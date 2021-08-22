Поки відсутній прогрес, тиск на Росію має зберігатися, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона підтримує проведення нормандської зустрічі. Але, поки немає прогресу, потрібно тиснути на Росію.
Про це він заявив на спільному брифінгу з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна виступає за встановлення режиму постійного припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими, відкриття КПВВ і доступ на окуповану територію представників Червоного хреста.
"Наша позиція з проведення саміту "нормандської четвірки" незмінна. Поки відсутній прогрес, тиск на РФ має зберігатися. Ми хочемо бачити активні зусилля партнерів", - заявив він.
Нагадаємо, в Києві відбулися переговори канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента України Володимира Зеленського.
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Корова на льду....
Плохому танцору фаберже заважають??
Тоді до ювеліра..тьху..до хірурга!
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А потом раздолбаем им назло наши АЭС, - и им, цитируя сливной бачок, "ХАНА!"