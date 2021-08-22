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Кличко: Мне не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Киевскому мэру Виталию Кличко не позволили присутствовать на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в столичном аэропорту "Борисполь".
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Кличко сделал в Телеграме.
"Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангела Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра – впервые", - отметил Кличко.
Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Киев с официальным визитом в воскресенье, 22 августа.
Топ комментарии
+75 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий22.08.2021 12:13
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+57 Yuriy Kundin
показать весь комментарий22.08.2021 12:18
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Боксер - в пролете.
Разве что поплакаться в жилетку.
Україна. Територія безсоромності і беззаконня.
З них станеться
Если это так, то зачем тогда Виталик включил Виталину и затеял дешевую бабскую истерику в ФБ?..
ОП про заяву Кличка щодо зустрічі Меркель
Але кілька секунд було, що Віталік таки хотів силою прорватись ...
Стримався.
Що од тлі ще ждать ?
Таке воно - дріб*язкове і підле.
Нельзя вот так приехать в аэропорт и рассказывать про протокол.
1.Знал,что он там не должен быть,но приехал поплакать.(список встречающих оговаривается заранее).
80% постов - от, как правило, безграмотно общающихся на мове, считающих, что они - мегопоцреоты.. (за всієї поваги до файної мови).
10% - считают, что кулаки пенсионера-боксера имеют хоть какой-то вес против госохраны (бойцов без правил с правом считать на поражение)..
кыяны и гости столицы улыбают, как обычно.. пусть и трезво рассуждающие адекваты случаются иногда.
усім миру та злагоди! кохайтеся!