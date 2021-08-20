УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
35505 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
14468 114
Афганістан (395) допомога (1253) Талібан (130)

Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану

В обмін таліби готові запропонувати іноземцям доступ до природних ресурсів Афганістану.

Про це заявив прессекретар катарського офісу "Талібану" Мохаммад Сохаїл Шахін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми щойно вийшли з етапу війни та руйнування і увійшли до нової фази, коли народу Афганістану необхідна допомога інших країн. Їм потрібно прийти до нас допомогти з охороною здоров'я, інфраструктурою, освітою та іншими галузями. Вони можуть прийти та розробляти наші природні копалини. Це наше загальне запрошення для усіх країн, і ми будемо вдячні будь-якій країні за допомогу нам у цей вирішальний час нашої історії", - сказав представник "Талібану".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+29
мир перевернулся - террористы просят помощи у тех кого они взрывают.
а самое смешное в етом сраче - шо те им помогут, те им дадут...
показати весь коментар
20.08.2021 18:09
+25
И кацапи обов'язково підтягнуться Талибан просит международной помощи в восстановлении Афганистана - Цензор.НЕТ 2885
показати весь коментар
20.08.2021 17:57
+25
Так кацапам же не ресурси головне. У них інстинкт як у собак, треба помітити територію. Їм треба шоб там лаптями воняло Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану - Цензор.НЕТ 8334
показати весь коментар
20.08.2021 18:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
чем-то напоминает Лугандонию, только там всех бандюков кормит Мордор, а эти пока ищут, кто их кормить будет
показати весь коментар
20.08.2021 20:48 Відповісти
из ресурсов там, кроме наркоты, добывать нечего.
и даже будь там всего и много, ни одна компания и ни одно государство добывать их туда не сунется. с е**нутыми муслимами договариваться о чем-либо - верх идиотизма. сегодня ты копаешь ресурсы, завтра тебя в эту же ямку закапывают муслимы за то, что ты не правильно чихнул в сторону ихнего аллаха.
показати весь коментар
20.08.2021 21:05 Відповісти
Китай сунется...и порядок наведет быстро...кто возмутится пойдет добывать руду кайлом и лопатой, кто попробует партизанить будет уничтожен со всеми родственниками..будет вой ************* о нарушении прав человека, геноциде, резолюцию оон даже примут..только китайцам он до сраки которую подотрут резолюцией оон
показати весь коментар
20.08.2021 21:12 Відповісти
китайцы прагматики, а ты выставляешь их умалишенными до********. не сунутся они в Афган.
показати весь коментар
20.08.2021 21:36 Відповісти
А никто их не выставляет умалишенными...как и японцев которые тоже в свое время не церемонились...Они прагматики и у них есть возможность пропустить многомилионные народы через фильтры и мясорубки...и если тот же много милионный народ встанет у них на пути то его просто переедут строительным механизмом и забудут...
Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану - Цензор.НЕТ 5374

Водитель катка, по приказу заместителя начальника посёлка, поехал прямо на крестьянина, который лёг на дорогу в знак протеста против маленькой компенсации за отъём земли. Житель посёлка умер на месте, его мозги и фрагменты черепа разлетелись в разные стороны. Более ста полицейских силой отбили его тело у односельчан и кремировали без согласия родных, которым заплатили за молчание.
показати весь коментар
20.08.2021 22:11 Відповісти
Очень хочется, чтобы этот лежачий под катком был ****...утин
показати весь коментар
21.08.2021 07:49 Відповісти
В какой это было стране?
показати весь коментар
23.08.2021 02:54 Відповісти
памагыти
показати весь коментар
20.08.2021 21:11 Відповісти
Чем-то Талибан очень напоминает ЗЕлибан - такие же тупые и наглые.
показати весь коментар
20.08.2021 22:53 Відповісти
Хах
показати весь коментар
20.08.2021 23:10 Відповісти
Пришли. захватили, а делить нечего. А население кормить, оказывается. надо
показати весь коментар
20.08.2021 23:27 Відповісти
Там жопес боррелль кальсонам наобіцяв всього, то треба до нього.
показати весь коментар
21.08.2021 09:38 Відповісти
Дикуни хочуть їсти... Так вам вже 20 років цивілізація допомагала, ви самі їй джихад оголосили.
показати весь коментар
21.08.2021 12:51 Відповісти
Як там у О'Генрі "Наша банда процвітає, але без мідняків туго..." Залишається тільки розширювати плантації маку.
показати весь коментар
21.08.2021 13:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 