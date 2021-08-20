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Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В обмін таліби готові запропонувати іноземцям доступ до природних ресурсів Афганістану.
Про це заявив прессекретар катарського офісу "Талібану" Мохаммад Сохаїл Шахін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми щойно вийшли з етапу війни та руйнування і увійшли до нової фази, коли народу Афганістану необхідна допомога інших країн. Їм потрібно прийти до нас допомогти з охороною здоров'я, інфраструктурою, освітою та іншими галузями. Вони можуть прийти та розробляти наші природні копалини. Це наше загальне запрошення для усіх країн, і ми будемо вдячні будь-якій країні за допомогу нам у цей вирішальний час нашої історії", - сказав представник "Талібану".
Топ коментарі
+29 три - пятнадцать
показати весь коментар20.08.2021 18:09
+25 Злий Грицько
показати весь коментар20.08.2021 17:57
+25 Злий Грицько
показати весь коментар20.08.2021 18:24
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и даже будь там всего и много, ни одна компания и ни одно государство добывать их туда не сунется. с е**нутыми муслимами договариваться о чем-либо - верх идиотизма. сегодня ты копаешь ресурсы, завтра тебя в эту же ямку закапывают муслимы за то, что ты не правильно чихнул в сторону ихнего аллаха.
Водитель катка, по приказу заместителя начальника посёлка, поехал прямо на крестьянина, который лёг на дорогу в знак протеста против маленькой компенсации за отъём земли. Житель посёлка умер на месте, его мозги и фрагменты черепа разлетелись в разные стороны. Более ста полицейских силой отбили его тело у односельчан и кремировали без согласия родных, которым заплатили за молчание.