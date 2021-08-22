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Зеленський: "Північний потік-2" - небезпечна геополітична зброя Кремля
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Газотранспортний проєкт "Північний потік - 2" є дуже небезпечним геополітичною зброєю Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель в Києві.
"Ми розглядаємо цей проєкт виключно крізь призму безпеки і вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю Кремля. Крім цього, відповідно до угоди про асоціацію ми ініціювали консультації з Єврокомісією і урядом ФРН найближчим часом", - сказав він.
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