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Талибан просит международной помощи в восстановлении Афганистана
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В обмен талибы готовы предложить иностранцам доступ к природным ресурсам Афганистана.
Об этом заявил пресс-секретарь катарского офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран. Им нужно прийти к нам помочь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием и другими отраслями. Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые. Это наше общее приглашение для всех стран, и мы будем благодарны любой стране за помощь нам в этот решающий момент нашей истории", - сказал представитель "Талибана".
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и даже будь там всего и много, ни одна компания и ни одно государство добывать их туда не сунется. с е**нутыми муслимами договариваться о чем-либо - верх идиотизма. сегодня ты копаешь ресурсы, завтра тебя в эту же ямку закапывают муслимы за то, что ты не правильно чихнул в сторону ихнего аллаха.
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