс (в миру Кличко) мав вже давно бути ув'язнений на довічно з повною конфіскацією награбованого у народу майна. Чому правоохоронні органі зволікають - не зрозуміло...
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22.08.2021 16:26 Ответить
Правоохоронні органи? В Україні? Не чули про таких.
Україна. Територія безсоромності і беззаконня.
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22.08.2021 16:33 Ответить
А где был Зеля, когда Клички два майдана отстояли?
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22.08.2021 16:36 Ответить
На подсосах у рыгов по баням
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23.08.2021 10:44 Ответить
Эх Веталь, Веталь… Надо было с правой щелкнуть, и все. Чё ты как маленький, и правда, забыл, как это делается? Кличко: Мені не дозволили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 6356
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22.08.2021 16:38 Ответить
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бойцы без правил и огнестрел на поражение... не подставляй чувака.. он и сам запутается..)
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22.08.2021 16:44 Ответить
це помста цюцюркограя за те що на дебільне зібрання клованів проігнорував.
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22.08.2021 16:43 Ответить
Цуцюркограй, это пять гыы
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22.08.2021 16:54 Ответить
Вся слава клоунам.
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22.08.2021 17:07 Ответить
витале надо быть хитрее в последующем, знает ведь, что имеет дело с мелкими капостниками. Пусть берет пример с бабушки украинской корупции. Помните, как она финтанула в Дублине на сьезде Европейской народной партии - прилетела в Дублин на своей колясочке, пробралась в зал заседаний еще до его открытия, села на сцене в уголке и когда президиум поднялся занять свои места а тут она и выкатила в кресле, и все были вынуждены целовать ей ручку. Вот это искуство, вот это было представление. Куда там квартальцам. Тогда, правда, таже Меркель не растерялась и спросила, как говорят злые языки, о каких то 400 лимонах. Так что Витале нужно брать уроки. Правда БЮТ вышел из ЕНП, ну это уже совсем другая история.
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22.08.2021 17:24 Ответить
Треба подивитись, може замість Віталі цирк виставив по протоколу якогось актора бальших та малих театрів зіграти мера Києва на зустрічі з МеркельКличко: Мені не дозволили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 3525
З них станеться Кличко: Мені не дозволили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 3525
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22.08.2021 17:50 Ответить
Виталий слишком высокий, чтобы быть на одном фото с "величайшим", вот и не пустили.
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22.08.2021 18:54 Ответить
тоже как вариант.
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22.08.2021 19:17 Ответить
Кличко: Мне не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе".І заплакав....
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22.08.2021 19:41 Ответить
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Так.. а в ОП говорят, что Виталик был на встрече Меркель в аэропорту..

Если это так, то зачем тогда Виталик включил Виталину и затеял дешевую бабскую истерику в ФБ?..

ОП про заяву Кличка щодо зустрічі Меркель
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22.08.2021 22:00 Ответить
Мелкий клоун, понимал как он будет смешно выглядеть рядом с мужиком. Надеюсь, зеленое недоразумение вместе со своей "веселой" командой, скоро вернутся к себе в цирк и будут заниматся своим привычным делом - кривлятся на потеху публики за монетки.
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22.08.2021 23:18 Ответить
«Все приходить вчасно. Якщо воно не приходить, значить ще не час » Кличко: Мені не дозволили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 6025
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22.08.2021 23:31 Ответить
Віталію головне йти вперед по кістках клоунів. Народ зрозумію Кличко: Мені не дозволили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 2834
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22.08.2021 23:33 Ответить
Посивів Кличко.
Але кілька секунд було, що Віталік таки хотів силою прорватись ... Кличко: Мені не дозволили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 5977
Стримався.
Що од тлі ще ждать ?
Таке воно - дріб*язкове і підле.
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23.08.2021 00:00 Ответить
Сел Виталя и "заплакал" (на камеру).
Нельзя вот так приехать в аэропорт и рассказывать про протокол.
1.Знал,что он там не должен быть,но приехал поплакать.(список встречающих оговаривается заранее).
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23.08.2021 14:34 Ответить
Кличко: Мені не дозволили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 2714
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23.08.2021 00:16 Ответить
А надо было силой ... они совсем ох**ли уже вконец... что огни тебя убиди б ? илипопроюовали повязать ? А ни вове ни андрюше пара звездюлин не помешала бы...
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23.08.2021 00:35 Ответить
У ЗЕбилов до сих пор люто горит что их зелёная мери попинс пролетела в одни ворота со свистом, хотя когда кремле крысы дорвались до власти то сразу хотели сместить Кличко, но обосрались..и на выборах тоже пролетели.. Киев наш!!
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23.08.2021 02:15 Ответить
Мстительный, мелкий криворожский поц. Хрен тебе с левой резьбой а не Киев
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23.08.2021 10:47 Ответить
Анжелка уже одной ногой в совете директоров Газпрома, зачем ей корефан застройщиков?
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23.08.2021 11:41 Ответить
Может, УдАР Виталий неадекватно *** вёл? Вроде как его слова. Что бы было, если бы он женщину ударил на 300 кг?
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23.08.2021 14:29 Ответить
А міг би і взагалі нікого не питати...
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23.08.2021 15:06 Ответить
читаю..

80% постов - от, как правило, безграмотно общающихся на мове, считающих, что они - мегопоцреоты.. (за всієї поваги до файної мови).

10% - считают, что кулаки пенсионера-боксера имеют хоть какой-то вес против госохраны (бойцов без правил с правом считать на поражение)..

кыяны и гости столицы улыбают, как обычно.. пусть и трезво рассуждающие адекваты случаются иногда.

усім миру та злагоди! кохайтеся! Кличко: Мені не дозволили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 1127
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23.08.2021 15:37 Ответить
*считать = стрелять ))
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23.08.2021 15:38 Ответить
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