Пока отсутствует прогресс - давление на Россию должно сохраняться, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи. Но, пока нет прогресса, нужно давить на Россию.
Об этом он заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей Красного креста.
"Наша позиция по проведению саммита "нормандской четверки" неизменная. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров", - заявил он.
Напомним, в Киеве прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.
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Корова на льду....
Плохому танцору фаберже заважають??
Тоді до ювеліра..тьху..до хірурга!
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А потом раздолбаем им назло наши АЭС, - и им, цитируя сливной бачок, "ХАНА!"