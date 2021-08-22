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Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ситуація в Афганістані має пряме безпосереднє відношення до безпеки в Росії. Він також розкритикував ідеї Заходу розміщувати біженців з Афганістану в Центральній Азії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Росія не повинна допустити до себе бойовиків з Афганістану під виглядом біженців, зазначив російський президент.

"Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки", - заявив Путін.

Також читайте: Поблизу аеропорту Кабула загинули сім афганців, - міноборони Великої Британії

Раніше повідомлялося, лідери афганського фундаменталістського ісламістського руху "Талібан", який захопив контроль майже над усією територією Афганістану, зібралися в столиці Кабулі, щоб обговорити плани на свою майбутню владу.

Нагадаємо, сьогодні вранці літак з евакуйованими з Афганістану українцями і громадянами інших держав здійснив успішну посадку в аеропорту Києва.

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Топ коментарі
+43
Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 8688
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22.08.2021 14:28
+32
Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 3970
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22.08.2021 14:16
+28
Ссышь, пупсик?)))
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22.08.2021 14:15
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Ссышь, пупсик?)))
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22.08.2021 14:15 Відповісти
Точно, значит надо размещать именно там!
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22.08.2021 16:11 Відповісти
Перша афганська компанія поховала СРСР, друга рашку! ********* приготуватись!
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22.08.2021 14:16 Відповісти
вот и чудненько - талибанской пяткой по мягкому подбрюшию рашки Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 761
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22.08.2021 20:52 Відповісти
Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 3970
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22.08.2021 14:16 Відповісти
Да, у Афгана не хватает мячей для футбола, а у параши много голов, совпадение? - не думаю.
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22.08.2021 14:17 Відповісти
Засрашка должна развалиться,как империя николашки,как совок,народы исповедующие ислам не должны быть под сапогом московита.
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22.08.2021 14:18 Відповісти
Зрозуміло, що дуже швидко таліби заявлятиме про експансію на північ. Можливо пару-трійку раз Путін відкупиться. Але так не буде завжди, так що велика бійка не за горами.
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22.08.2021 14:19 Відповісти
цей любить бомбити..
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22.08.2021 14:21 Відповісти
Талібан рашизму тільки на користь...
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22.08.2021 14:22 Відповісти
правда? выход есть: отправляй туда миротворцев из числа козломордых крымчан, пусть узнают что такое настоящая рассея. а не витают в облаках.
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22.08.2021 14:24 Відповісти
Гихант мысли .Отэц руськой клептократии.
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22.08.2021 14:24 Відповісти
Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 8688
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22.08.2021 14:28 Відповісти
Это всё Машка. Не надо будет кокаин за тридевять земель возить.
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22.08.2021 14:29 Відповісти
Своих "миратворцев" туда!
Шоб из дохлых кацапов, афганскую землю превратить в чернозем Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 4688
Не?
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22.08.2021 14:32 Відповісти
Странное заявление. Ведь разные сорта дерьма прекрасно смешиваются.
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22.08.2021 14:34 Відповісти
Россия не должна допустить к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев, - заявил пуйло

А Талибан в Москве, обьявленный в рашке террористической организацией, это кто такие, не боевики?
Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 5243
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22.08.2021 14:36 Відповісти
Партньори...)))
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22.08.2021 14:38 Відповісти
с Афганом будет то что и было раньше, интересней другой вопрос:

что будет с Москвой Масквабадом? Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 7148
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22.08.2021 20:55 Відповісти
У них это типа террористы
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23.08.2021 20:40 Відповісти
Білась нєчість грудью в грудь і друг друга ізвєла!©
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22.08.2021 14:37 Відповісти
Зовнішнім виглядом вміло обробленого візажистами і екзомехами х@йла при зустрічі з фрауМ задоволений. Не підведи, пинюша!
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22.08.2021 14:37 Відповісти
там роботи вiзажистам завжди вистачає ))

Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 3842
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22.08.2021 14:47 Відповісти
Крашеная лысина - как у Кучмы.
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22.08.2021 15:14 Відповісти
Возможно двойничокс
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22.08.2021 18:59 Відповісти
Мразь Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 6920
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22.08.2021 19:17 Відповісти
Это пуйло даже не знает, чем это для него обернется.
Оно ж - не стратег. Из бункера не всьо видно.)
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22.08.2021 14:38 Відповісти
Главный вдохновитель гопников "обеспокоился"!
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22.08.2021 14:41 Відповісти
Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 4468
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22.08.2021 14:45 Відповісти
Идиотизм рашистов и пуйла - безграничный
Талибан, обьявленный в рашке террористической организацией, это хорошие люди, судя по заявлениям Лаврова и рашистской власти, с ними ведут переговоры в Москве.
Все афганцы, кто против Талибана, те оказывается боевики, раз их боятся и не желают видеть в рашке (по логике пуйла)
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22.08.2021 14:42 Відповісти
... Он также раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в Центральной Азии... Мабуть ***** хоче їх размЄщать у сібьйа в пАмАААЦковьЄ? Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 7295
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22.08.2021 14:59 Відповісти
Ну в одном оно право, кацапстан таки азія, только не центральная а северная
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22.08.2021 15:04 Відповісти
Педофил путин по всем канонам талибов - неправильный.
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22.08.2021 15:16 Відповісти
Шо воно там разом зі своїм казлячім стадом варнякало:Таліби перемогли амерів? Ну хай буде так.
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22.08.2021 16:35 Відповісти
Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 1134
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23.08.2021 08:13 Відповісти
от хирожопое *****...заварит кошу и наслаждается, видя как другие страны расхлебывают ее давясь тысячами беженцами...
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22.08.2021 16:46 Відповісти
"Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России"
Значит,для стабилизации ситуации, скоро введет миротворцев....и опять 10 лет с 21 по 31г будет получать двухсотых...
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22.08.2021 17:09 Відповісти
Это было здорово!
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22.08.2021 18:02 Відповісти
Пукин введи в Кабул. Тысяч 100 ванек.
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22.08.2021 17:50 Відповісти
Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 6020
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23.08.2021 08:44 Відповісти
Путін правий. Всіх мусульман (з Афганістану, Іраку, Сомалі і т.п.) треба спрямувати до Росії на постійне проживання.
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22.08.2021 18:47 Відповісти
А че зассал кипятком Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 3788
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22.08.2021 19:29 Відповісти
***** балансує над питанням "втручатися чи не втручатися".
Але влізе, 100%.
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22.08.2021 20:53 Відповісти
Не-не!
Братья навеки.
Афганцы, приготовиться в рвк с котелками
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23.08.2021 10:22 Відповісти
 
 