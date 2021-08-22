Лідери талібів зібралися у Кабулі: ділитися своєю владою і сферами впливу
Лідери афганського фундаменталістського ісламістського руху "Талібан", який захопив контроль майже над усією територією Афганістану, зібралися в столиці Кабулі, щоб обговорити свої плани на свою майбутню владу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Співзасновник і політичний керівник "Талібану" мулла Абдул-Гані Барадар зустрінеться в Кабулі з військовими і політичними діячами руху, щоб обговорити уряд, який включав би різні сили", - повідомило джерело на умовах анонімності.
Reuters також цитує неназване джерело в русі, яке заявляє, що Барадар прибув до Афганістану, щоб "розподілити відповідальність між командирами, зустрітися з колишніми лідерами уряду, командирами місцевих ополчень, політиками і богословами".
Це джерело додало, що "Талібан" планує створити окремі групи, які будуть займатися внутрішньою безпекою та фінансовою кризою в країні. Крім того, за словами цього джерела, ще одна група має протягом декількох тижнів представити план нової моделі влади "Талібану" в Афганістані. Цей рамковий план, який розробляють експерти в галузі права, релігії і зовнішньої політики, не передбачатиме демократії, але "захищати права всіх".
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У зустрічі ватажків "Талібану" також візьме участь і один з головних провідників так званої мережі Хаккані - ця родинна з талібами структура має під своїм контролем бойовиків в значній частині південного і північного сходу Афганістану, а в США вона визнана терористичною організацією.
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во истину якши!
чтоб вырулить серьезную работу
три авторитетных вора собрались:
Серега-волк, медведь и Костя-рысь
https://youtu.be/hw8Lnw5Jt6A
Талибы сейчас убивают тех, кто сотрудничал с западом . А лидеры Евросоюза говорят , что с талибами надо договариваться.
Талибы приглашают весь мир инвестировать в Афган , но при этом убивают граждан , говорящих на иностранных языках
ПСИХПАЛАТА ,
Ливии когда то ввели санкции - так те от голода мучались . Так и с талибами надо , если не прекратят зверствовать
Значит Де Голей больше нет - и к власти пришли одни Саркози
Те саме робить Кремль - всіх хто контактує із Заходом прибирає, щоб не було конкурентів
Там родо-племінні відносини. Служив 70-80, в частину зігнали кавказців, с/азіатів. Серед них головне хто ти - узбек, таджик, аварець чи даг, далі з якої області і району, потім питання роду (племені), хто чий дядя, папа заправляє районом. Релігія на останньому плані. Так було, є і буде
"Все талибы равны, но некоторые талибы равнее других"©®
Аллах в помощь!