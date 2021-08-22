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Новости Политика Украины
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Пока отсутствует прогресс - давление на Россию должно сохраняться, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пока отсутствует прогресс - давление на Россию должно сохраняться, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи. Но, пока нет прогресса, нужно давить на Россию.

Об этом он заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей Красного креста.

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"Наша позиция по проведению саммита "нормандской четверки" неизменная. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров", - заявил он.

Напомним, в Киеве прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

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Пррогррестсит..
Корова на льду....
Плохому танцору фаберже заважають??
Тоді до ювеліра..тьху..до хірурга!
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22.08.2021 14:47 Ответить
Блаблабла да будюбудюбу. Клован ничего не сольёт-уже будет прогресс.
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22.08.2021 14:48 Ответить
Точно. Счас будем покупать ещё больше кацапской электроэнергии, чтоб окончательно их добить!
А потом раздолбаем им назло наши АЭС, - и им, цитируя сливной бачок, "ХАНА!"
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22.08.2021 14:53 Ответить
Хрыпатый бред. Впрочем, как всегда...(
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22.08.2021 15:13 Ответить
При таком "давлении" РФ ещё долго "сохранится", тем более с таким газовым "батогом" для Европы.
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22.08.2021 16:02 Ответить
Прогресс, это возвращение без каких либо условий со стороны РФ территорий ОРДЛО, Крыма, и Севастополя ( включая базу ВМФ) Украине. Абхазии и Юж. Осетии Грузии. Приднестровья Молдове, Карабаха Азербайджану. А дальше переговоры о компенсации ущерба всем этим странам. ( особенно первым трем).
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22.08.2021 16:58 Ответить
вава розкажи їм про мільярд дерев і найвеличнішого лідера нашого часу
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23.08.2021 19:55 Ответить
 
 