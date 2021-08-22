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Новини Захоплення влади в Афганістані
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Лідери талібів зібралися у Кабулі: ділитися своєю владою і сферами впливу

Лідери талібів зібралися у Кабулі: ділитися своєю владою і сферами впливу

Лідери афганського фундаменталістського ісламістського руху "Талібан", який захопив контроль майже над усією територією Афганістану, зібралися в столиці Кабулі, щоб обговорити свої плани на свою майбутню владу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Співзасновник і політичний керівник "Талібану" мулла Абдул-Гані Барадар зустрінеться в Кабулі з військовими і політичними діячами руху, щоб обговорити уряд, який включав би різні сили", - повідомило джерело  на умовах анонімності.

Reuters також цитує неназване джерело в русі, яке заявляє, що Барадар прибув до Афганістану, щоб "розподілити відповідальність між командирами, зустрітися з колишніми лідерами уряду, командирами місцевих ополчень, політиками і богословами".

Це джерело додало, що "Талібан" планує створити окремі групи, які будуть займатися внутрішньою безпекою та фінансовою кризою в країні. Крім того, за словами цього джерела, ще одна група має протягом декількох тижнів представити план нової моделі влади "Талібану" в Афганістані. Цей рамковий план, який розробляють експерти в галузі права, релігії і зовнішньої політики, не передбачатиме демократії, але "захищати права всіх".

Також читайте: США повернули в Кабул колишнього посла Басса для прискорення евакуації громадян

У зустрічі ватажків "Талібану" також візьме участь і один з головних провідників так званої мережі Хаккані - ця родинна з талібами структура має під своїм контролем бойовиків в значній частині південного і північного сходу Афганістану, а в США вона визнана терористичною організацією.

Афганістан (491) Талібан (148)


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Топ коментарі
+42
Руцкий и талиб адинарот

Лидеры талибов собрались в Кабуле: делить власть и сферы влияния - Цензор.НЕТ 9273
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22.08.2021 01:11
+25
Лидеры талибов собрались в Кабуле: делить власть и сферы влияния - Цензор.НЕТ 226
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22.08.2021 01:29
+15
Лидеры талибов собрались в Кабуле: делить власть и сферы влияния - Цензор.НЕТ 8955
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22.08.2021 02:14
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Руцкий и талиб адинарот

Лидеры талибов собрались в Кабуле: делить власть и сферы влияния - Цензор.НЕТ 9273
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22.08.2021 01:11 Відповісти
Ац ишшаллах сабрались лушперить паставки в МИД РФ! Алла Акбар
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22.08.2021 02:16 Відповісти
якши!
во истину якши!
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22.08.2021 01:19 Відповісти
Лидеры талибов собрались в Кабуле: делить власть и сферы влияния - Цензор.НЕТ 226
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22.08.2021 01:29 Відповісти
Москвабад пусть делят. А потом всех в печку.
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22.08.2021 01:13 Відповісти
Так це лише початок. Спочатку непідкорені провінції. Потім серед талібів почнеться хто більш ровний таліб. А там знов зайдуть американці.
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22.08.2021 01:17 Відповісти
однажды вечером в субботу,
чтоб вырулить серьезную работу
три авторитетных вора собрались:
Серега-волк, медведь и Костя-рысь
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22.08.2021 01:18 Відповісти
Таліб у стрінгах й на підборах. Звичайне явище в Кабулі.

Лидеры талибов собрались в Кабуле: делить власть и сферы влияния - Цензор.НЕТ 9439
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22.08.2021 01:27 Відповісти
Талибан Джек Воробей?
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22.08.2021 02:47 Відповісти
Нє, випускнік патріса лумумби, чи якутського медичного
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22.08.2021 10:08 Відповісти
де ти побачив стрінги та підбори?
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22.08.2021 08:18 Відповісти
Лідери талібів зібралися у Кабулі: ділитися своєю владою і сферами впливу - Цензор.НЕТ 1640
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22.08.2021 10:48 Відповісти
Ukrainian Army & Navy, protector & friend, the Army & Navy who knows whom to defend - paraphrased copy from school in Syrec, Kyiv Ukrane
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22.08.2021 01:39 Відповісти
Опиумные плантации делить они собрались.
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22.08.2021 01:56 Відповісти
Ти ще канали поставок забув! ЦЕ - НАЙГОЛОВНІШЕ!!! А вони через Кремль ідуть!!!
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22.08.2021 08:40 Відповісти
Лидеры талибов собрались в Кабуле: делить власть и сферы влияния - Цензор.НЕТ 8955
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22.08.2021 02:14 Відповісти
Перетрахают Кабул и успокоятся.
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22.08.2021 06:49 Відповісти
В чем разница между ,большевиками , фашистами , и талибами 🤦🤔😡😡😡,?
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22.08.2021 06:50 Відповісти
Грызня будет знатная.Кого -то обделят..
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22.08.2021 07:23 Відповісти
Арахамию у ним отправить для устрашения,он им покажет кузькину мать.
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22.08.2021 07:38 Відповісти
Есть у Украины собственный пуштун Найем . Он в Украине сделал хорошую карьеру - пусть едет учить своих сородичей европейским манерам
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22.08.2021 08:26 Відповісти
Цікаво мені хто буде міністром культури?)
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22.08.2021 07:48 Відповісти
Мінкульт не на часі! Спочатку з папєреднікамі розберуться!
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22.08.2021 08:40 Відповісти
Талибы пришли убивать | Виталий Портников

https://youtu.be/hw8Lnw5Jt6A
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22.08.2021 07:53 Відповісти
Потрясающие идиоты и талибы и некоторые западные политики
Талибы сейчас убивают тех, кто сотрудничал с западом . А лидеры Евросоюза говорят , что с талибами надо договариваться.

