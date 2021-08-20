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Талибан просит международной помощи в восстановлении Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибан просит международной помощи в восстановлении Афганистана

В обмен талибы готовы предложить иностранцам доступ к природным ресурсам Афганистана.

Об этом заявил пресс-секретарь катарского офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран. Им нужно прийти к нам помочь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием и другими отраслями. Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые. Это наше общее приглашение для всех стран, и мы будем благодарны любой стране за помощь нам в этот решающий момент нашей истории", - сказал представитель "Талибана".

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Топ комментарии
+29
мир перевернулся - террористы просят помощи у тех кого они взрывают.
а самое смешное в етом сраче - шо те им помогут, те им дадут...
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20.08.2021 18:09
+25
И кацапи обов'язково підтягнуться Талибан просит международной помощи в восстановлении Афганистана - Цензор.НЕТ 2885
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20.08.2021 17:57
+25
Так кацапам же не ресурси головне. У них інстинкт як у собак, треба помітити територію. Їм треба шоб там лаптями воняло Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану - Цензор.НЕТ 8334
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20.08.2021 18:24
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чем-то напоминает Лугандонию, только там всех бандюков кормит Мордор, а эти пока ищут, кто их кормить будет
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20.08.2021 20:48 Ответить
из ресурсов там, кроме наркоты, добывать нечего.
и даже будь там всего и много, ни одна компания и ни одно государство добывать их туда не сунется. с е**нутыми муслимами договариваться о чем-либо - верх идиотизма. сегодня ты копаешь ресурсы, завтра тебя в эту же ямку закапывают муслимы за то, что ты не правильно чихнул в сторону ихнего аллаха.
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20.08.2021 21:05 Ответить
Китай сунется...и порядок наведет быстро...кто возмутится пойдет добывать руду кайлом и лопатой, кто попробует партизанить будет уничтожен со всеми родственниками..будет вой ************* о нарушении прав человека, геноциде, резолюцию оон даже примут..только китайцам он до сраки которую подотрут резолюцией оон
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20.08.2021 21:12 Ответить
китайцы прагматики, а ты выставляешь их умалишенными до********. не сунутся они в Афган.
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20.08.2021 21:36 Ответить
А никто их не выставляет умалишенными...как и японцев которые тоже в свое время не церемонились...Они прагматики и у них есть возможность пропустить многомилионные народы через фильтры и мясорубки...и если тот же много милионный народ встанет у них на пути то его просто переедут строительным механизмом и забудут...
Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану - Цензор.НЕТ 5374

Водитель катка, по приказу заместителя начальника посёлка, поехал прямо на крестьянина, который лёг на дорогу в знак протеста против маленькой компенсации за отъём земли. Житель посёлка умер на месте, его мозги и фрагменты черепа разлетелись в разные стороны. Более ста полицейских силой отбили его тело у односельчан и кремировали без согласия родных, которым заплатили за молчание.
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20.08.2021 22:11 Ответить
Очень хочется, чтобы этот лежачий под катком был ****...утин
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21.08.2021 07:49 Ответить
В какой это было стране?
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23.08.2021 02:54 Ответить
памагыти
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20.08.2021 21:11 Ответить
Чем-то Талибан очень напоминает ЗЕлибан - такие же тупые и наглые.
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20.08.2021 22:53 Ответить
Хах
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20.08.2021 23:10 Ответить
Пришли. захватили, а делить нечего. А население кормить, оказывается. надо
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20.08.2021 23:27 Ответить
Там жопес боррелль кальсонам наобіцяв всього, то треба до нього.
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21.08.2021 09:38 Ответить
Дикуни хочуть їсти... Так вам вже 20 років цивілізація допомагала, ви самі їй джихад оголосили.
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21.08.2021 12:51 Ответить
Як там у О'Генрі "Наша банда процвітає, але без мідняків туго..." Залишається тільки розширювати плантації маку.
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21.08.2021 13:01 Ответить
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