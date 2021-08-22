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Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві

У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського та федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави привітав гостю на ґанку палацу. Відбулося представлення делегацій.

"Після переговорів Володимира Зеленського та Ангели Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі", - сказано в повідомленні пресслужби.

Також дивіться: Кличко: Мені не дозволили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі". ВIДЕО

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Топ коментарі
+25
Привезла йому інструкції від хуйла.
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22.08.2021 13:32
+20
штазі - це школа!
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22.08.2021 13:32
+13
Зараз фрау рібентроп буде показувати бубочкє фотки, з його банних концертів, перед російськими чинушами, що привезла від путєна...
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22.08.2021 13:43
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Сейчас она обработает нашего мудрого и дальновидного.
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22.08.2021 13:31 Відповісти
штазі - це школа!
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22.08.2021 13:32 Відповісти
Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві - Цензор.НЕТ 1546 tZE inform@tZEinform4 чРоссийские предложения
согласованные с Германией для передачи Украине. Украина получает договорные
гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою
газотранспортную систему после 2024 года, в случае согласования следующих
требований.1. . Украина законодательно закрепляет особый статус
территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В
перечне "особого статуса" - должны быть указаны собственные органы
правопорядка и налогообложения.·4 ч2. Производится взаимный обмен
удерживаемыми лицами. 3. Украина точно определяет дату начала регулярных
пенсионных выплат и задолженности по ним населению ОРДЛО в пределах 2022 г. 4.
Снятие с обсуждения законопроекта "Об основах государственной политики
переходного периода".4 чСтоль серьезные меры
предпринятые Меркель по неразглашению содержания требований России к Украине,
которые она транслирует во время визита, вовсе не связаны с содержанием этих
требований. Ничего особо нового там нет. Старый отредактированный план "Мааса-Дмитриева",
подогнанныйпод современные условия. Дело
совсем в другом. Меркель понимает, что Путин лжет и просто продавливает нужное
ему на теперешний момент решение, не беря никаких обязательств на 2024 год ни в
сфере транзита газа, ни в сфере урегулирования конфликта на Донбасе.4 ч

Тем не менее Меркель
согласовала свои действия со ВСЕМИ основными партийными группами в Германии.
Было много эмоций, но в защиту украинских интересов открыто не выступил никто. ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЧТО СЕЙЧАС!!!! ВОВА ВОЗМОЖДНО СДАЕТ УКРАИНУ ПУТИНУ???!!!
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22.08.2021 13:55 Відповісти
Разве возможность прокачки газа того стОит? "Мы будем возить овощи через ваш огород, но при этом вставим вам морковки в разные отверстия"))
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22.08.2021 14:03 Відповісти
Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві - Цензор.НЕТ 1197 Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві - Цензор.НЕТ 6959
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22.08.2021 14:35 Відповісти
Привезла йому інструкції від *****.
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22.08.2021 13:32 Відповісти
"маляву притаранила" Встреча Меркель и Зеленского началась в Киеве - Цензор.НЕТ 8174
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22.08.2021 13:35 Відповісти
от "пацана" Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві - Цензор.НЕТ 6670
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22.08.2021 13:54 Відповісти
Да, это не Байден, повышенным тоном не заговориш и не задашь вопрос почему до сих пор не прекращена война на Донбассе.
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22.08.2021 13:59 Відповісти
??
Президент Украины Зеленский наградит канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев "Орденом Свободы", высшим орденом, которым могут быть награждены иностранцы в Украине.
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22.08.2021 13:33 Відповісти
Из-за двери раздались звуки пианино, кто-то неуверенно и неумело играл одним пальцем... Встреча Меркель и Зеленского началась в Киеве - Цензор.НЕТ 4837
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22.08.2021 13:35 Відповісти
Та то бубачку трохи недопрокапали. Тому його 'палець' трохи дрижжав.)
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22.08.2021 13:40 Відповісти
Молодой человек вбегает в аптеку и кричит:
- У вас презервативы рвутся!
Стоящий рядом дедушка добавляет:
- А еще они мнутся и гнутся!
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22.08.2021 13:42 Відповісти
Прочитал: "Стоящая рядом девушка ..."
Тоже нормально получилось.
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22.08.2021 14:04 Відповісти
"С че-во начина-ет-ся Ро-дина..."
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22.08.2021 14:16 Відповісти
Wenn die Soldaten
Durch die Stadt marschieren
Öffnen die Mädchen
Fenster und die Türen
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22.08.2021 14:17 Відповісти
Ein Kopf zu verlieren.
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22.08.2021 14:23 Відповісти
Hey, Jude, hier ist die Säge, fang an, das Rohr zu sägen !
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22.08.2021 13:38 Відповісти
Absägte.Wohin zu tragen? Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві - Цензор.НЕТ 4175

Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві - Цензор.НЕТ 6971
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22.08.2021 13:54 Відповісти
Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві - Цензор.НЕТ 6757 Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві - Цензор.НЕТ 3009
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22.08.2021 14:34 Відповісти
Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві - Цензор.НЕТ 2294
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22.08.2021 15:40 Відповісти
Боротьба за доступ до Меркель--зеленський не пустив Кличка для зустрічі Меркель--от же ш підлий тип
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22.08.2021 13:39 Відповісти
А ригонути можна від цих пик?!!!
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22.08.2021 13:40 Відповісти
страпонити клоуна буде. Встреча Меркель и Зеленского началась в Киеве - Цензор.НЕТ 8271
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22.08.2021 13:40 Відповісти
Пауки в банке, решают чужие судьбы.
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22.08.2021 13:41 Відповісти
Зараз фрау рібентроп буде показувати бубочкє фотки, з його банних концертів, перед російськими чинушами, що привезла від путєна...
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22.08.2021 13:43 Відповісти
Надеюсь что зеледент не наайкосился ожидая комсомолку...
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22.08.2021 13:46 Відповісти
бабка при ехала...уряя хвойда путлира
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22.08.2021 13:47 Відповісти
пообещает Зели, если он примет капитуляцию от путина и СП-,2 пристроить его потом на работу в Газпром вместе с другими немецкими политиками..
Меркель и сама там будет..
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22.08.2021 13:49 Відповісти
А д'єрьмак кривороте де?! Воно ж, нібито головніше за косоворотку?! А лєдя криворогата де?! У який кустюм її жінка лисого, краща дізайнерка кривогорогу цього разу обрядила?!)))
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22.08.2021 13:50 Відповісти
Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві - Цензор.НЕТ 8836
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22.08.2021 13:52 Відповісти
Кака любоф! Бескорыстная!)))
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22.08.2021 14:06 Відповісти
А не кукарекал ли на крыльце?
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22.08.2021 13:55 Відповісти
‎22.‎08.‎2021

Российские предложения согласованные с Германией для передачи Украине.

Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему после 2024 года, в случае согласования следующих требований.
1. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - должны быть указаны собственные органы правопорядка и налогообложения.
2. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Украина точно определяет дату начала регулярных пенсионных выплат и задолженности по ним населению ОРДЛО в пределах 2022 г.
4. Снятие с обсуждения законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".
Россия отказывается от обсуждения вопроса о воде в Крым и передаче границы под контроль Украины.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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22.08.2021 13:56 Відповісти
То есть поданий слив Украине!!! А єто Майдан!!!!
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22.08.2021 14:08 Відповісти
Пионтковский предлагает послати Меркель с Минскими соглашениями, єто приведе к програшу на виборах в Германии газпромовской паритии ХДС и победе Зелених а они самие проукраинские в Германии и виступають за военную помощь Украине!!!
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22.08.2021 14:05 Відповісти
АКАКАЯРАЗНИЦА
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22.08.2021 14:07 Відповісти
США можуть розмістити в Україні військову базу, - Курт Волкер

О-то пердаки порозриває у всяких зливних бачків Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві - Цензор.НЕТ 7618
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22.08.2021 14:09 Відповісти
А, может, мы сильно недооцениваем фрау? Может, ее следующая должность не в газпроме рядом со шредером, а в ФСБ? Председателем? Или гяуляйтером Украины?
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22.08.2021 14:09 Відповісти
Ангела вже "крива качка", най летить на Берлін зразу після "представлений делегаций".
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22.08.2021 14:14 Відповісти
Фрау, отстаньте от нашего бубачки со своими неприличными предложениями! Бо воно ж є розумово відстале. До того ж, наркозалежний. Тому, можете сісти за харассмент!)
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22.08.2021 14:14 Відповісти
розпочав брифінг, скоро дізнаємось (хоча далеко не все, не все одразу) що саме погодився здати *****
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22.08.2021 14:16 Відповісти
Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві - Цензор.НЕТ 8810
Прибил в Украину -Русь из Московии - орды нанятый
за кровавые кремлёвские сребреники глашатай муркель..
Которая и объявит жёсткие требование к Украине от фюрера
кацапов )(уйла и укажет на их обязательное исполнение.
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22.08.2021 14:39 Відповісти
рука передает тепло черной жижи и вонючего газа, но главное - БАБОК за набсовет
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23.08.2021 01:47 Відповісти
Такі зустрічі слід транслювати у прямому ефірі.
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22.08.2021 14:52 Відповісти
 
 