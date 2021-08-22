Лідери талібів зібралися у Кабулі: ділитися своєю владою і сферами впливу

Лідери афганського фундаменталістського ісламістського руху "Талібан", який захопив контроль майже над усією територією Афганістану, зібралися в столиці Кабулі, щоб обговорити свої плани на свою майбутню владу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Співзасновник і політичний керівник "Талібану" мулла Абдул-Гані Барадар зустрінеться в Кабулі з військовими і політичними діячами руху, щоб обговорити уряд, який включав би різні сили", - повідомило джерело на умовах анонімності.

Reuters також цитує неназване джерело в русі, яке заявляє, що Барадар прибув до Афганістану, щоб "розподілити відповідальність між командирами, зустрітися з колишніми лідерами уряду, командирами місцевих ополчень, політиками і богословами".

Це джерело додало, що "Талібан" планує створити окремі групи, які будуть займатися внутрішньою безпекою та фінансовою кризою в країні. Крім того, за словами цього джерела, ще одна група має протягом декількох тижнів представити план нової моделі влади "Талібану" в Афганістані. Цей рамковий план, який розробляють експерти в галузі права, релігії і зовнішньої політики, не передбачатиме демократії, але "захищати права всіх".

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У зустрічі ватажків "Талібану" також візьме участь і один з головних провідників так званої мережі Хаккані - ця родинна з талібами структура має під своїм контролем бойовиків в значній частині південного і північного сходу Афганістану, а в США вона визнана терористичною організацією.