Лидеры талибов собрались в Кабуле: делить власть и сферы влияния
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Лидеры афганского фундаменталистского исламистского движения "Талибан", который захватил контроль почти над всей территорией Афганистана, собрались в столице Кабуле, чтобы обсудить свои планы на свою будущую власть.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
"Соучредитель и политический руководитель" Талибана "мулла Абдул-Гани Барадар встретится в Кабуле с военными и политическими деятелями движения, чтобы обсудить правительство, который включал бы различные силы", - сообщил AFP источник в движении на условиях анонимности.
Reuters также цитирует неназванный источник в движении, которое заявляет, что Барадар прибыл в Афганистан, чтобы "распределить ответственность между командирами, встретиться с бывшими лидерами правительства, командирами местных ополчений, политиками и богословами".
Это источник добавил, что "Талибан" планирует создать отдельные группы, которые будут заниматься внутренней безопасностью и финансовым кризисом в стране. Кроме того, по словам этого источника, еще одна группа имеет на протяжении нескольких недель представить план новой модели власти "Талибана" в Афганистане. Этот рамочный план, который разрабатывают эксперты в области права, религии и внешней политики, не будет предусматривать демократии, но "защищать права всех".
Во встрече главарей "Талибана" также примет участие и один из главных проводников так называемой сети Хаккани - эта родственная с талибами структура имеет под своим контролем боевиков в значительной части южного и северо-востока Афганистана, а в США она признана террористической организацией.
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во истину якши!
чтоб вырулить серьезную работу
три авторитетных вора собрались:
Серега-волк, медведь и Костя-рысь
https://youtu.be/hw8Lnw5Jt6A
Талибы сейчас убивают тех, кто сотрудничал с западом . А лидеры Евросоюза говорят , что с талибами надо договариваться.
Талибы приглашают весь мир инвестировать в Афган , но при этом убивают граждан , говорящих на иностранных языках
ПСИХПАЛАТА ,
Ливии когда то ввели санкции - так те от голода мучались . Так и с талибами надо , если не прекратят зверствовать
Значит Де Голей больше нет - и к власти пришли одни Саркози
Те саме робить Кремль - всіх хто контактує із Заходом прибирає, щоб не було конкурентів
Там родо-племінні відносини. Служив 70-80, в частину зігнали кавказців, с/азіатів. Серед них головне хто ти - узбек, таджик, аварець чи даг, далі з якої області і району, потім питання роду (племені), хто чий дядя, папа заправляє районом. Релігія на останньому плані. Так було, є і буде
"Все талибы равны, но некоторые талибы равнее других"©®
Аллах в помощь!