Пока отсутствует прогресс - давление на Россию должно сохраняться, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи. Но, пока нет прогресса, нужно давить на Россию.

Об этом он заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей Красного креста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Совместный брифинг Меркель и Зеленского. ВИДЕО

"Наша позиция по проведению саммита "нормандской четверки" неизменная. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров", - заявил он.

Напомним, в Киеве прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.