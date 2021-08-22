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Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського та федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави привітав гостю на ґанку палацу. Відбулося представлення делегацій.
"Після переговорів Володимира Зеленського та Ангели Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі", - сказано в повідомленні пресслужби.
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Будь ласка, зачекайте...
согласованные с Германией для передачи Украине. Украина получает договорные
гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою
газотранспортную систему после 2024 года, в случае согласования следующих
требований.1. . Украина законодательно закрепляет особый статус
территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В
перечне "особого статуса" - должны быть указаны собственные органы
правопорядка и налогообложения.·4 ч2. Производится взаимный обмен
удерживаемыми лицами. 3. Украина точно определяет дату начала регулярных
пенсионных выплат и задолженности по ним населению ОРДЛО в пределах 2022 г. 4.
Снятие с обсуждения законопроекта "Об основах государственной политики
переходного периода".4 чСтоль серьезные меры
предпринятые Меркель по неразглашению содержания требований России к Украине,
которые она транслирует во время визита, вовсе не связаны с содержанием этих
требований. Ничего особо нового там нет. Старый отредактированный план "Мааса-Дмитриева",
подогнанныйпод современные условия. Дело
совсем в другом. Меркель понимает, что Путин лжет и просто продавливает нужное
ему на теперешний момент решение, не беря никаких обязательств на 2024 год ни в
сфере транзита газа, ни в сфере урегулирования конфликта на Донбасе.4 ч
Тем не менее Меркель
согласовала свои действия со ВСЕМИ основными партийными группами в Германии.
Было много эмоций, но в защиту украинских интересов открыто не выступил никто. ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЧТО СЕЙЧАС!!!! ВОВА ВОЗМОЖДНО СДАЕТ УКРАИНУ ПУТИНУ???!!!
Президент Украины Зеленский наградит канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев "Орденом Свободы", высшим орденом, которым могут быть награждены иностранцы в Украине.
- У вас презервативы рвутся!
Стоящий рядом дедушка добавляет:
- А еще они мнутся и гнутся!
Тоже нормально получилось.
Durch die Stadt marschieren
Öffnen die Mädchen
Fenster und die Türen
Меркель и сама там будет..
Российские предложения согласованные с Германией для передачи Украине.
Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему после 2024 года, в случае согласования следующих требований.
1. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - должны быть указаны собственные органы правопорядка и налогообложения.
2. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Украина точно определяет дату начала регулярных пенсионных выплат и задолженности по ним населению ОРДЛО в пределах 2022 г.
4. Снятие с обсуждения законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".
Россия отказывается от обсуждения вопроса о воде в Крым и передаче границы под контроль Украины.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
О-то пердаки порозриває у всяких зливних бачків
Прибил в Украину -Русь из Московии - орды нанятый
за кровавые кремлёвские сребреники глашатай муркель..
Которая и объявит жёсткие требование к Украине от фюрера
кацапов )(уйла и укажет на их обязательное исполнение.