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Поки відсутній прогрес, тиск на Росію має зберігатися, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поки відсутній прогрес, тиск на Росію має зберігатися, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона підтримує проведення нормандської зустрічі. Але, поки немає прогресу, потрібно тиснути на Росію.

Про це він заявив на спільному брифінгу з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна виступає за встановлення режиму постійного припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими, відкриття КПВВ і доступ на окуповану територію представників Червоного хреста.

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"Наша позиція з проведення саміту "нормандської четвірки" незмінна. Поки відсутній прогрес, тиск на РФ має зберігатися. Ми хочемо бачити активні зусилля партнерів", - заявив він.

Нагадаємо, в Києві відбулися переговори канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента України Володимира Зеленського.

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Пррогррестсит..
Корова на льду....
Плохому танцору фаберже заважають??
Тоді до ювеліра..тьху..до хірурга!
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22.08.2021 14:47 Відповісти
Блаблабла да будюбудюбу. Клован ничего не сольёт-уже будет прогресс.
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22.08.2021 14:48 Відповісти
Точно. Счас будем покупать ещё больше кацапской электроэнергии, чтоб окончательно их добить!
А потом раздолбаем им назло наши АЭС, - и им, цитируя сливной бачок, "ХАНА!"
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22.08.2021 14:53 Відповісти
Хрыпатый бред. Впрочем, как всегда...(
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22.08.2021 15:13 Відповісти
При таком "давлении" РФ ещё долго "сохранится", тем более с таким газовым "батогом" для Европы.
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22.08.2021 16:02 Відповісти
Прогресс, это возвращение без каких либо условий со стороны РФ территорий ОРДЛО, Крыма, и Севастополя ( включая базу ВМФ) Украине. Абхазии и Юж. Осетии Грузии. Приднестровья Молдове, Карабаха Азербайджану. А дальше переговоры о компенсации ущерба всем этим странам. ( особенно первым трем).
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22.08.2021 16:58 Відповісти
вава розкажи їм про мільярд дерев і найвеличнішого лідера нашого часу
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23.08.2021 19:55 Відповісти
 
 