Талибы приглашают весь мир инвестировать в Афган , но при этом убивают граждан , говорящих на иностранных языках
ПСИХПАЛАТА ,
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22.08.2021 07:56 Відповісти
Евросоюз, МВФ, США НАОБОРОТ ДОЛЖНЫ объявить талибам категорическое условие- ни одного волоска не должно упасть с граждан работавших на западные страны
Ливии когда то ввели санкции - так те от голода мучались . Так и с талибами надо , если не прекратят зверствовать
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22.08.2021 07:59 Відповісти
Ті самі кацапи.... Тільки іншою мовою розмовляють! Кацапи ні на що не здатні - лише можуть продавать у Європу сировину добуту (вкрадену у природи) і таліби - теж - в обмін на гроші хочуть розпродавать надра своєї країни! Щось вироблять своє вони не здатні!
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22.08.2021 08:02 Відповісти
Если мир просто проглотит убийства граждан афгана и попытается дружить с талибами , то миру пора задуматься о смене лидеров в своих странах
Значит Де Голей больше нет - и к власти пришли одни Саркози
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22.08.2021 08:09 Відповісти
А то, что мир спокойно проглотил убийства граждан Украины это нормально или вы из секты весьмирснами?
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22.08.2021 09:31 Відповісти
Просто верхівка Талібів хоче замкнути всі контакти із Заходом на себе.
Те саме робить Кремль - всіх хто контактує із Заходом прибирає, щоб не було конкурентів
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22.08.2021 18:12 Відповісти
Пара-тройка трупов гарантирована.
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22.08.2021 08:02 Відповісти
Ну все, понеслась душа в рай, скоро начнут друг друга резать!!!!!!
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22.08.2021 08:25 Відповісти
Потроху починає розгорятись - "Таліби втратили контроль ще над трьома районами Афганістану" https://mil.in.ua/uk/tag/aziya/ Азія https://mil.in.ua/uk/tag/afhanistan/ Афганістан https://mil.in.ua/uk/tag/svit/ Світ https://mil.in.ua/uk/tag/taliban/ Талібанhttps://mil.in.ua/uk/news/taliby-vtratyly-kontrol-shhe-nad-troma-rajonamy-afganistanu/
Там родо-племінні відносини. Служив 70-80, в частину зігнали кавказців, с/азіатів. Серед них головне хто ти - узбек, таджик, аварець чи даг, далі з якої області і району, потім питання роду (племені), хто чий дядя, папа заправляє районом. Релігія на останньому плані. Так було, є і буде
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22.08.2021 08:32 Відповісти
Федерализация, децентрализация..
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22.08.2021 08:37 Відповісти
...ишта, и тама Зелёное... знамя Ислама. Скажите, а Бубочка обрезан?
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22.08.2021 09:06 Відповісти
Хряк точно обрезан
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22.08.2021 09:10 Відповісти
а хто це? якунович?
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22.08.2021 12:27 Відповісти
Минимум две народно-мусульманских республики,как на данбасе.
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22.08.2021 09:11 Відповісти
Згадую нац.вопрос з часів совка, зупиняєш зольдатіка "Ти кто ?", відповідь "Узбєк", "Армянский чєлавєк", "Син азербайджанского народа", Ніхто ніяких підпільних намазів не вчиняв - на весь гарнізон був якийсь пізнопризваний бородач, вони говорили на нього "бог", щось деколи бурмотів їм, а так ховався на прод.складах., Пацани з міст продвинуті і хитрющі, бухали, заставляли пахати замість себе селюків. До речі серед азіатів і кавказців були типи зі світлою і темною шкірою. Навіть казахи ділились на "чорних" і "білих".
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22.08.2021 09:58 Відповісти
Иногда проблемы имеют свойство решаться сами собой. Так, новейшей проблемой Афганистана стало то, что в Афганистане вдруг оказалось слишком много талибов. А внешнего врага, который мог бы их объединить, как раз таки не стало. Так что лидерам талибов на столь Аллахоугодное дело, как делёж промеж собой власти и бабла неизбежно понадобятся не только патроны и гранаты, но и бронетехника, и артиллерия. Перефразируя Оруэлла, к месту сказать:
"Все талибы равны, но некоторые талибы равнее других"©®
Аллах в помощь!
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22.08.2021 10:52 Відповісти
 
 