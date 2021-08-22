Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що ситуація в Афганістані має пряме безпосереднє відношення до безпеки в Росії. Він також розкритикував ідеї Заходу розміщувати біженців з Афганістану в Центральній Азії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Росія не повинна допустити до себе бойовиків з Афганістану під виглядом біженців, зазначив російський президент.
"Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки", - заявив Путін.
Раніше повідомлялося, лідери афганського фундаменталістського ісламістського руху "Талібан", який захопив контроль майже над усією територією Афганістану, зібралися в столиці Кабулі, щоб обговорити плани на свою майбутню владу.
Нагадаємо, сьогодні вранці літак з евакуйованими з Афганістану українцями і громадянами інших держав здійснив успішну посадку в аеропорту Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Шоб из дохлых кацапов, афганскую землю превратить в чернозем
Не?
А Талибан в Москве, обьявленный в рашке террористической организацией, это кто такие, не боевики?
что будет с
МосквойМасквабадом?
Оно ж - не стратег. Из бункера не всьо видно.)
Талибан, обьявленный в рашке террористической организацией, это хорошие люди, судя по заявлениям Лаврова и рашистской власти, с ними ведут переговоры в Москве.
Все афганцы, кто против Талибана, те оказывается боевики, раз их боятся и не желают видеть в рашке (по логике пуйла)
Значит,для стабилизации ситуации, скоро введет миротворцев....и опять 10 лет с 21 по 31г будет получать двухсотых...
Але влізе, 100%.
Братья навеки.
Афганцы, приготовиться в рвк с котелками