Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві

У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського та федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави привітав гостю на ґанку палацу. Відбулося представлення делегацій.

"Після переговорів Володимира Зеленського та Ангели Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі", - сказано в повідомленні пресслужби.

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