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Зеленський: "Північний потік-2" - небезпечна геополітична зброя Кремля

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: "Північний потік-2" - небезпечна геополітична зброя Кремля

Газотранспортний проєкт "Північний потік - 2" є дуже небезпечним геополітичною зброєю Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель в Києві.

"Ми розглядаємо цей проєкт виключно крізь призму безпеки і вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю Кремля. Крім цього, відповідно до угоди про асоціацію ми ініціювали консультації з Єврокомісією і урядом ФРН найближчим часом", - сказав він.

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